Etiquetado frontal de alimentos: los que votaron en contra y qué cambiará tras su aprobación

El proyecto de Etiquetado Frontal se convirtió ayer en ley después de un trámite relativamente exprés en el Congreso que tuvo como eje de la polémica la falta de acuerdo en el temario, semanas atrás, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio que terminó con la caída de la sesión en el que se buscaba tratarlo. Solucionado eso, los diputados debatieron durante horas el proyecto que ya tenía media sanción en Senado y lo aprobaron con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones.

¿Quiénes fueron esos 38 legisladores en cuestión? Salvo un legislador que responde al oficialismo tucumano, el resto pertenecen a Juntos por el Cambio.

Los que votaron en contra fueron:

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Juan Aicega (PRO-Buenos Aires) Domingo Amaya (PRO-Tucumán)’ Beatriz Luisa Ávila (Partido por la Justicia Social-Tucumán) Virginia María Cornejo (PRO-Salta) Soher El Sukaria (PRO-Córdoba) Jorge Ricardo Enríquez (PRO-CABA) Ezequiel Fernández Langan (PRO-Buenos Aires) Alicia Fregonese (PRO-Entre Ríos) Alejandro García (PRO-CABA) Álvaro Gustavo González (PRO-CABA) Fernando Iglesias (PRO-CABA) Ingrid Jetter (PRO-Corrientes) Luciano Andrés Laspina (PRO-Santa Fe) María Lucila Lehmann (CC-Santa Fe) Martín Nicolás Medina (PRO-Buenos Aires) José Luis Patiño (PRO-CABA) María Carla Piccolomini (PRO-Buenos Aires) Carmen Polledo (PRO- CABA) Dina Esther Rezinovsky (PRO-CABA) Cristian Ritondo (PRO-Buenos Aires) Adriana Noemi Ruarte (PRO-Córdoba) Francisco Sánchez (PRO-Neuquén)

En cambio los que se abstuvieron fueron:

Federico Angelini (PRO-Santa Fe) Héctor Baldassi (PRO- Córdoba) María Gabriela Burgos (UCR-Jujuy) Javier Campos (CC-Buenos Aires) Omar Bruno De Marchi (PRO-Mendoza) Mercedes Joury (PRO- Buenos Aires) Silvia Gabriela Lospennato (PRO-Buenos Aires) Osmar Monaldi (PRO-Jujuy) Victoria Morales Gorleri (PRO-CABA) Fabio José Quetglas (UCR- Buenos Aires) María Lujan Rey (PRO-Buenos Aires) Jorge Rizzotti (UCR- Jujuy) David Pablo Schlereth (PRO-Neuquén) Pablo Gabriel Tonelli (PRO-CABA) Pablo Torello (PRO-Buenos Aires) Waldo Wolff (PRO-Buenos Aires)

La votación contó con 18 ausentes entre los que, a diferencia del resto de los grupos, sí hay legisladores del oficialismo como es el caso de Gisela Marziotta.

¿Cuál fue el argumento de Juntos por el Cambio para no apoyar la iniciativa? Se centra en tres cuestiones clave, la primera tiene que ver con las donaciones de alimentos y la prohibición de que se donen, valga la redundancia, cualquier alimento que cuente con un octógono, es decir, un nutriente que la ley considera que no es saludable. “Esto no se puede hacer en un país con 50% de niños pobres”, sostuvo Polledo en su intervención.

El segundo tiene que ver con la negativa a discutir cambios en el proyecto como la forma en la que se establecen los octógonos, pero también la decisión de no hacer foco en la educación alimentaria para niños y adolescentes en pos de bajar los indices de obesidad infantil.

El tercero apunta a la prohibición de que las empresas no puedan hacer marketing con cualquier producto que tenga al menos un octógono en su envase, algo que consideran que bordea la censura.

Claves de la ley

Con el objetivo de fomentar la alimentación saludable en un país que, de acuerdo a las cifras que aportó UNICEF al debate parlamentario, cuatro de cada diez productos fuertemente auspiciados en redes sociales (en donde pasan mayor parte del tiempo los jóvenes) contienen excesos de azúcar o son dañinos para la salud en grandes proporciones, es que se aprobó la ley.

Entre las cuestiones claves de la norma se destaca que advierte a consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz; pero también promueve la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.

Por otra parte, la ley está dirigida a fabricantes, fraccionadores y envasadores que distribuyan, comercialicen o importen, que hayan puesto su marca o integren la cadena de comercialización de alimentos y bebidas analalcohólicas de consumo humano, en todo el territorio de la República Argentina.

El objetivo es que estos alimentos y bebidas analcohólicas envasados y comercializados en la Argentina deben colocar leyendas como "Exceso en azúcares", "Exceso en sodio", "Exceso en grasas saturadas", "Exceso en grasas totales", y/o "Exceso en calorías”. Pero también, en caso de contener edulcorantes, el envase debe llevar una leyenda precautoria, por debajo de los sellos de advertencia, con la leyenda: "Contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”.

Lo mismo sucede, por ejemplo, si el producto contiene cafeína. Allí tiene que haber una leyenda que avise eso y sostenga: “Contiene cafeína. Evitar en niños/as”. Cada sello, por su parte debe ser octogonal, de color negro, con bordes y letras en blanco; su tamaño no podrá ser inferior al 5% de la superficie de la cara principal del envase y no podrá estar cubierto de forma parcial o total por algún elemento del packaging.

Una cuestión clave es que los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio establecidos deben cumplir los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Aunque, se exceptúa de la colocación de sello en la cara principal al azúcar común, aceites vegetales y frutos secos.

Justamente por lo que mencionaba el informe de UNICEF, la ley también apunta a la cuestión del marketing. De esa forma quedarán prohibidos cuando se reglamente: