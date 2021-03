Exclusivo: el bombazo que Macri prepara en su libro contra Vidal, Larreta, Frigerio, Monzó y hasta Massa

El ex presidente Mauricio Macri volverá a sacudir el clima interno de Juntos por el Cambio. El equilibrio frágil que procuran conservar algunos de los dirigentes "dialoguistas", entre ellos el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se verá alterado con la publicación de “Primer Tiempo”, el libro que el ex mandatario se encargó de escribir junto a varios de sus colaboradores más cercanos.

Previsto para llegar a las librerías el 15 de marzo, el libro está compuesto de dos partes: una en donde habla sobre cuestiones vinculadas a su paso por la gestión pública al estilo “Sinceramente” de la ex presidenta y actual vice Cristina Fernández de Kirchner; y la otra en donde hace un análisis más desmenuzado de lo que considera que tiene que hacer Juntos por el Cambio, pero también la clase dirigencia argentina en los próximos años.

Hasta ahora nada que no haya salido desde las usinas de comunicación que tiene a su disposición el ex presidente. Pero, según pudo reconstruir BigBang de fuentes con acceso al libro, Macri volverá a cargar contra un ex funcionario y un ex diputado que tuvieron un rol protagónico en su mandato.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Se trata del ex ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. “En el libro se van a profundizar algunas de las críticas públicas que hizo Mauricio (Macri) en las entrevistas anteriores. Hay un hilo conductor en el que van a estar mencionados dirigentes de la oposición y nuestros”, explicó una de las personas con acceso al texto.

“Si estaba tan enojado con ellos, ¿por qué no echó a Frigerio e impidió que Monzó renueve como titular de la Cámara?”, respondieron desde el entorno de ambos dirigentes ante la consulta de BigBang en donde además relativizaron la critica debido a que consideran que, como consecuencia de la imagen negativa del ex presidente, genera el efecto contrario. “Diferente es que las declaraciones así vengan de otro de los espacios dentro de Juntos por el Cambio”, agregaron.

En su libro Macri, además, apuntará contra otros de los referentes del oficialismo con los que el sector moderado de Juntos por el Cambio supo tener mejor dialogo: Sergio Massa. A lo largo de varias páginas el ex presidente contará lo que eran las negociaciones con varios de los sectores con el foco puesto en que la clase dirigencia no solía respetar lo que rubricaba horas antes.

Por elevación esas críticas hacía el ahora presidente de la Cámara de Diputados también alcanzarán no sólo a Monzó y Frigerio sino que además son un tiro de elevación hacia el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Tal y como contó BigBang, Frigerio y Monzó tienen un acuerdo con Rodríguez Larreta, que se extiende a la propia Vidal, bajo la prédica “socios si, empleados no”. Y en ese contexto cada uno mantiene su juego propio sin sacar los pies del plato. Mientras Frigerio se ve como candidato en la provincia de Entre Ríos, Monzó hace lo propio en territorio bonaerense.

El fin de semana el ex presidente de la Cámara de Diputados estuvo en un acto en la cuarta sección electoral, más precisamente en la localidad de Alberdi en donde hizo referencia a la marcha del sábado contra el vacunatorio VIP. La novedad es que por primera vez hizo alusión al presidente Alberto Fernández.

"El Presidente tiene que escuchar a todos los argentinos, tal como se comprometió a hacerlo el día en que ganó la elección”, afirmó Monzó a lo que agregó: "gobierna para todo un país, no para un espacio político”. Monzó visitó Alberti como parte de una recorrida por el interior bonaerense que incluyó Merlo, Suipacha y Rivadavia. En los próximos días tiene previsto visitar Almirante Brown, Pilar y Bahía Blanca.