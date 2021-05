Espinoza: “En poco tiempo vamos a tener vacunados a todos nuestros mayores de 60”

“Con los cinco millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca que llegarán durante este mes al país y el medio millón de Sputnik V que se está repartiendo, en La Matanza vamos a vacunar a todos nuestros mayores de 60 años”, dice sobre los objetivos a corto plazo Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, el municipio denominado la Quinta Provincia argentina demográficamente hablando.

“En todas nuestras ciudades el Plan de Vacunación contra COVID-19 tiene un ritmo excelente. Por eso ya vacunamos al 45% de todos los inscriptos, que son casi 255 mil personas ya inoculadas. Y esto lo pudimos hacer gracias a nuestras 38 postas de vacunación distribuidas en todo el distrito, que le permiten a quien se va a vacunar que no tenga que alejarse más de 15 cuadras de su domicilio.

"Estos operativos de vacunación cuentan con la increíble ayuda de nuestra maravillosa juventud, el voluntariado, que colaboran en la organización para que podamos vacunar en lugares céntricos, por ejemplo el Polideportivo Alberto Balestrini, que hacen mucho más accesible recibir la dosis a muchísima gente".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

-Con este recrudecimiento en todo el país de contagios, ¿cómo está la ocupación de camas de terapia intensiva en este momento tan duro?

Al día de hoy, nuestra ocupación de camas de terapia intensiva, teniendo en cuenta el sector público y el sector privado, es del 67%. Es decir, podemos atender a quien lo necesite. Es un nivel alto y nos obliga a estar en tensión permanentemente, pero nuestro sistema de salud ha dado respuesta aún con estos niveles de contagios. Por eso, es fundamental extremar la prevención y el cumplimiento de los protocolos sanitarios, para bajar la circulación del virus.

No me van a alcanzar los días de mi vida para agradecerle a nuestro personal de salud, nuestras médicas, nuestras enfermeras. Todas y todos deberían ser declarados Heroínas y Héroes Nacionales cuando esta pandemia termine. El aumento en la cantidad de camas que hicimos desde el año pasado, cuando comenzó la pandemia y encontramos un sistema sanitario despedazado por los gobiernos de Macri y de Vidal, nos permitió que todas las personas que necesitaron atención la reciban. Inauguramos el Mega hospital Dr René Favarolo, un edificio de 20 mil metros cuadrados de construcción que hoy está al servicio de la comunidad y que era un hospital fantasma abandonado hace cuatro años por el gobierno anterior, que nunca quiso terminarlo y ponerlo en funcionamiento. Y gracias a la decisión política de nuestro querido presidente y nuestro querido gobernador está en funcionamiento.

-¿Están aumentando los testeos ante la cantidad de contagios que hay cada día?

Siempre hemos tenido presente que cuanto más testeamos, más evitamos los contagios. Por eso en nuestras en nuestras ciudades multiplicamos los lugares de testeo ante la segunda ola. Realizamos una inversión millonaria en el Laboratorio del Hospital Germani, que nos permite obtener resultados rápidos. Actualmente contamos con un centro de testeo rápido en la Plaza de la estación de San Justo, que da resultados en una hora, sumados a todos los centro de testeo ubicados a lo largo y lo ancho del distrito.

Este municipio, que es como una provincia si la consideramos desde el punto de vista demográfico y que sería en ese orden la Quinta Provincia Argentina, con 2.400.000 habitantes, ocupa uno de los últimos lugares en la cantidad de contagios cada 100 mil habitantes del Gran Buenos Aires y las grandes ciudades del interior. Y tiene casi un 300% menos de contagios que CABA.

Aparte de los hisopados, tenemos un software, que se llama Covid Control, que es un sistema de geolocalización de pacientes y sus contactos estrechos, quienes tienen un médico a disposición las 24 hs del día con atención telefónica. Esto que logramos es producto del trabajo que realizamos junto a Nación, provincia, junto a todos los sectores de la sociedad y de la enorme inversión del municipio. Además, y siempre lo agradezco, gracias a la responsabilidad de la inmensa mayoría de las y los vecinos, que cumplen con las medidas de cuidado y prevención.

-La pandemia, además del costo en vidas y en pacientes que la pasan muy mal, tiene un costo económico porque las restricciones reducen la actividad económica. ¿Cómo es la situación en La Matanza?

Las argentinas y los argentinos tenemos muy presente en qué condiciones nos agarró la pandemia tras cuatro años de macrividalismo explícito, un país endeudadísimo que postergó a los trabajadores y a los más vulnerables, pero que generó privilegios para los sectores más poderosos.

Sobre las espaldas de todas y de todos se favorecieron durante el gobierno anterior negociados financieros, fuga de divisas, ganancias exorbitantes para empresas de energía que no invirtieron nada, ganó la aristocracia y las elites y perdieron la mayoría de los argentinos, hubo negocios familiares, blanqueos de capitales de procedencia non santa. En síntesis, Macri, Vidal y Larreta favorecieron a la aristocracia, las élites y las corporaciones. Desarticularon el ministerio de Salud, abandonaron y estigmatizaron la educación pública y apostaron por la privada; Vidal no quería inaugurar hospitales terminados y se felicitaba por ello, decía que la Universidad no era para los pobres y la realidad demuestra otra cosa: el 92% de los egresados de la Universidad Nacional de La Matanza son el primer miembro de la familia que obtiene un título universitario, y no es un detalle menor que nuestros pibes y nuestras pibas puedan ir a la Universidad; es un tema fundamental para un gobierno peronista que las hijas y los hijos de los trabajadores puedan estudiar y tener un futuro mejor . Ese es un eje central de nuestra gestión.

