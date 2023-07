Escándalo en Chaco: denunciaron por "abuso sexual" a un funcionario de Jorge Capitanich

Otro escándalo volvió a revolucionar a toda la provincia de Chaco y a salpicar, una vez más, al actual gobernador Jorge Capitanich. Mientras que el caso de Cecilia Strzygowski, la joven de 28 años desaparecida desde el 2 de junio en Resistencia y cuyo caso es investigado como "femicidio", y el clan Sena mantienen en vilo a todo el país, otro piquetero chaqueño fue denunciado por abuso sexual.

Se trata de Osmar "Quintín" Gómez, líder piquetero de Chaco, vinculado a Capitanich, cercano de los Sena y candidato a legislador del oficialismo, quien fue denunciado ante la Justicia provincial por supuesto abuso sexual y tras el caso debió bajarse de la lista. Este miércoles por la noche, la fiscal, Rosana Soto, ordenó su detención.

Gómez, hasta hace pocas horas, ocupaba un puesto en el gobierno provincial, pero luego de la denuncia fue desplazado. También había sido precandidato a diputado provincial y estaba previsto que, además, formara parte de la boleta del Frente Chaqueño (de Capitanich). Sin embargo, luego de los resultados de la primera vuelta, renunció a su postulación.

De acuerdo con los medios locales, Osmar era amigo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Incluso, en 2017 viajó con ellos a Roma para la audiencia pública de los referentes piqueteros con el Papa Francisco.

¿Qué dice la denuncia?

La denuncia por violación la realizó una mujer de 53 años el 17 de julio, pero se conoció en las últimas horas. En una entrevista a un programa radial chaqueño, la mujer, que es docente de una Escuela de Gestión Social del barrio M.T.D y de la que se mantiene su identidad en reserva, dijo que el dirigente la abusó sexualmente en la vivienda de Colonia Benítez, luego de ser llevada a ese lugar bajo el pretexto de que tenía que cocinar para un grupo de personas.

La denunciante se desempeñaba en la escuela de "gestión social" que manejaba el dirigente piquetero, quien iba número once en la lista de diputados del Frente Chaqueño de Capitanich. “Viajaba por todos lados con ‘Quintín’ a mirar y controlar lo que hacía falta en todos los colegios. Viajamos siempre en grupos de personas, en la camioneta de él”, manifestó.

“Ese 10 de julio me llamó y me dijo de ir a Colonia Benítez. Él ahí tiene una casa donde se junta todo el movimiento para charlar y compartir. Cuando eso pasaba teníamos que hacer las compras, cocinar y lavar los platos. Ese día me buscó por mi casa. Subí a la camioneta, le pregunté si viajaba otra mujer que suele ir conmigo y me respondió que iba a pasarla a buscar, pero nunca pasó”, agregó.

Cuando llegó al lugar, la víctima se puso a “mirar lo que había en la heladera para ver qué podía cocinar” y, en ese preciso momento, el dirigente piquetero apareció “totalmente desnudo”, la agarró “fuertemente de los brazos” hasta llevarla a la pieza y ahí abusó de ella. Como consecuencia de esto, el gobierno de Capitanich lo apartó de su puesto como asesor de la Secretaría de Municipios. De hecho, el Frente Chaqueño emitió un comunicado mostrando un claro apoyo a la víctima, en la "defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades y contra las desigualdades por motivos de género para la construcción de una sociedad democrática, libre de violencias, y con mayor igualdad".

La palabra de Gómez

En comunicación con Infobae, Gómez manifestó que se encuentra hablando telefónicamente con su abogado para “definir cómo afrontará su situación legal” y ante la consulta sobre si se presentará espontáneamente a la Fiscalía, el piquetero contestó: “Eso lo está definiendo el abogado, no lo tenemos definido todavía”.

Gómez encabeza una fundación y también es funcionario de la Jefatura de Gabinete de la gestión del actual gobernador. Sena y Gómez compartieron encuentros políticos con el gobernador Capitanich, que apadrinaba a sus escuelas "revolucionarias". Ambos piqueteros viajaron en mayo del 2017 a visitar al papa Francisco al Vaticano en un encuentro de movimientos sociales.