Exclusivo: En el mes de su salida del BCRA Caputo compró casi $20 millones en Lebacs e hizo un negocio redondo

En Volver al Futuro Parte II Marty McFly tuvo la idea de comprar un almanaque deportivo con los resultados de casi todos los eventos entre 1950 y 2000. Su objetivo era hacer todas apuestas aseguradas ya que conocía el resultado final. Algo similar sucedió con el ex presidente del Banco Central (BCRA), Luis Caputo, que en el último mes en el que estuvo a cargo de la entidad monetaria adquirió casi $20 millones en Lebacs.

De acuerdo con la Declaración Jurada (DDJJ) que presentó este año, ya que está obligado a hacerlo por haberse desempeñado como titular de la entidad y como ministro de Finanzas durante 2018, Caputo declaró haber adquirido $18.617.197 en Lebacs en septiembre del año pasado. Un dato no menor es que en ese entonces él mismo se encontraba en el armado de un plan para desactivar “la bomba” de las Lebacs.

El origen de las LEBACS

Ese instrumento, Letras del Banco Central, fue el elegido por el ex titular del BCRA, Federico Sturzenegger, para absorber pesos en la plaza y evitar que corran hacia el dólar cuando se levantó el cepo cambiario a fines de 2015. Esas letras podían ser adquiridas por personas físicas, fondos de inversión y hasta bancos.

La falta de control en los tenedores que tenía ese instrumento hizo que Caputo y su reemplazante en el BCRA, Guido Sandleris, usen las Leliq que solamente podían estar en manos de los bancos. El punto central, según pudo saber este medio de abogados, operadores y funcionarios, es determinar cómo fue la operación y la fecha puntual.

Es que si Caputo adquirió esas letras mediante una licitación antes o después de su salida en septiembre habría sido ante la certeza de que el instrumento iba a pagarse en tiempo y forma porque se estaba preparando su desarme. Recordemos que en ese entonces el BCRA había empezado con la operación para desarmar las LEBAC en diciembre de ese año.

Las dudas que quedan

Y si a eso se le suma que Caputo podría haber sabido el desempeño del tipo de cambio e inflación de cara a fin de año también ya que formaba parte del Gobierno. Cabe recordar que uno de los motivos de la salida de Caputo fue sus cruces con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) por las diferencias que mantenían sobre las estrategias del control del precio del dólar en relación al peso.

Uno de los puntos que no pudo confirmar BigBang fue si la compra se realizó vía licitación o mediante lo que se conoce como mercado secundario (comprárselo a otro tenedor) con lo que ahí habría una diferencia.

Caputo en su anterior DDJJ entregada a la Oficina Anticorrupción afirmó haber tenido $8.7 millones en Lebacs al cierre del año fiscal de 2017, sin embargo en ese lapso sólo se había desempeñado como ministro de Finanzas (antes secretario) y no tenía injerencia directa en el manejo de la política monetaria.

El ex funcionario no respondió a las reiteradas consultas que se le hizo desde BigBang para que pudiera explicar cómo desarrolló la operatoria de compra de los títulos públicos. Después de un plazo de 24 horas desde la primera llamada a Caputo y luego de no haber tenido respuestas se decidió su publicación.