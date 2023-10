"Estoy más loco que Milei": de la motosierra al Joker libertario, lo que nadie te mostró del búnker de LLA

En un marco en el que algunos medios opositores del espacio del candidato presidencial Javier Milei no pudieron ingresar al búnker a hacer la cobertura pertinente por expreso pedido de los allegados del funcionario, BigBang llegó a las afueras del Libertador Hotel, en la avenida Córdoba al 690.

Desde allí, los fanáticos de Javier Milei lo esperan afuera con la esperanza de arañar un ballotage e intentando mantener el clima de fiesta a pesar de que los primeros resultados no son tan alentadores como en las PASO.

Allí, se vieron varios jóvenes y adolescentes agrupados, simpatizantes y hasta personas disfrazadas de león y de Carlos Gardel. Consultada por BigBang, una de las militantes de la Libertad Avanza expresó que para ella “la libertad es expresarse con felicidad”, pero no supo contestar cuáles eran las propuestas más importantes de su candidato. Por otro lado, un joven emprendedor que se acercó al móvil y aseguró que: “sin dudas, unificar el ministerio será más rápido para todos porque la democracia es nefasta”. Al ser consultado por una posible dolarización, expresó que su emprendimiento crecería porque “habría estabilidad”.

Una de las mayores “perlitas” a las afuera del Libertador Hotel, fue la presencia de nada menos que Carlos Gardel, o mejor dicho, un “cosplay del cantante”, que aseguró que es libertario: “¡Estoy en pos de la libertad y de los derechos de la gente!” y además, dijo estar entristecido por el voto bronca.

Al ser consultado por el apoyo a Milei, “Carlos” respondió con convicción: “Ya nos ofrecieron un cambio, nos ofrecieron humo, el pan y la torta, polenta por asado, la gente se muere de año, no hay un mango en el bolsillo, ¿vos crees en alguien que te da un dólar a 1000 pesos? no es normal, ¿no?”.

Además, aparecieron otras figuras como “la motosierra”, el emblema de Javier Milei durante toda la campaña. “Me disfracé más que nada porque es lo que representa el partido libertario, la motosierra, es la herramienta para terminar con todos los problemas de la argentina”, contó y recalcó que le costó mucho confeccionar su outfit, pero que pudo lograrlo gracias a que es cosplayer.

Otra de las figuras que se acercó al búnker de Milei, fue el Joker, quien se mostró optimista: “Argentina 2023 va a ser un buen país. Ya que tanto dice que va a hacerlo por un buen país, para mí Milei nos va a ayudar”, dijo y luego rió: “¡Estoy super loco como Milei!, más loco que él estoy”.

Por otra parte, un estudiante , al ser consultado por el sistema de vouchers propuestos por La Libertad Avanza y, con chances de perder la posibilidad de ir a la universidad pública, aseguró que cree “en la supervivencia del más apto”. “Buscaría la forma y asumiría la responsabilidad y no me victimizaría”. En el otro polo, un joven remarcó que, a pesar de ser simpatizante de “el león”, le daría miedo no poder acceder a sus estudios.

Otras figuras desfilaron también en las afueras del Hotel Libertad, aguardando por un posible ballotage con el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.