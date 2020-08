Estalla la interna en Juntos por el Cambio: Carrió le suelta la mano a Macri y se acerca a Larreta

La interna que vive por estos días Juntos por el Cambio sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de la ex diputada nacional y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió que tuvieron como destinatarios al ex presidente Mauricio Macri y a la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Los actos del pueblo son del pueblo y nadie debe arrogarse o sacar ventajas de la movilización”, tuiteó ayer Carrió.

Desde su entorno remarcaron el destino de los mensajes: el intento de aprovechamiento de la marcha por parte de Macri y Bullrich. Ambos dirigentes fueron los primeros, y hasta ahora los únicos, que en el PRO salieron a buscar adjudicarse la convocatoria. “Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad”, tuiteó el ex presidente desde Zurich, en donde se encuentra por una actividad de la FIFA.

La ex ministra dijo que la convocatoria no era partidaria, pero "el 99% de los adherentes" de Juntos por el Cambio sentían que debían estar ahí y días contó que habló con el ex presidente Macri, que le dijo que estaba muy contento. "Yo veía la movilización, la gente, los grupos ciudadanos y los grupos del PRO, y veía la voluntad que había por ir a las calles", dijo Bullrich en declaraciones radiales.

“Los actos del pueblo son del pueblo y nadie debe arrogarse o sacar ventajas de la movilización", agregó Carrió desde Twitter, quien además acompañó la declaración con una fotografía suya. Las declaraciones de Lilita se dan además en el medio de los rumores sobre que tendría ganas de volver al ruedo como candidata. La presentación de la reforma judicial y la negativa del Gobierno a introducirle cambios fue la gota que rebalsó el vaso para ella.

Desde el entorno de la ex diputada señalaron que "nadie debe ponerse el sayo" y que el tuit apunta en general "a los que salieron a capitalizar la movilización", sin dar más precisiones. Esa postura de la Coalición Cívica también tiene su explicación; desde fines del año pasado, la diputada nacional está más cerca en sus posturas del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que del propio Macri.

Tal y como contó en su momento BigBang, la labor de contención que realizó desde 2017, cuando ella fue candidata por última vez, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, terminaron por inclinar la balanza en cuanto a las preferencias dentro del espacio de Lilita.

En ese contexto, y en el marco de que, incluso después de fuertes disputas con el radicalismo, Carrió busca mantener la unidad de Juntos por el Cambio para evitar que se fortalezca el oficialismo, las declaraciones de Macri y Bullrich generaron un fuerte malestar.

La movilización marcó las diferencias entre quienes cuestionan más duramente al Gobierno y aquellos más moderados, con diálogo fluido con el presidente Alberto Fernández, como el jefe de Gobierno porteño y el gobernador jujeño, Gerardo Morales.

De ellos, como señaló este medio, el que más se juega es Rodríguez Larreta, quien es uno de los referentes de la oposición y expuso públicamente su objetivo de "cerrar la grieta".