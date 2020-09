Escándalo en Diputados: un legislador oficialista manoseó a su pareja en plena sesión

La Cámara de Diputados comenzó a debatir este jueves el proyecto de ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional (FGS), que contempla la renegociación de la deuda que las provincias tienen con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Pero durante la sesión se vivió un hecho bochornoso que le valió la suspensión a uno de los legisladores.

Se trata del diputado salteño del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, quien fue atrapado in fraganti manteniendo relaciones sexuales frente a la cámara de su computadora, mientras que su par de la Ciudad de Buenos Aires, el diputado Carlos Heller exponía su punto de vista durante la sesión.

Como consecuencia, el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Sergio Massa, pidió su suspensión, que fue aprobada por el plenario.

En las imágenes se puede ver como Ameri, mientras Heller hablaba, llama a una mujer, la sienta en sus rodillas y comienza a acariciarla frente a las cámaras se la sesión virtual.

Las primeras versiones señalan que el diputado pensó que la cámara de su computadora estaba "apagada". "Desgraciadamente quiero interrumpir el debate de esta ley para plantear una falta grave de un diputado", comenzó diciendo Massa.

Y siguió: "Se dio una situación que nada tiene que ver con el normal funcionamiento y decoro de esta casa. Quiero plantearles con mucha claridad, a lo largo de estos meses de pandemia hemos convivido con situaciones donde algún diputado se quedaba dormido u otro que se tapaba mientras estaba en su casa, pero hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y de normal funcionamiento de esta casa".

De esta manera, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación pidió "de manera inmediata la suspensión del diputado Ameri" y "la conformación de una comisión de cinco miembros de esta cas apara que determinen su sanción". "Quiero invitar a los distintos bloques para que aporten los nombres para la conformación de esta comisión. Vamos a escuchar las explicaciones del diputado, pero no vamos a admitir que se den este tipo de situaciones", sostuvo Massa.

En diálogo con Radio con Vos, Ameri le pidió disculpas a la sociedad y explicó: "Es difícil para mí, para mí pareja, pedir disculpas a la sociedad. Estaba desconectado, volvió la conexión y no me di cuenta. Mí pareja es mayor de edad, por supuesto, estoy muy apenado, muy dolido y muy avergonzado. En todo el interior del país la conexión es mala y se me había caído de internet. Estoy de acuerdo con que me hayan suspendido. No sé si amerita una expulsión, la cámara estaba apagada".

Antes de asumir su banca como diputado nacional, Ameri protagonizó otro escándalo cuando se dieron a conocer denuncias en su contra, tanto por violencia física y verbal, como también por acoso físico. Según constaba en la denuncia, Ameri les habría ofrecido a las militantes de su espacio crecer políticamente si accedían a cumplirle ciertos favores sexuales.

Otra denuncia en su contra es por violencia física contra la gente de su partido; por ejemplo Daniel Velázquez, integrante de la agrupación Azul y Blanca, lo denunció penalmente por haberle golpeado además de insultarlo. Ameri no solo sería violento con sus compañeros hombres, sino que también tendría en su prontuario de haber golpeado a mujeres y de haberlas agredido de forma verbal, como por ejemplo a la secretaria general del PV Laura García, actual concejal de la Ciudad de Salta.