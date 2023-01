"Estoy preparado para lo que sea": Daniel Scioli y la posibilidad de ser candidato en 2023

Daniel Scioli busca la revancha en la política. El embajador de Argentina en Brasil expresó que con su ardua experiencia está preparado "para lo que sea" y dejó la puerta entre abierta de cara a las elecciones presidenciales de este año.

Esta mañana el político recordó aquel resultado que disparó el ballottage del 2015 contra Mauricio Macri, en donde perdió con el 49% de los votos, es decir, por solo 680.607 votos, en la formula que conformaba junto al dirigente de Frente de Todos, Carlos Zannini: “Yo no puedo perder de vista que en 2015, planteándoles un camino a los argentinos que era la agenda del desarrollo, saqué 49% de los votos”, afirmó en LN+.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por su parte, Scioli afirmó que hoy en día se siente con mayor seguridad, dado que la experiencia política ganada como representante del país en Brasil, le permitió tener un crecimiento tanto personal como de agenda moderna, que lo habilita día a día a reinventarse. “Hoy nos reencontramos con mucha más experiencia, madurez, incorporando una agenda más moderna que me ha permitido esta responsabilidad en Brasil, buscando reinventarme. Esto es apasionante, siempre en la vida me ha ocurrido, desde que tuve la desgracia personal con el accidente siempre me tocó ese desafío”.

Cabe recordar que la confianza actual que maneja el ex Ministro de Desarrollo Productivo de Argentina va de la mano con su exitosa presencia en Mar del Plata durante el transcurso de la semana pasada, en donde estuvo presente durante su última visita en el país. "Gracias Mar del plata querida por el amor de siempre. Feliz de compartir en la Bristol un momento inolvidable con familias de todo el país", relató en ese entonces en su cuenta de Twitter, en donde retrató lo que bautizó el Bristol test, un evaluativo en donde el ex gobernador camina por la playa más popular de la Feliz y evalúa cómo reaccionan los votantes. Este verano fue muy positivo para Scioli en la playa, en donde se saca un centenar de fotos.

“Estoy preparado para lo que sea. En política no creo que haya muchos dirigentes con la experiencia de haber sido vicepresidente, gobernador, diputado nacional, ministro de Turismo y Deporte, de haber demostrado mi trabajo. La gente me ha visto trabajar, me conoce; no es que ahora tengo que insertarme, saben cuál es mi sentido de la responsabilidad”. afirmó Scioli. Además agregó: “Cuando llegue el momento, decidiré desde qué lugar siento que puedo ayudar más a la Argentina. Estoy preparado para todo”.

No obstante a hablar de su posible candidatura, Scioli describió como vivió la situación actual de Brasil, a raíz del ataque de los simpatizantes de Jair Bolsonaro, y calificó su gestión: “Hoy mi responsabilidad está acá, le tengo que mostrar a mi gobierno, a mi país, a los argentinos, cómo se puede cerrar una grieta. Porque al ver lo que ocurrió en Brasil, pueden tomar la dimensión de las características del gobierno con el que yo tuve que convivir tres años. Y pude demostrar cómo se cierra una grieta teniendo el interés nacional, logrando que Brasil vuelva a ser el primer socio comercial de la Argentina, batiendo récord de exportaciones en los últimos años, logrando que Bolsonaro apoye el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, destrabando controversias que afectaban nuestras economías regionales”.

Por último, fue consultado con respecto al accionar y a la gestión de Santiago Cafiero, quien simpatiza con él y mantienen un buen vínculo, a lo que Scioli concluyó: “Santiago es un hombre democrático, trabajó conmigo en la Provincia ocho años, conozco lo que está haciendo, me ha dado libertad de acción en mi agenda con Brasil”.