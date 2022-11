¡Estalló JxC! Felipe Miguel dijo que las amenazas de Bullrich son “inaceptables” y ella lo tildó de “hipócrita”

Aunque todavía falta un año para las elecciones, la interna de Juntos por el Cambio es un hervidero. Hace pocas horas, se viralizó un video en el que Patricia Bullrich, presidenta del PRO, amenaza a Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras el sorprendente choque verbal, Miguel afirmó en una entrevista en la que habló sobre las palabras de Bullrich, grabadas el 24 de octubre durante un acto, en el que estuvieron varios representantes de Juntos por el Cambio en La Rural: “Me sorprendió mucho y la violencia nunca es aceptable".

En ese encuentro, Bullrich le dijo a Miguel como si fuera una pelea de barrasbravas: "No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”. Sobre dicha amenaza, el funcionario del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta afirmó: “Es inaceptable”.

Y completó: “Mucho más si es por opinar diferente se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadoso". Además, durante una entrevista con Radio Rivadavia, Mieguel dijo “En ningún momento dije que Patricia era funcional al kirchnerismo como ella dice. Esos es falso. Y un disparate. Cada uno tiene responsabilidad dentro de la gestión. No es un tema de mandar a alguien o no mandar. Su reacción es lo que hay que corregir".

Por su parte, Burllrich redobló la apuesta y tildó de hipócrita a Miguel. "Esas cosas no se hacen. Hay que terminar con la hipocresía en la Argentina. Si uno lanza una posición la tiene que bancar. Conmigo no se jode”. Y completó: "Decir que soy funcional al kirchnerismo es una sentencia, no una opinión. Es la hipocresía de la política que no me banco".

En ese sentido, la presidenta del PRO también dijo al ser consultada sobre el ofrecimiento de unas disculpas a Miguel: “¿Cómo le voy a pedir disculpas a una persona que me dijo a mí que soy funcional al kirchnerismo? Mucho más violento es decirle ese a la presidenta de Pro y a la persona que ha sido claramente anti kirchnerista. Eso es la peor violencia política existente. Que se banque las consecuencias de sus dichos”.

Y finalizó sobre la estrategia de Miguel en los medios de comunicación: “Él se paseó por los canales diciendo que yo era funcional al kirchnerismo. Vino el otro día y me abrazó por atrás como si nada hubiera dicho”. “Soy una dirigente que no acepta la hipocresía”.