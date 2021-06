EXCLUSIVO | El enojo de Larreta por el anuncio de Kicillof y los cuatro países con los que negocia la compra de vacunas

Horacio Rodríguez Larreta, tiene en carpeta cuatro países para la compra de vacunas contra el coronavirus (Covid-19). Se trata de Israel, China, Arabia Saudita y la India. Según pudo reconstruir BigBang de fuentes al tanto de la operatoria, ese es el origen de los laboratorios con los que el jefe de Gobierno porteño arrancó negociaciones y aguarda ahora una respuesta formal. Un dato no menor: el contenido lo mantiene en secreto y son muy pocas las personas de su administración que están al tanto de la letra chica.

Incluso trascendió que la semana entrante podría haber un anuncio al respecto. Algo que fue negado por voceros de la Jefatura de Gobierno ante la consulta de este medio. Lo cierto es que en el último mes y medio, el equipo que armó Rodríguez Larreta comenzó negociaciones con casi todos los laboratorios y países que se encuentran en el desarrollo de vacunas contra el Covid-19.

Tal y como contó en exclusiva BigBang, Pfizer, Moderna y el Fondo de Inversión Directa Rusia le respondieron que solamente negocian con Estados y no con Subestados (como definen a las provincias) debido a que tienen comprometida la mayoría de su producción. “Por algo se puso la vista en Oriente”, expresó una alta fuente oficial, que remarcó que todavía no se tiene que dar por cerrada la negociación con Rusia por la Sputnik V.

En esa lógica uno de los primeros países con los que se empezó a tener negociaciones fue Israel. Pero no solamente por su vacuna Brilife, sino por las millones de dosis de AstraZeneca que dicho país adquirió, tiene y no utilizó debido a que inoculó a su población con las dosis producidas por Pfizer.

El nombre Brilfe es conocido para los funcionarios argentinos ya que las autoridades del laboratorio que generan esa vacuna visitaron en abril el país en vistas de cerrar un acuerdo para realizar la Fase III aquí en incluso llevar adelante parte de la producción. A los pocos días de esa visita la Cancillería Argentina tomó partido en el conflicto entre Israel y Hamas evitando repudiar el accionar del grupo terrorista que había lanzado más de 1.000 misiles contra la población civil.

A penas unos días antes de esa situación, Rodríguez Larreta había comenzado la negociación con Israel de la que incluso tuvo buenos resultados iniciales. “Ahora está todo frenado por el conflicto diplomático que se generó”, explicaron.

La vacuna desarrollada por India, la Covaxin, es otra de las que tiene en su carpeta el equipo que el alcalde porteño puso a cargo y que se encuentra conformado principalmente por el Secretario General, Fernando Straface, y algunos asesores de extrema confianza de Rodríguez Larreta.

Justamente durante el viernes, el jefe de Gobierno expresó su enojo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ante el anuncio. Es que el propio mandatario provincial sostuvo como una certeza una compra que depende de cuatro factores que se tienen que dar todos para que se pueda avanzar con la provisión de las dosis. En el medio del enojo, que no exteriorizó e incluso le pidió a sus Gabinete que salga en apoyo de la medida llegado el caso, ensayó una respuesta que todavía no tuvo la chance de dar ya que no habló públicamente.

En China y Arabia Saudita están los otros esfuerzos que pone el equipo de negociaciones a cargo de la logística. Sin embargo no todo es tan simple. Uno de los datos pocos conocidos de las compras de vacunas por parte de los subastados es que el precio es mayor que cuando son los países los que las compran.

“Esto se debe a que se tienen menores garantías que los países”, explicó una fuente del ámbito privado al tanto de estas operatorias que, además, requieren una doble autorización por parte de los países y en el caso de la Argentina triple; para poder acceder a una vacuna primero se tiene que tener el aval del Ministerio de Salud o de la ANMAT para que este habilitada, después de la misma cartera para que oficialice la operación y por último del Banco Central para que libere las divisas.

En el caso de las vacunas contra el coronavirus (Covid-19) hay dos tipos de compras. Las anticipadas que ya realizaron los países interesados y el fondo Covax y las que se realizan a países o terceros que tienen stock de dosis disponibles para su comercialización. Todo esto hace que las operatorias se planteen a meses de distancia y no en el corto plazo.

Mientras tanto Rodríguez Larreta y otros gobernadores empiezan a poner el ojo en la vacuna de Janssen, conocida como Johnson & Johnson, una de las preferidas por los argentinos que viajan a Miami a vacunarse contra el Covid-19. Todavía las autoridades de la ANMAT como tampoco el Ministerio de Salud pueden explicar por qué no se autorizó su uso de emergencia como si pasó con otras vacunas, como es el caso de la de Pfizer, que no se aplican en el país.

Hay quienes sostienen que se trata de una de las esquirlas que dejó la interna entre la actual ministra Carla Vizzotti y su antecesor Ginés González García. “Nunca se explicó qué sucedió con eso”, remarcó un gobernador peronista interesado en esa vacuna que se caracteriza por ser de una sola dosis.