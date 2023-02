"Estoy con custodia y botón antipánico": la liberal que enfrentó a Milei denunció "amenazas" y "agresiones"

La joven dirigente liberal Mila Zurbriggen, de la agrupación Generación Libertaria, decidió hacer las "denuncias pertinentes" a las personas que la agredieron y amenazaron tanto a ella como a sus compañeros, luego de que realizara un descargo público y denunciara, entre otros cosas, favores sexuales en La Libertad Avanza, el partido que comanda el economista Javier Milei.

La referente juvenil comentó que se encuentra con custodia y con un botón antipánico, luego de que Vancis Roda -su colega tucumano- denunciara públicamente haber sido amenazado de muerte hace unos días. "Bueno, quiero informar que decidí realizar las denuncias pertinentes, sobre todo lo sucedido en las últimos días desde el hostigamiento digital hacia mi personas sobre temas de mi privacidad y varios hechos de violencia política ocurridas en las últimas horas", escribió en su Twitter Zurbriggen.

"Quiero dejar en claro que repudio la violencia política, y quiero exhortar a las buenas prácticas de la política, ya que, las amenazas, el hostigamiento y el amedrentamiento no son el camino", argumentó la emprendedora que viene de enfrentar al líder de La Libertad Avanza.

"Evidentemente buscan quebrarme psicológicamente, a la verdad, yo sigo acá y no me voy a mover de esta posición, sabemos que hablar tiene un costo aunque nunca pensamos que esto trascendería tanto, no era lo que pretendíamos", confesó Mila en su publicación.

"Mi hilo de twitter tuvo como objetivo exponer los motivos de por qué me iba y hacer un descargo al respecto para aquellos seguidores del frente que me siguen a través de esta red social", reconoció la liberal. "No denunciamos personas sino manejos del frente, prácticas y vicios", agregó. "Actualmente me encuentro con custodia y botón de pánico. Es terrible y lamentable que el movimiento liberal haya caído en eso", denunció la mujer.

Luego de esa publicación, agregó otra más para despejar dudas sobre muchas de las críticas que tanto fanáticos de Milei como trolls le hacen en las redes. "Quiero reiterar mi primer participación política fue en LLA previo a eso fui solo activista, participé de centros de estudiantes en secundaria y universidad", expresó ante las acusaciones en su contra de que estaba a punto de integrarse a Juntos por el Cambio (JxC). La activista liberal estuvo desde comienzos de esta semana validando sus declaraciones en distintos medios de comunicación, donde reafirmó las acusaciones de malos tratos, presiones, amenazas y hasta favores sexuales en el entorno de Milei.

Desde La Libertad Avanza emitieron un comunicado donde directamente la trataron de arribista y de estar generando este tipo de presiones porque quiere cargos y lugares en las listas. "Yo iba a dejar de hablar porque iba a cerrar este tema, pero Javier ayer dijo una difamación contra mí muy fuerte, que no es cierta y es una mentira más grande que una casa, que dijo que yo pretendía ser diputada. Yo ni siquiera tengo la edad para serlo. Tengo 23 años. Y dijo que el tema de la juventud es intrascendente, cuando es la base de tu movimiento", respondió Zurbriggen este martes ante Argenzuela.

"A mí me puede hacer todas las denuncias que él quiera, a mí, a los chicos, pero no me voy a callar. Porque no está bien. Esto tenía que pasar. Alguien tenía que hablar. Y ojalá hubiese sido alguien con más autoridad, más lugar, con más capacidad de protegerse, pero yo no iba a dejar este frente armado de esta manera se lleve puesto el movimiento juvenil", reconoció la joven.

La amenaza de muerte que se hizo pública fue la de su compañero Roda, quien en la previa a una entrevista en Radio 10 con Gustavo "el Gato" Sylvestre, recibió un mail bajo el asunto "cuidate tucumano". "Cuidate de que hablás con el Gato, o vas a sufrir, mirá que tenemos gente en Tucumán que te vigila de cerca, Vancis. Somos muchos nosotros, vos sos solo uno. No vaya a ser cosa que desaparezcas de golpe y no te volvamos a ver", le escribieron anónimamente al joven del noroeste.

Este tipo de amenazas, totalmente alejadas de las prácticas de la política argentina desde tiempos de la última dictadura militar, son las que llevaron a que Zurbriggen tenga que andar con custodia y botón antipánico, solamente por haber expuesto que la libertada que pregona Milei no es para criticarlo ni a él ni a su partido.