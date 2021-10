Espionaje ilegal: Macri presentó un escrito recusando al juez y la querella pidió su detención

Luego de que ayer el expresidente Mauricio Macri anunciara que no iba a presentarse a declarar ante el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, en la causa en donde se lo acusa de presunto espionaje ilegal a las familias de las víctimas de la tragedia del ARA San Juan, el abogado que lo representa, Pablo Lanusse, presentó un escrito en donde busca recusar al magistrado debido a que considera que es parcial en la causa y que ya tiene un juicio de valor tomado al respecto.

En el escrito, Lanusse sostiene que Bava evidenció un “compromiso emocional, cognitivo y personal” cuando se colocó en un escrito como “una suerte de potencial víctima de lo que él ya sentencia apodícticamente como un plan sistemático de inteligencia ilícito”.

“Para el Juez recusado los hechos ya están probados y sólo auspicia y anhela una sanción. De tal manera, desconoce el derecho de defensa, nos expone a un juicio meramente simbólico donde nos coloca como convidados de piedra y figura decorativa, cual época inquisitiva, y así aniquila su condición de garante del proceso y su imparcialidad”, agregó en otro de los puntos del escrito el letrado.

Macri tiene como objetivo central lograr que el magistrado sea apartado de la causa o que la misma se traslade a Comodoro Py, en donde el poder político tiene mayor margen de maniobra. Asimismo, el expresidente sostiene que es víctima de una persecución tal y como afirmó en una serie de tuits que publicó ayer. Sobre eso existe una contradicción. En uno de los pasajes Macri afirma que se presentará ante la Justicia cada vez que sea citado, pero sin embargo hoy no fue al juzgado federal de Dolores.

Bava citó para este miércoles a declaración indagatoria a Macri en la causa que se le sigue por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, pero el expresidente no irá y, en cambio, presentó un escrito con el cual recusará al magistrado, cuestionará la investigación y, además, pedirá una nueva postergación.

"No me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio", afirmó el exmandatario. "Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan", aseguró el expresidente en su hilo de mensajes, en los cuales criticó al juez Bava, quien lo citó a indagatoria.

Macri está imputado por haber "ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias", entre diciembre de 2017 y fines de 2018, en contra de los familiares de los tripulantes del hundido submarino Ara San Juan, según el magistrado.

Las tareas supuestamente habilitadas por el expresidente habrían consistido en "la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos".

"Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan", según detalló el juez Bava en la resolución que emitió el 1 de octubre.

El pedido de detención de Macri

En paralelo, la querella mayoritaria de los familiares del ARA San Juan, representada por Verónica Carreras, solicitó hoy que el expresidente sea detenido por no haberse presentado ante el magistrado.

"Deberá tenerse por no presentado a la indagatoria y deberá hacerse efectiva la orden de detención" contra el expresidente Mauricio Macri "en forma inmediata", reclamó Carreras en el escrito entregado al juez.

La abogada le pidió al magistrado tener por "acreditada la reticencia del encartado Mauricio Macri y la incomparecencia injustificada del reo Macri" y ordenar su detención con el fin de garantizar su declaración indagatoria en el caso. "Hice la presentación esta madrugada y el juez tomará vista cuando empiece el horario de tribunales", precisó Carreras esta mañana en declaraciones a C5N.

La letrada querellante dio por acreditada una "conducta dilatoria en el imputado" en base a una línea de tiempo que trazó desde la denuncia por espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan presentada por la interventora de la AFI Cristina Caamaño.