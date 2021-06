Exclusivo| Larreta ya recibió tres respuestas negativas para la compra de vacunas mientras aguarda las de otros laboratorios

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tuvo las primeras respuestas a las consultas que hizo a diferentes laboratorios para conseguir dosis de vacunas contra el coronavirus (Covid-19). Según pudo reconstruir BigBang de varias fuentes al tanto de la operatoria, Pfizer, Moderna y el Fondo de Inversión Directo de Rusia que produce la Sputnik V ya le respondieron que solamente negocian con Estados y no con provincias.

La noticia le fue confirmada a este medio por altas fuentes oficiales luego de que el alcalde porteño le solicitara al Secretario General, Fernando Straface, y al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, (ambos aislados al dar positivo de Covid-19) que coordinaran el envío de cartas de intención a todos los laboratorios posibles. De esa operatoria también participaron y siguen activos otros colaboradores del jefe de Gobierno.

La negativa de Pfizer y de Moderna (que todavía no presentó los papeles ni está dentro de las negociaciones que encaró el ministerio de Salud nacional) se debió a que esos laboratorios tienen como política en estos momentos no entablar negociaciones con provincias, a las que denominan sub estados. “Los occidentales tienen como política negociar con estados nacionales”, remarcó una fuente al tanto de la operatoria.

La cantidad de dosis ya comprometidas de la producción y las vistas para el 2022 fueron los dos factores fundamentales en ese rechazo. Asimismo la política también metió la cola. “No hay chances de que Pfizer le venda un millón de dosis a la Ciudad sin ser consciente del problema político que se meterían con el Estado Nacional”, agregó otra fuente al tanto de la operatoria.

Con los rusos la geopolítica jugó la partida directamente. Esto, sobre todo, debido a que la provincia de Buenos Aires ya tiene un aval para recibir esas dosis, de poder juntar el dinero para abonarlas. Pero esas no eran las únicas opciones.

Dentro de las cartas que se enviaron está también el laboratorio AstraZeneca que desarrolló su vacuna en conjunto con la Universidad de Oxford y que en Argentina se produce el componente activo que se envasa en México. Lo mismo con la vacuna de Johnson & Johnson que es una de las más solicitadas por los turistas que se van a inocular a los Estados Unidos debido a que es de una sola dosis.

Esta última tiene su expediente dormido en la ANMAT a la espera de su aprobación, aunque ayer por la noche la ministra de Salud, Carla Vizzotti, manifestó que las negociaciones con el laboratorio van por buen camino. Un dato no menor, esa fue una de las gestión de su antecesor, Ginés González García, que la actual titular de la cartera sanitaria desactivó a principio de año cuando le tocó hacerse cargo del puesto ante la salida del sanitaria por el escándalo del vacunatorio VIP.

Cerca de Rodríguez Larreta remarcan una y otra vez que cualquier tipo de negociación no es exclusivamente para la Ciudad, sino para destacar envíos para el país. Amén de eso, el alcalde porteño viajará a Estados Unidos en los próximos meses junto con Straface. En dicha gira, tal y como contó BigBang, el momento de mayor importancia será el encuentro con el ex Secretario de Estado y actual asesor de políticas climáticas de Joe Biden, John Kerry.

“Cualquier negociación que se haga es para acá a seis meses. No hay posibilidades de que sea antes” remarcó la misma fuente. Ante este escenario también toman mucho énfasis las conversaciones con los laboratorios chinos.

“Seguramente hay que estar más atentos por ahí”, agregó otro de los funcionarios al tanto de las negociaciones. Por ahora, en la Argentina solamente tiene la autorización de la ANMAT la de Sinopharm, pero también están la de Sinovacc y la de Cansino.

De todo el lote de cartas enviadas, hay tres puntualmente que son las que en el Gobierno porteño tiene la certeza de que podrían llegar a buen puerto. Ese dato es guardado bajo siete llaves por Rodríguez Larreta debido a los acuerdos de confidencialidad.