En este sentido, estamos por inaugurar una nueva sede universitaria en González Catán. También invertimos en todos los niveles de la educación. Hoy en los jardines de infantes los chicos empiezan a pintar y a hacer sus primeros trazos en una computadora en Salita desde de 3 años. Entregamos todos los años un millón de manuales en forma universal y un total de 250.000 kits de robótica para los chicos y chicas del nivel inicial, primario y secundario. Para nosotros la educación es todo y estamos trabajando para cumplir el sueño de ser la Ciudad de la Innovación, así como ya somos la Capital Nacional del Trabajo y la producción con 7.200 empresas.

Es claro que para nosotros están primero los que más necesitan e inmediatamente los trabajadores, lo jubilados, comerciantes, profesionales, pymes, pequeños y medianos productores ruales e industrias, para que todos los sectores puedan superar los mejor posible esta dramática pandemia. Desde el municipio estamos acompañando todo el tiempo a nuestras industrias y a nuestros comerciantes. Y lo hacemos generando protocolos que permitan la mayor actividad posible en estas circunstancias, modos de funcionamiento que cuiden la salud de todos y no sean un obstáculo insalvable para trabajar. Controlamos que se cumpla el distanciamiento, que se eviten las aglomeraciones, que se observen las disposiciones generales. Y estamos todo el tiempo todos los días a disposición de las iniciativas y en diálogo continuo con nuestros empresarios y nuestros comerciantes.

-Usted mencionaba antes la falta de inversión en las empresas de energía a pesar de aumentos muy grandes durante el gobierno anterior en el precio de los servicios de gas, de luz y agua. Pero ahora hay aumentos de tarifas pendientes…

Cuando se habla sobre el tema de las tarifas, debemos actuar como siempre lo hacemos: adoptando medidas racionales, que tengan carácter solidario, que sean económicamente sustentables y con la responsabilidad necesaria para no afectar a los trabajadores y a la clase media. Es importante que se puedan establecer cuadros tarifarios diferenciados, por ejemplo que tenga que ver con el valor inmobiliario de cada propiedad y con una decisión estratégica de sostener a nuestros comercios, pequeñas y medianas industrias y pequeños y medianos productores rurales.

También, hay que sincerar los cuadros tarifarios y resolver el desequilibrio que beneficia a los ciudadanos de la Capital Federal con respecto a las tarifas comparados con los ciudadanos del resto del país. No puede ser que una casa en Barrio Parque o en Puerto Madero, con el mismo consumo pague mucho menos que una familia que vive en el Segundo Cordón del Gran Buenos Aires.

-El gobierno enfrenta una oposición muy dura, ¿cuál es su mirada sobre este momento político?

A lo largo de toda nuestra historia, los peronistas nos hemos caracterizado por un profundo respeto por la democracia. De modo que estamos convencidos de que nada debe interferir en que se haga pública la opinión de cada fuerza política, exponga sus críticas y presente proyectos y propuestas.

Pero la enorme diferencia que estamos viendo es que nunca nosotros nos hemos caracterizado por utilizar la mentira como argumento, el odio como estrategia y la irresponsabilidad de jugar a la politiquería barata en el medio de la peor pandemia de los últimos 100 años. Ni tampoco la judicialización permanente de la política. Las medidas de un gobierno se debaten en el Congreso, no en el despacho de un juez. Y esto es cada día más evidente, se nota mucho, la gente se da cuenta.

-¿Cómo ve la salida de la pandemia?

Le decía anteriormente que todos los sectores de la sociedad saben, porque lo sufrieron, cómo estábamos los argentinos cuando llegó la pandemia después de cuatro años de gobierno del presidente más endeudador de toda la historia argentina. Nos dejaron un país hipotecado y empobrecido. Debemos hacer el esfuerzo que sea necesario para revertir esa situación y volver a tener un Estado Presente, que dé las respuestas necesarias para salir adelante con más trabajo y más inclusión.

El país está muy cerca de terminar de solucionar la irresponsable deuda externa de Macri, avalada por Vidal, Larreta y todo Cambiemos. El mundo nos apoya. La Argentina ha logrado un consenso en América y en Europa que nos pone en condiciones de empezar a dejar atrás la pesadilla neoliberal.

Y esto está pasando en una época de cambios, más allá del desastre mundial de esta enfermedad que con las vacunas dejaremos atrás en unos meses. Esta es una época de cambios, decía, porque las nuevas generaciones nos están enseñando mucho, nos ponen por delante una agenda de necesidades y comportamientos que hay que saber entender, estar dispuestos a afrontar y trabajar para realizarla.

Terminar con inequidades sociales, igualdad de género, igualdad salarial a mismo puesto de trabajo entre hombres y mujeres, y cuidado ambiente y recursos naturales para nuestros hijos y nuestros nietos, esa es la agenda del presente.

Nosotros estamos interpretando los sueños de las nuevas generaciones y lo vamos a seguir haciendo con humildad, con firmeza y con determinación. El dirigente que así no lo entienda, que no esté a la altura de esos sueños, deberá dar un paso al costado, así de simple.

Tengo una enorme confianza en el futuro. La Argentina se recuperará y unidos la mayoría de los argentinos vamos a hacer realidad el legado de nuestros abuelos y nuestros padres, una Argentina grande con justicia social y un pueblo feliz.