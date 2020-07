Espionaje ilegal: apartaron al juez que investigaba la red de inteligencia durante el Gobierno de Macri

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, fue apartado de la causa que investiga una presunta red de espionaje ilegal en el interior de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri. La Cámara Federal de La Plata consideró que el magistrado no puede seguir al frente del expediente, en el que esta semana fueron detenidos 20 ex agentes de inteligencia. El caso quedó en manos del otro magistrado de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, quien tiene a su cargo otra causa por espionaje a Cristina Fernández de Kirchner, impulsada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

La decisión fue adoptada la Cámara Federal de La Plata, que debía definir la recusación desde hacía varios días, un recurso presentado por la defensa de tres de los ex espías investigados por espionaje ilegal, Facundo Melo, Leandro Araque y Jorge "Turco" Sáez. Los tres manifestaron un punto central: que un tramo de las maniobras de inteligencia que realizaron contaban con aval del propio juez Villena. Se referían a las escuchas realizadas en la cárcel de Ezeiza.

Allí Villena había autorizado pinchar el teléfono público del pabellón donde se encontraba el narcotraficante Mario Segovia, conocido como el "rey de la efedrina". Sin embargo, las escuchas alanzaron a ex funcionarios y empresarios detenidos en el mismo pabellón, y aunque debían ser destruidas ya que no tenían vinculación, salieron a la luz el año pasado.

Dos semanas atrás el juez Villena había rechazado apartarse de la causa, y argumentó que aquella investigación por la que se intervinieron teléfonos fue producto de una "actuación cursada por el Ministerio de Seguridad de la Nación que daba cuenta de una presunta organización delictiva que se dedicaría a la compra e ingresos en nuestro país de fabricación de materiales explosivos, por lo que al encontrarse el nombrado detenido se dispusieron intervenciones telefónicas pertinentes".

De este modo, la causa por supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri quedó en manos del otro juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, quien ya tiene en su poder un expediente por la violación a la ley de Inteligencia, por el que se encuentra detenido el ex espía de la AFI Alan Ruiz, ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Ruiz es investigado por una denuncia impulsada por la actual interventora del organismo, Cristina Caamaño, por espionaje a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando era ex presidenta, tanto en su vivienda del barrio porteño de Recoleta como en la sede del Instituto Patria, a metros del Congreso de la Nación.

Ruiz además es uno de los imputados por Villena en la causa por espionaje a políticos, empresarios, periodistas, sindicalistas y curas, entre otros. Ayer, de hecho, Villena terminó la primera tanda de declaraciones indagatorias a ex espías y a la ex coordinadora de documentación de la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo. Según supo BigBang, varios ex espías, entre ellos Araque y Melo, pero también Mercedes Funes Silva, apuntaron a la cúpula de la central de inteligencia.

En el duro fallo, la Cámara Federal de La Plata sostuvo que la causa por espionaje ilegal que ya tiene más de 18 detenidos, entre ex espías, ex funcionarios del gobierno de Macri y autoridades de la AFI, "investiga hechos de notoria gravedad institucional, que ameritan que sean investigados profundamente con la intervención de un juez sobre quien no recaiga ninguna duda sobre su imparcialidad, y que se encuentre en una clara posición de objetividad para valorar la prueba recolectada y decidir la situación procesal de las personas imputadas".

"El juez (Villena) no se halla en la posición de imparcialidad necesaria para seguir al frente de la investigación y para decidir sobre los hechos que son objeto de pesquisa".