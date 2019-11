Ex jefe de Clarín cobra US$ 6.300 del Mercosur y antes de que se vaya Macri le renovaron el contrato

Un ex jefe del diario Clarín logró que casi al filo de su gestión como director de Comunicación del Parlasur renueven por dos años más su cargo por el que cobra, de acuerdo a lo que reveló C5N, US$ 6.300 mensuales. Se trata del ex secretario de Redacción del matutino y asiduo tuitero a favor de la administración de Mauricio Macri, Facundo Landívar. Al conocerse la novedad se convirtió en tendencias en las redes sociales.

Desde su alejamiento del diario en julio de 2016, Landívar se desempeñó como uno de los encargados de la política comunicacional del Parlamento del Mercosur, que tiene su sede en Montevideo, Uruguay. El nombramiento coincidió con la presidencia pro tempore de Argentina en el organismo supranacional.

"Prorrogar la designación del Sr. Facundo Landívar, de la República Argentina, como Coordinador Ejecutivo de la UCIM, por el plazo de dos años a partir del día 23 de noviembre de 2019", sostiene el documento oficial que mostró ayer C5N y en donde se detalla también el sueldo mensual que recibe el ex Clarín.

Ahora, cuando falta menos de un mes para que Macri deje el poder, Landívar consiguió que renueven su contrato por dos años más. Inmediatamente al conocerse la noticia en las redes sociales Landívar se volvió tendencia y cosechó todo tipo de bromas.

Es que en su perfil, que tuvo que cerrar, no sólo que se mostraba como un acérrimo defensor de Macri sino que además criticaba con dureza a medios autogestionados y que fueron vaciados por empresarios afines al kirchnerismo. Página 12, Tiempo Argentino y El Destape formaban parte de ese grupo, como también varios periodistas tildados de kirchneristas.

La paradoja es que durante mucho tiempo, Landívar, que se encargaba de realizar “El samáforo” en Clarín, criticó a quienes eran empleados del Estado o trabajan en medios estatales. “Ñoquis” y “vagos” eran dos palabras con las cuales los catalogaba.

A continuación te dejamos algunas reacciones de Twitter.