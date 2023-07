¡Estalla Juntos por el Cambio! Larreta chicaneó a Bullrich: "No es a las trompadas"

El fuego entre la ex presidenta del PRO Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en la interna para llegar al sillón de Rivadavia en nombre de Juntos por el Cambio (JxC) no baja la intensidad. En esta oportunidad, el mandamás porteño buscó diferenciarse de su rival y cuestionó el estilo confrontativo de la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

"No es a las trompadas, no es a los gritos", expresó Larreta ante Radio con Vos. "Yo propongo un camino distinto al de querer imponer los cambios y de que el que no piensa como yo es el enemigo y hay que exterminarlo, o al camino de que todo empieza de cero porque todo lo que hizo el anterior es una catástrofe. Desde el regreso de la democracia hasta acá, todos los gobiernos se construyeron sobre el anti el anterior", analizó.

"Ese camino nos condujo a inflación, inseguridad, frustración", describió el precandidato. "La Argentina tiene problemas hace 40 años, como los tiene hoy", graficó. "Queriendo resolverlo a las trompadas estamos cada vez peor. Vamos de un lado al otro en un péndulo infernal donde en cada ida y vuelta estamos más abajo. Yo propongo algo diferente, propongo resultados", insistió.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El mandatario porteño aclaró que el perfil de su rival "no funcionó en la historia de la Argentina", y aprovechó para definir con un ejemplo su postura. "Uno no impone su voluntad, si ganas la elección por un voto no sos el dueño de la verdad. Aprendamos de nuestra historia, no nos tropecemos con la misma piedra", pidió.

Las diferencias en los estilos entre Larreta y Bullrich no quieren decir que eso tenga su correlato en el plano político, ya que a la hora de las propuestas tienen el mismo proyecto que los unificó en Cambiemos en 2015. Por lo que la distancia con su rival pasa más por tratar de lograr consensos para avanzar en las nuevas propuestas.

"Yo creo que hay que ir con un cambio a fondo, en cada uno de los aspectos de la vida pública de la Argentina. Ahora, el cómo hace toda la diferencia, entre lograrlo y no. Queriendo imponer el cambio a las trompadas, la voluntad de uno contra la del otro por medio voto. Mirá cómo estamos. Esta cosa de amigo-enemigo, donde la política es una guerra, hay que matar al otro", reflexionó Larreta.

En la misma entrevista, el jefe de Gobierno, tuvo la posibilidad de demostrar ese perfil nuevo y conciliador que demuestra para imponerse en las PASO, cuando elogió el Gasoducto Néstor Kichner.

"Es un avance para la Argentina. Es un proyecto que se diseñó en el gobierno de Macri. Más allá de las demoras que hubo de dos o tres años, se tomó un proyecto muy parecido al proyecto que se había elaborado en ese momento. Es un avance, me parece increíble que a alguien no se pudiera ponerlo contento en la Argentina", reconoció. "Hay que continuarlo", aseguró.

Tras eso aprovechó para hacer una enumeración de una agenda en común en el país, con los puntos en los que comparte posturas con el oficialismo. "Hay que continuar con los avances en energías renovables, la solar en el norte, la eólica en el sur, Vaca Muerta", rescató el precandidato por JxC.

"Acá hay que estudiar los temas, no es con slogans, no es a los gritos. Hay que estudiar, profundizar los temas, entender qué mercado hay, preverlos. Hoy hay regulaciones que te coartan la posibilidad de producir y exportar energía, tenemos mucho para crecer por ese lado", explicó Larreta.

Los constantes idas y vueltas entre ambos precandidatos no parecen lograr detenerse. Queda algo más de un mes para las PASO y aún hay tiempo para que las heridas provocadas en el fuego amigo los desangren mucho más de cara a las elecciones generales de octubre.