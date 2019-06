Espert les pidió a Cormillot y a Catherine Fulop que lo acompañen en su aventura política

Se sabe en tiempo de elecciones todo vale. Y con tal de conseguir el apoyo del electorado es que se buscan nuevas figuras ajenas a las política, pero que sean muy conocidas. Los ejemplos sobran y no hace falta enumerarlos ahora.

En esa línea, el economista liberal José Luis Espert lanzado a la candidatura presidencial por el Partido Libertario busca figuras reconocidas para que lo respalden en la cruzada para captar a los desencantados que votaron al presidente Mauricio Macri en 2015.

Con es objetivo se supo que le ofreció que sea su compañero de fórmula como candidato a vicepresidente al médico Alberto Cormillot, columnista en Radio Mitre del grupo Clarín, con lo cual se aseguraría además una cobertura amigable del gigante mediático.

Cormillot ya ha incursionado en la actividad política. Fue ministro de Acción Social de la provincia de Buenos Aires entre 1987 y 1988, y, un año después, fue electo diputado nacional hasta que, en 1990, ocupó el cargo de secretario de Calidad de Vida porteña. En 2016 ocupó un cargo en el Ministerio de Salud a cargo de Jorge Lemus.

La búsqueda nombres conocidos no termina allí. Espert se reunió en las últimas horas con la actriz Catherine Fulop para animarla a lanzarse a la arena política con su agrupación. El ofrecimiento sería para que encabece la lista de legisladores en la ciudad de Buenos Aires.

Fulop fue el eje de una polémica hace un mes cuando hizo una declaraciones sobre Venezuela, el país donde nació, aunque hace años ya que está radicada en la Argentina, que provocaron una enorme polémica porque comparó los campos de concentración del nazismo con la situación actual venezolana.

"¿Por qué creés que Hitler sobrevivió, porque solito lo hizo todo? No, porque dentro de los judíos eran los peores (sic), los más torturadores dentro de los campos de concentración. Los sapos eran los propios judíos que torturaban a su propia gente. Esto mismo está pasando en Venezuela“, dijo durante un reportaje en Radio Mitre.

Se generó tal revuelo que tuvo que salir a pedir disculpas, pero sus nuevas declaraciones no fueron más afortunadas y la polémica siguió."Pido perdón si se entendió algo que no quería decir. Lo que estoy aclarando, en tu programa, es que esa no fue la idea. La de ofender a la gente que ha sufrido tanto. No tuve la intención de herir a nadie", aseguró Fulop horas más tarde en Intrusos, el programa de Jorge Rial.