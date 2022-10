Estalla la interna del PRO: Macri, Rodríguez Larreta, Bullrich y la revelación de Longobardi

A un año de las elecciones presidenciales, la oposición todavía no tiene definido a su candidato y eso es un grave problema. Hasta ahora se sabe que Juntos por el Cambio tiene varias figuras en danza para encabezar la lista presidencial. En primer lugar, Mauricio Macri, por ser ex presidente, por ser el fundador del PRO, por ser del ala más dura de la alianza y por su rol en la toma de decisiones, es el número puesto para ser el candidato a presidente.

Pero, hace unas semanas, Macri aviso que no iba a postularse. La jugada parecía muy extraña. Sobre todo porque puertas adentro del PRO saben de las ganas de demostrar un poder y de tener su ya famoso “segundo tiempo”, que se refiere a un nuevo período de mandato donde haría los supuestos cambios “más rápidos y de manera más profundo”. Claro que en la interna las figuras de Juntos por el Cambio también están listos para jugar.

La primera sombra de Macri es Horacio Rodríguez Larreta. Es que el jefe de Gobierno Porteño considera que ya es la hora de candidatearse a la presidencia y usar como plataforma al partido que lo vio nacer como dirigente. Claro que tiene todo en su contra. Al ser considerado una “paloma”, es decir el ala más blanda del PRO, Larreta sumó enemigos como Patricia Bullrich y Cristian Ritondo. Su gran aliado es Diego Santilli, que también quiere dar el paso y candidatearse en la provincia de Buenos Aires. No les será nada fácil.

La otra candidata es Bullrich, la presidenta del PRO, vocera de Macri en los temas más duros y dueña del ala dura del partido, denominado “los halcones”. A la ex integrante de la Alianza de Fernando De la Rúa le llegó la hora de mostrarse en el máximo nivel ejecutivo y cree que puede ser presidenta. Su discurso radicalizado a la derecha, el apoyo a los más oscuro de las Fuerzas de Seguridad y su faceta anti peronista la ubican como una de las predilectas de Macri.

Un escalón más abajo se encuentra María Eugenia Vidal. La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires que perdió frente a Axel Kicillof por más de 20 puntos en 2019, cree que tiene un electorado cautivo para que la elijan como presidenta. De un tiempo a esta parte, Vidal eligió “derechizar” aún más su discurso público. Busca quitarle apoyo a Bullrich y también al partido liberal integrado por Javier Milei. Ella cuenta con el apoyo total de Ritondo y de varios sectores duros del PRO.

Pero hay más. Y a Juntos por el Cambio le aparecen problemas porque hay dos hombres más que quieren ser candidatos a presidente. Y son de la Unión Cívica Radical. Uno es Facundo Manes, quien no dudó en salir a criticar con dureza tanto a Macri como a Larreta. “Son el pasado”, lanzó en una entrevista, como para dejar en claro que va a ser precandidato a como dé lugar. El otro es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Con un tono más “dialoguista” durante el último tiempo, pretende convertirse en el líder de la alianza. Pero sabe que el ala dura del PRO no se la va a hacer nada fácil.

Pero este panorama preelectoral puede desaparecer con un simple chasqueo de dedos. Así como Thanos, el villano de Avengers, podia hacer desaparecer a la mitad de la población con las gemas del poder y el tronar de sus dedos, Macri podría hacer lo mismo si los dirigentes de Juntos por el Cambio no cumplen con lo que él quiere. Esta vez, el empresario está listo para romper todo el partido con tal de lograr que el peronismo no sea reelecto en 2023.

Y dicha revelación la hizo Marcelo Longobardi, uno de los periodistas que más militó por Juntos por el Cambio y que siempre se mostró en contra al Frente de Todos. En primer lugar, el conductor de CNN radio criticó a los periodistas de LN+ y de TN, afines a Macri. "Saben que hoy en día hay un periodismo militante equivalente al del kirchnerismo en el macrismo, sólo que en vez de estar dedicado a insultar a todo el mundo, está dedicado a insultar a los rivales de Macri dentro del PRO. Esta es la realidad, aunque a mucha gente no le gusta que yo lo diga", afirmó Longobardi.

Y sumó: "Como ninguno de los dos va a garantizar el cambio, Macri va a terminar jugando. La pregunta es: ¿por qué él garantiza el cambio si cuando tuvo la posibilidad no hizo ningún cambio? Uno podría decir que si alguien no ha garantizado el cambio ha sido justamente Macri. Él se mide a sí mismo en cómo mide a sus subordinados”.

Fue entonces que dio inició a una minuciosa información que le reveló el propio Macri en torno a su pelea por las precandidaturas de su partido. “Habló Macri con una frase muy polémica intentando volverse una especie de árbitro entre las diferentes oposiciones que hay en la oposición. Por un lado están los halcones, donde está Patricia Bullrich, y otra ala más dialoguista, encabezada por Larreta, populistas a juicio de Macri. Dijo: ‘Si veo que uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar’", relató Longobardi.

Y explicó sobre una frase que Macri dijo en una entrevista con el diario ABC, de España: “Mi trabajo es hoy ayudarlos a crecer a Horacio y Patricia, y, si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar. Si no estoy seguro que hay una marcada diferencia no voy a pedir el voto por uno, creo en la sabiduría de la gente”.

Entonces, Longobardi afirmó sobre la jugada que hará Macri en 2023. "El cambio, a juicio de Macri, está garantizado por Bullrich, pero no está garantizado por Larreta que, tanto a juicio de Macri como de todos los voceros que hablan en su nombre, particularmente los voceros periodísticos de Macri. Si ve que el cambio no se va a hacer, él va a jugar. Como candidato”.