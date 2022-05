¡Estudiá! Macri atacó a Perón y a Evita: "Su populismo es una amenaza en el mundo"

La derecha latinoamericana tuvo su noche de encuentro. Todo ocurrió durante la cena anual de la Fundación Libertad, en el complejo Goldcenter de Parque Norte. Ahí estuvieron el ex presidente Mauricio Macri, el escritor Mario Vargas Llosa y el ex mandatario de Uruguay, Julio María Sanguinetti, entre otros políticos nacionales y del exterior.

Por supuesto, Macri tuvo su momento en el escenario, después de escuchar atentamente al jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular del PRO, Patricia Bullrich. Lo primero que hizo fue un análisis sobre la derrota que sufrió contra el Frente de Todos en 2019.

Lo primero que dijo fue "es una tristeza saber que volver atrás no iba a ser bueno para el país”. Y luego dijo sobre que los jóvenes argentinos se fueron del país tras la derrota de Cambiemos: "Tienen todas las razones de haber emigrado, pero tal vez fue en el timing equivocado. Este es el momento de luchar. Más que decirles, tenemos que mostrarles por qué deberían volver. No hay magia, acá hay que arremangarse y laburar. Tenemos una región que ya no es una esperanza de países emergentes. Hoy en día, tenemos presidentes que parecen salidos de una película de comedia”.

Pero, de manera insólita, Macri también habló en contra de Juan Domingo Perón y de Eva Duarte. En ese sentido, apuntó contra las dos máximas figuras de la política argentina y también sobre los ideales del movimiento peronista. “Argentina fue uno de los primeros en crear el populismo, con Perón y Evita en su primer período”, explicó Macri a los presentes.

Y agregó: “Tal vez seamos uno de los primeros en erradicar el populismo definitivamente de Argentina”. Entonces, Macri dijo unas de las frases más increíbles sobre análisis histórico y político de la jornada, y tal vez, del año. “Lamentablemente hemos transformado al peronismo y al populismo en una amenaza global, hoy es una amenaza en el mundo entero. Lo hemos exportado al mundo y está siendo muy contagioso, lamentablemente, para otras sociedades”.

Desde el salón, lo aplaudieron Juliana Awada, Patricia Bullrich, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el diputado Diego Santilli y su esposa, Analía Maiorana; y Roberto García Moritán junto a su mujer, Carolina Pampita Ardohain.

El día que Macri dijo que era peronista

En 2015, la campaña presidencial fue despiadada. Todo terminó con el triunfo de Macri sobre Daniel Scioli por cientos de miles de votos en balotaje. Pero antes, el líder de Cambiemos se animó a todo. Incluso a decir que sus ideales eran cercanos a los de Perón.

Durante un discurso, Macri lanzó: "Yo reivindico cien por cien las banderas del justicialismo, que justamente se basan en la búsqueda de la justicia social, la igualdad de oportunidades, el ascenso social. Lo que no reivindico es lo que hizo el PJ en estos últimos 25 años".

Y agregó: "Hay banderas del peronismo que hay que sostener. ¿Cómo no vas a querer un país donde haya justicia social, donde haya equidad? Todos queremos eso. El tema es que, aquellos que bajo esas banderas condujeron, se preocuparon de ellos mismos. Ellos se salvaron. Es difícil encontrar un seco entre todos ellos: no se acordaron de la gente que los votó". Por supuesto su gobierno, entre 2015 y 2019, logró que se hicieran realidad tres devaluaciones, cierres de empresas, despidos masivos en el sector privado y en el sector público, aumento de tarifas y suba de planes sociales. Por supuest, Macri no hizo nada de peronismo