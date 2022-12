"Esto no termina acá": la cumbre de CFK tras su renunciamiento y los candidatos en danza

En Casa Rosada respetan la decisión de Cristina Fernández de Kirchner y consideran que “el renunciamiento es una decisión personal totalmente respetable”, señalaron a BigBang.

Las distintas tribus del Frente de Todos sostienen que “las palabras de la lideresa son terminantes y contundentes, lo que dice lo cumple”. Andrés “Cuervo” Larroque de La Cámpora, el titular de la AFI Agustín Rossi, el ministro Gabriel Katopodis, el gobernador Axel Kicillof. Cada uno desde su lugar y a su manera contempla lo que ella les dijo a cincuenta dirigentes en Ensenada el martes luego de sus palabras con la sentencia escrita: “Háganse cargo”.

En esa velada, Cristina sentenció: “Yo no soy candidata, estoy afuera. Pero esto no termina acá”. Para nuestra interlocutora ella no renuncia ni a la política, ni al Peronismo, y agregó que “la vimos tranquila, y firme”. Asoció su bronca en el final de ese discurso de 55 minutos al recuerdo que hizo de Néstor Kirchner. Por otro lado, también se sintieron honrados de tenerla en su mesa. Un conjunto de intendentes, funcionarios y legisladores de la Provincia de Buenos Aires que incluían al gobernador Axel Kicillof que fueron gestores de los actos del 10 de octubre, Día de la Lealtad; y del 17 de noviembre, Día del Militante.

La orfandad generada por la salida de Cristina no puede ser ocupada por nadie en este momento. Desde allí sostienen que tiene que pasar un tiempo para que decanten los candidatos y para ellos no es una prioridad “falta un año todavía”, hacen saber.

A pesar de las intenciones, hoy están en la cancha Alberto Fernández, aunque sostenga en ON que no; el ministro del Interior Eduardo Wado De Pedro, quizás el jefe de gabinete Juan Manzur una vez que resuelva la situación en Tucumán.

“Sergio Massa cuenta con un fuerte respaldo de la Vicepresidenta y esto permite que la política siga ordenada”, indican en Balcarce 50. Acerca de su candidatura presidencial, indican desde su entorno que “está abocado a la gestión”. Su futuro político está atado a los resultados económicos. Con peso propio y algunos resultados positivos en la macroeconomía, las prioridades se trasladan ahora a los números de la inflación. Otro que estaba postulado como presidenciable hasta la movida del 18 de mayo de 2019 que colocó al actual presidente fue el titular de la AFI. “Mientras sea funcionario no puede ser candidato al mismo tiempo” indicaron cerca del exministro de Defensa.

Un funcionario que camina los pasillos de casa de Gobierno expresó a este medio que lo mejor que le puede pasar al Frente de Todos es que florezcan mil candidatos. A los nombrados más arriba le agrega el gobernador Jorge “Coqui” Capitanich. Ve sustancial que alguno tiene que tomar las palabras de ella y dar un paso al frente. Tampoco no hay mucho más que los nombrados, sino sugiere realizar el siguiente ejercicio: “Empezá buscando entre los gobernadores, si ahí no encontrás hacelo con los ministros, luego los senadores, los diputados y después sólo quedan los militantes”. Para otro interlocutor es bastante más complicado “si tenés tantos, no tenés ninguno” y sugiere categórico que “la palabra de Cristina será la definitoria, será la gran jugadora. Apenas diga ´'a mi me parece que, esa persona contará con el respaldo mayoritario'”.

Este vacío también representa una oportunidad, plantea este interlocutor. Para este entornista ella sabe que se siente esa orfandad, pero también que es un dolor necesario para que pueda parirse otra cosa. Afirma que “los intentos de trasvasamiento hasta hoy no fueron muy exitosos y se deben manejar otras alternativas”. El resultado obtenido en estos 3 años de Gobierno propio tuvieron falla de origen, la falta de definición sobre los temas centrales marcaron los desentendimientos y las discusiones a cielo abierto entre el Presidente y la Vicepresidenta. Observa pasividad o actividad insuficiente por parte de diferentes actores. A ellos Cristina les dice “ustedes están esperando que yo venga a resolver esto. Ahora no estoy más yo. Muchos dirigentes esperaron la palabra de ella porque muchos años funcionaron así”.

