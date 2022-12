"¡Está embargado por incumplir con una menor!": la furia de Luli Salazar por el nuevo cargo de Redrado en la Ciudad

En la mañana del martes, Horacio Rodríguez Larreta dio los primeros indicios de cara a la interna del PRO y también intentó abrir su espacio a sus deseos de un armado a nivel nacional. Por eso, sumó a distintas personalidades que forman parte de la agrupación de Mauricio Macri con el fin de unificar miradas y sumar miembros a su alianza para las elecciones 2023.

En ese contexto, el jefe de Gobierno sorprendió con tres nuevas caras: el economista Martín Redrado, ex presidente del Banco Central, será el titular de la Secretaría de Asuntos Estratégicos; el diputado Waldo Wolff, será la cabeza del área de Asuntos Públicos y Silvia Lospennato será la titular de la Secretaría de Género.

Sin dudas, Larreta habrá esperado críticas a nivel político. Pero se encontró una sorpresiva y contundente respuesta por la elección de Redrado. Es que Luciana Salazar, la ex pareja del economista, castigó con todo la decisión del líder de la Ciudad de Buenos Aires de sumarlo como funcionario. De hecho, con esa indignación, Luli fue a fondo con las críticas a Larreta, al PRO y a Juntos por el Cambio.

A través de Twitter, Luli escribió junto a dos capturas de una noticia sobre Redrado y su denuncia contra Macri: “Habría que refrescarle la memoria a @horaciorlarreta, debido a que quiere poner como funcionario a M Redrado, quien denunció a la principal figura de su espacio @mauriciomacri sin pruebas, cuya causa se encuentra abierta y podria ser citado como testigo en contra del expresidente”.

Y en un segundo tuit, la modelo remató con una dura crítica al jefe de Gobierno Porteño: “Los manotazos de ahogado que esta haciendo @horaciorlarretapor que cada vez se hunde mas en la interna que le esta ganando ampliamente @PatoBullrich y @mauriciomacri hace que ponga a un deudor alimentario. @horaciorlarreta haciendo esto no proteges los derechos de los menores”.

En tanto, en diálogo con BigBang, Lucina dio detalles sobre las diferentes cuestiones que Redrado debe enfrentar por juicio por no pagar los alimentos de Matilda, la hija de Salazar: “Él está embargado por la justicia. En febrero se cumple exactamente un año de que no paga. Ahora está por salir otra medida más que, hasta que no lo notifiquen, no voy a decir. Obviamente por respeto”.

En tanto, sobre la elección del jefe de Gobierno para nombrarlo funcionario, Salazar afirmó: “Pero la verdad es increíble lo que pasó hoy. Yo no sé si Rodríguez Larreta no está al tanto de todos los problemas judiciales que tiene esta persona con una menor que lo pone como funcionario de la ciudad. La verdad es que estos ya no son temas personales, esto ya no es una cuestión personal. Esto es un tema de la Justicia y contra una menor. O sea es terrible sinceramente”.

Por último, criticó con dureza a Redrado, con quien vive un duro conflicto judicial por alimentos que le corresponden a su hija: “como él miente tanto. Vive mintiendo. Sobre todo con estos temas, la verdad es que pudo haberle metido tranquilamente también a Horacio. Así que me encantaría que esté al tanto y que se ponga un poco en todo sobre lo que pasa alrededor de la Justicia con el tema de Matilda”.