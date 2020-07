Espionaje ilegal: piden la indagatoria de Arribas y Majdalani, jefes de la AFI durante el Gobierno de Macri

La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, le pidió al juez federal Juan Pablo Auge que cite a declaración indagatoria a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Mauricio Macri en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal realizado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su casa del barrio de Recoleta y en el Instituto Patria.

El pedido de Incardona al juez Auge es en el marco de la causa por espionaje ilegal a Cristina, denunciado meses atrás por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Por esa causa ya se encuentra detenido el ex jefe de Operaciones Especiales de la central de inteligencia, Alan Ruiz. El pedido de Incardona fue acompañado por el fiscal Santiago Eyherabide, y ahora deberá ser resuelto por el juez Auge, el mismo magistrado que el viernes quedó a cargo de otra causa por espionaje ilegal en el seno de la AFI durante la gestión de Macri, donde se investiga si decenas de políticos, periodistas, sindicalistas y curas fueron espiados de manera ilegal.

Auge deberá definir en los próximos días si cita a indagatoria a Arribas y Majdalani, los máximos responsables de la AFI durante el Gobierno de Macri. La causa surgió a partir de una denuncia de Caamaño, aunque los hechos habrían ocurrido en 2018. De hecho, ese año el Instituto Patria había revelado un episodio en el que tres personas se pasaban largas horas en el interior de un vehículo de la AFI estacionado en la cuadra de la sede del kirchnerismo, sobre Rodríguez Peña entre Bartolomé Mitre y Rivadavia.

En su momento, el Instituto Patria había denunciado el hecho y hasta aportó una serie de videos donde se observaba el vehículo. La causa cayó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, y desde la AFI, a cargo de Arribas y Majdalani, envió una nota tanto al juzgado como a la comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso donde afirmaban que las tareas eran de "vigilancia" a partir de una causa judicial que tenía en su poder el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. Majdalani y Arribas finalmente fueron sobreseídos, aunque ahora salió a la luz la sospecha de que desde la AFI se buscó justificar las tareas de inteligencia ilegales sobre la ex presidenta mediante una causa judicial.

Las tareas de "vigilancia" eran porque supuestamente buscaban "cuidar" a la ex presidenta en el marco de la realización de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) realizada en 2017, y durante la cumbre del G-20, en 2018. "Si la querían proteger podrían haberle avisado que la cuidarian", señaló a BigBang una calificada fuente de la AFI semanas atrás.

PEDIDOS DE NULIDAD EN LA OTRA CAUSA POR ESPIONAJE

En paralelo, la defensa de dos de los detenidos por la otra causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri - también a cargo del juez Juan Pablo Auge - pidió que la nulidad de todo lo actuado desde que fue recusado el ex juez del caso, Federico Villena, apartado del expediente el viernes por orden de la Cámara Federal de La Plata.

El abogado Fernando Sicilia, defensor de los dos dos ex espías detenidos Leandro Araque y Facundo Melo, hizo el planteo este lunes ante el juez Auge. Araque y Melo son dos de los 20 detenidos la semana pasada, entre los que se encuentran otros ex espías de la AFI y ex funcionarios de la administración macrista. Sicilia además pidió la inmediata libertad de sus defendidos.

La semana pasada además Villena había comenzado a indagar a los ex espías detenidos, aunque no pudo finalizar, debido a que en el medio fue apartado de la causa. Auge definió hoy un cronograma para tomar las declaraciones faltantes, que se retomarán mañana martes con Guillermo Matta, Jonathan Nievas, Dominique Lasaigues y Javier Bustos.