La hipótesis para quien comparte un café con BigBang es que “ella cree que las reacciones no son suficientes. Larroque dice que vamos a hacer muchas movilizaciones, pero tienen que ser parte de una estrategia política. No hay una estrategia política hoy por lo menos en términos de la movilización. La movilización era una descarga emocional y corporal que poder lograr algo. Hay una administración de las fuerzas militantes, había temor que hubiera disturbios. Que la tapa fuera que no va a ser candidata sino que rompieran vidirieras”, como anticipamos en esta columna la semana pasada.

Nueva etapa

La conversación con quien compartió la mesa con Cristina surcó un recorrido intenso “es tiempo para estar alertas, no se puede descansar. Esta situación se torna insoportable. Ya sabías que no lo iban a poder probar y aún así la inhabilitaron para ejercer cualquier cargo”. Se nota la bronca y se resume en un grito de guerra “nosotros vamos a muerte y ellos también, no les tengo miedo”.

Esta es una etapa de lucha contra el Poder Judicial y contra Héctor Magneto"

Siguió señalando que “la Vicepresidenta les redobló la apuesta pues considera que este es el partido central para la República. Todavía la sociedad no está impactada por estas revelaciones. Necesitábamos comunicar y la Cadena Nacional cumplió el objetivo. Había pasado más de un mes y a mí, que sigo la agenda día a día, se me había pasado bajo radar” afirmó la interlocutora sobre el affair de Lago Escondido. Para esta dirigente peronista el nivel de cobertura que sostiene esto es agotador. “Ahora tenemos la voz de ellos, las fotos y los chats”, cuenta entusiasmada. “Si no querés verlo entonces es otro problema” y “esta es una etapa de lucha contra el Poder Judicial y contra Héctor Magneto. Esperemos que la sociedad reaccione, si eso no ocurre perderemos la batalla.

BigBang le consultó “hoy tienen menos poder que durante los gobiernos de Néstor y Cristina y fue un combate perdido. ¿Porqué sería diferente?” Antes sabíamos de que se trataba y lo decíamos con convicción. Pero hoy las pruebas están a la vista y son contundentes acerca de la existencia del Partido Judicial. No se puede invisibilizar que estó sucedió y que deben ser juzgados por el delito de dádiva y que fue Clarín quien lo pagó.

La Cumbre de Puebla

El acto denominado en el encuentro Voluntad Popular y Democracia, que se iba a llevar a cabo el lunes 12 en el Centro Cultural Kirchner y ahora pospuesto para el 19 de diciembre fue impulsado por el Presidente Alberto Fernández. El encuentro internacional impulsado por el Primer mandatario en solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner fue postergado pues la vicepresidenta contrajo Covid. Tuvo como como motor al miembro de la Cumbre de Puebla Marcos Enrique Ominami y al diputado Eduardo Valdés. El jueves 1 de diciembre en una cena en la Residencia de Olivos se decidió la convocatoria para el lunes 12. Allí estuvieron presentes además de Fernández, Ominami y Valdés según pudo reconstruir este medio.

Con la certeza y la impotencia de un fallo que consideraban ya escrito, el chileno se ocupó de la convocatoria latinoamericana y Valdés de la local. Fernández había señalado en su cuenta de Twitter luego de las palabras de la vicepresidenta “la suerte estaba echada desde el principio y tan solo hizo falta un simulacro de juicio”.

Solo faltó apretar el botón rojo para activar la convocatoria. Ominami viajó a Bolivia para cerrar la presencia de Evo Morales, mientras que los contactos con el PT confirmaban la presencia de Dilma Roussef. La postergación de la fecha para el lunes 19 tampoco contaría con la visita de Luiz Inacio Lula Da Silva, quien estuvo unos días recluído por cuestiones de salud y el día viernes presentó su futuro gabinete. Tampoco será de la partida la vicepresidenta segunda de España Yolanda Díaz, quien estaba presente invitada por el Primer Mandatario para participar el 10 de diciembre en los festejos por el Día Internacional de los Derechos Humanos. El convite lo realizó en el contacto que mantuvieron en la embajada española en Madrid el 17 de noviembre pasado.

La repercusión que obtuvo la convocatoria fue inmediata. Desde todas las organizaciones del espacio kirchnerista organizaron los puntos de encuentro para el lunes a las 15.30 hs. La expectativa por escuchar nuevamente a Cristina y también en la misma jornada a Alberto desde la Ballena Azul fue muy importante, “superó lo que esperábamos” señalaron desde la organización.

Un tema que sobrevolará las jornada de debate de la semana próxima será la situación en Perú. Aunque la destitución del presidente Pedro Castillo Terrones no causó asombro, “había evidencias de que las cosas no andaban bien” señalaron las fuentes.