"Están deseando un quilombo": la previa de la sentencia a CFK y qué escenarios sociales vaticinan

“Aguardemos a escuchar la sentencia de la justicia y espero que recapaciten”, fue la respuesta de Alberto Fernández en el reportaje concedido el 26 de octubre, cuando le preguntaron que aguardaba de la sentencia a Cristina Fernández de Kirchner. Finalmente, ese día llegó. Será el próximo martes aproximadamente a las 18 hs, cuando el Tribunal oral Federal Nº 2, compuesto por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu lea el contenido final de la acusación y con posterioridad se conocerán las justificaciones.

Un interlocutor directo del Presidente reafirmó a BigBang que este sostiene "lo inaceptable de la causa y que sin dudas es totalmente injusto para con ella”, y recalcó “solamente con ella”. Alberto “es Profesor de Derecho Penal e hijo de un Juez, no está en su ADN ejecutar una salida similar a la que realizó Macri en 2015 cuando nombró a Rosenkrantz (Carlos) y a Rosatti (Horacio)”, indicó.

Desde otro lado, sostiene este político de la mesa chica del primer mandatario, que las expectativas están centradas en cómo reaccionará la Vicepresidenta frente al fallo. En ese sentido, marcó que el 6 de diciembre cambiarán las cosas. Hacia a dónde dirigirá en definitiva la energía es la pregunta que se hace hoy el Primer Mandatario. “Pueden pasar en principio dos cosas: que se acelere, tome impulso y vaya hacia una candidatura o que se repliegue y pase a ocupar un lugar más retrasado”, sentenció nuestro interlocutor. Por otro lado, alejando cualquier sueño de una intervención sobre la Corte Suprema, tiene claro que Fernández no tomará ningún atajo o medida que esté fuera de la Ley.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El jefe de gabinete Juan Manzur señaló que “sostengo lo que dije siempre, creo en la inocencia de la Vicepresidenta” y este jueves el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro declaró que Cristina “tiene sentencia cantada” y advirtió sobre el estado de deterioro” del Poder Judicial. Para el titular de la cartera política y miembro de La Cámpora la causa contra la dos veces Presidenta “no es penal sino electoral”.

“Cristina no llamará a escuchar la sentencia en Comodoro Py” aseguran desde el entorno de la titular del Senado, y tampoco hay hasta el momento una actividad programada por La Cámpora. “Para movilizar hay que hacerlo a lo grande, sino quedás debilitado y ya lo hicimos el 17 de noviembre en La Plata”, agregan también desde el entorno del Secretario General de la agrupación, Andrés “Cuervo” Larroque.

Asimismo, dejan en claro que las organizaciones son libres de realizar lo que quieran. Según el interlocutor del Senado existe mucha presión en las bases para movilizar, mientras que por arriba hay temor a caer en una provocación. El intento de asesinato cambió las condiciones y el pacto democrático sostenido desde hace casi 40 años debe ser refundado.

Dicen desconocer la sentencia, pero tampoco hay mucho para esperar de estos jueces. “Ellos siguen un plan y el plan tiene diferentes instancias. El plan es sacarla del medio a como de lugar”, acota. La mirada desde el sector de Cristina Fernández de Kirchner no deja lugar a especulaciones. “Tanto la Justicia como la oposición van contra la democracia y se exponen, hacen lo que quieren”, señalan. Su frase del último martes quedó en el aire “más que jueces son un pelotón de fusilamiento”.

Tampoco creen en la buena voluntad de Juntos por el Cambio, las escenas vividas en la Cámara de Diputados el jueves pasado son “la muestra que debiera terminar de abrir los ojos a aquellos que todavía tienen esperanza en la posibilidad de diálogo” afirman desde un despacho de la Cámara Alta. Son conocidas las diferencias que existen dentro del Frente de Todos acerca del llamado al consenso. Por un lado, el Presidente que lo reitera cotidianamente desde el 10 de diciembre de 2019 y por otro la impaciencia que ello genera en aquellos referenciados por la Vicepresidenta. La judicialización de la política alcanzó su máxima expresión con la paralización de la cámara de Diputados. Dejan sin herramientas al gobierno para avanzar con leyes que considera necesarias y que ya han alcanzado un alto grado de aceptación dentro de las minorías.

El curso de los acontecimientos que imaginan no termina allí. Observan un escenario de guerra dentro de ciertos límites institucionales, pero que también podría vulnerar llegado el caso. En su teoría, la Corte Suprema y la oposición no se paran desde un plan de disenso democrático o de convivencia, no les interesa. “Cristina es la única dirigente del país que representa para ese plan y esos intereses una amenaza. Aún estando débil, aún con poco poder político, aún desprestigiada por ellos mismos sigue representando una barrera”. Para ello “necesitan estigmatizarla, sacarla de carrera lo más que se pueda. Habría que prepararse para pensar lo peor, no les importa la calidad institucional. Ellos están deseando un quilombo y en la medida que puedan lo van a provocar”, afirma nuestra fuente.

Lo que se espera en la calle

El Secretario General adjunto de la CTA de los Trabajadores, Daniel Catalano, llamó a parar el Estado si es condenada la Vicepresidenta el próximo 6 de noviembre. Para el referente sindical no hay dudas: pretenden la proscripción de Cristina. A raíz de estas declaraciones le iniciaron una denuncia penal por “coacción agravada”. La respuesta da ATE no se hizo esperar y redobló la apuesta y sentenció que “llamamos a defender la democracia y los derechos conquistados, nos declaramos en estado de alerta y reivindicamos el paro del martes próximo en caso de que el Partido Judicial condene a nuestra Vicepresidenta”.

Por su parte. el titular CTA de los Trabajadores y diputado nacional Hugo Yasky respaldó los dichos de Catalano y respondió en línea con la sentencia «escrita», tal como lo expresó la Vicepresidenta en varias oportunidades: “No me imagino para el martes otra cosa que no sea un nuevo capítulo de esta trama de arbitrariedades en la que el poder de la Argentina, a través de cámaras adictas, persigue a una mujer”. El legislador del Frente de Todos comparó la situación judicial del lawfare a Cristina Kirchner con la del presidente electo Inacio Lula Da Silva y expresó: “Es la misma película que ya vimos en Brasil”.

Desde la agrupación Soberanos -que integran entre otros el ex Vicepresidente Amado Boudou, el exvicegobernador de la Provincia de Buenos Aires Gabriel Mariotto y la exembajadora Alicia Castro- sostienen que debe haber un enorme repudio popular contra el fallo y la proscricpción de CFK. Este será un punto cúlmine entre el partido judicial y la oposición para encarcelar a Cristina. Sostienen que debería haber una gran movilización popular y se esta definiendo desde distintos sectores con se llevará adelante el rechazo. Se esta intentando generar una acción de conjunta del Frente de Todos. Lo mismo llega desde el Frente Patria Grande, la agrupación que nuclea entre otros a Juan Grabois y al diputado Itai Hagman.

A través de los grupos de whatsupp de militantes y simpatizantes, en las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram se cruzan los mensajes llamando a rechazar en la calle cualquier sentencia que pueda actuar para condenar a Cristina Fernández de Kirchner. El famoso kilombo que anunciaba el cantito que se podía armar, tiene, sin embargo a los dirigentes pendientes y alertas.