Evitó el default: Kicillof finalmente pagará los U$S 250 millones del bono con fondos de la provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, finalmente pagará la totalidad del vencimiento del bono BP21 luego de no conseguir que el 75% de los tenedores acepten la propuesta de recibir el 30% del pago por el capital y el resto en mayo. Si bien el mandatario provincial evitó el default, en el mercado no terminan de entender la negociación en sí, tanto por los montos como por la estrategia.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en donde Kicillof junto al ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Pablo López, adelantó que realizará una colocación de deuda en el mercado local por cerca de $9.000 millones para cubrir el vencimiento del BP21.

Antes de dar precisiones, Kicillof expresó su diagnóstico sobre las cuentas provinciales y el estado de los vencimientos de deuda entre 2020 y 2023. Asimismo criticó con dureza al fondo de inversión Fidelity, que tiene cerca del 25% del título mencionado, por no haber aceptado la oferta de la provincia. “Hubo un fondo que mostró una posición bloqueadora y no tuvo la misma actitud constructiva y de diálogo". Así lo expresó en una conferencia de prensa que brindaba este mediodía, en la que indicó que este fondo "pretendió negociar de otra manera, y ofrecía cobrar todo pero en bonos, lo que no constituye una solución para la provincia”.

La negociación bonaerense era mirada con mucha atención por la Casa Rosada que bajo todo concepto querían que se evite un default que habría complicado la negociación por la deuda que tiene la Nación con bonistas y con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Incluso el presidente, Alberto Fernández, dialogó ayer por la noche con Kicillof para estar al tanto de las últimas novedades y decisiones.

En todo momento la Casa Rosada sacó de la mesa la chance de un salvataje financiero a la provincia de Buenos Aires.