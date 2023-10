Escándalo, lujos y denuncias: Insaurralde renunció a su candidatura en Lomas tras su viaje en yate por Europa

Con el correr de este lunes, Martín Insaurralde, el político más cuestionado en estas últimas 48 horas, renunció a su candidatura a concejal en Lomas de Zamora, municipio en el que trabajaba hace más de una decena de años y de esta manera, la carrera política del "viajero" parece estar en el ocaso.

Pero este es solo el comienzo para el ex candidato peronista al que se lo juzga tanto por haber navegado en el mar Mediterráneo junto a su incipiente amor, Sofía Clerici. Los cuestionamientos comenzaron siendo morales: cómo un candidato que propone la justicia social y la redistribución de ingresos para la población puede dejar la campaña, dejar el país y embarcarse en una aventura amorosa (y luego subirlo a Instagram) para “descansar” del contexto político.

Y luego, se transformaron en preguntas que, hasta el momento, no tienen respuestas: ¿cuál es el patrimonio del ex intendente de Lomas? Una metida de pata sinigual, que algunos se atrevieron a calificar como una “opereta” debido a que las fotos aparecieron a menos de 24 horas del Debate presidencial.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires”, dijo Insaurralde y al terminar la frase, Axel Kicillof, su jefe político aceptó la renuncia “con celeridad”, según expresó el gobernador de Buenos Aires.

Y hasta Sergio Massa se lo advirtió: “Cometió un grave error, renunció y tiene que renunciar a la candidatura en Lomas”, ahora en menos de 24 horas esa aseveración se hizo realidad.

Insaurralde quedó al desnudo y deberá hacerle frente a la catarata de denuncias en su contra: algunos gozan con la causa y otros realmente están indignados; lo cierto es que el ex jefe de Gabinete de Buenos Aires todavía no ve la luz al final del túnel. Con su carrera política derrumbándose, le será difícil a Martín retornar a la arena pública: cuatro personas van por él y por todos sus bienes.

Uno de ellos es Enrique Avogrado que desde La Plata lo denunciará, no por esta causa, sino por su representada Jésica Cirio (ex pareja de Insaurralde) que al parecer no tuvieron un buen fin. Ella denuncia irregularidades en su acuerdo de separación, aunque el político ya habría pagado 20 millones de dólares. Sin embargo, según pudo averiguar BigBang, la suma real rondaría los 5 millones de dólares.

Otra denuncia viene de parte de Gastón Marano que lo denunciaría formalmente por evasión ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora por haber ventilado los regalitos a Clerici. Según Marano, el ex jefe de Gabinete no tendría la cantidad de dinero declarada para poder afrontar los gastos de su carísima novia. Como si fuera poco, María Eugenia Talerico y Ricardo López Murphy harán lo propio y lo denunciarán por enriquecimiento ilícito.

Dime con quien te acuestas y te diré los problemas que tendrás

Sofía Clerici no es ninguna caída del catre. La mujer que eligió a Insaurralde como su pareja, hizo un descargo casi catártico que enfureció a unos y dejó tranquilos a otros. Dio explicaciones sobre la embarcación, los regalitos carísimos y sobre ella misma: “Aclaro un poco, porque como a la gente le encanta hablar por hablar sin saber, yo me fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive allá”, contó.

Además, ventiló: “Me fueron visitar y, para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar”, y de buena fe pero al límite de la polémica quiso opinar: “No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas”. A su vez, tal cual mujer empoderada dijo de dónde había sacado sus chiches tan caros: “Las cosas que tengo como carteras, relojes, me lo compré solita para que sepan también”.

Nada es gratis en esta vida, ahora Clerici afrontará causas en la Justicia Federal. Fue el mismo Marano el que decidió denunciarla o al menos cuestionarla porque está inscripta en la categoría más baja del monotributo (aplica para facturar hasta $116.000) cuando en sus redes sociales está demostrado que posee, por ejemplo, un Rolex que en el mercado se cotiza a 7.000 dólares.

Clerici se dedica a la venta de ropa interior de la que creó su propia marca. Nació en San Nicolás provincia de buenos Aires y se hizo famosa por su participación en Animales Sueltos, el programa conducido por Alejandro Fantino. Sin embargo, saltó a la fama cuando se vio en el medio de la pareja de Daniel Scioli y Gisela Berger: Scioli le habría sido infiel con Clerici. Sin embargo ella salió a dar explicaciones de nuevo y se lavó las manos como Poncio Pilato: “Yo no sabía, no tenía idea de su estado y tampoco hablábamos de ese tema”.