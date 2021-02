EXCLUSIVO | Las dosis de la vacuna de Oxford que llegarán al país y cuándo se anunciará "el millón" de Sinopharm

Luego de tres semanas en donde las diferentes vacunas contra el coronavirus (Covid-19) fueron noticia por los problemas de logística y producción para que lleguen al país -un fenómeno que sucede en todo el mundo-, la semana que viene, de no mediar cambios, comenzarían a arriba de forma más regular al país no sólo los envíos de la Sputnik V, sino también la elaborada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZenca y la Sinopharm (China).

En cuanto a la primera, según pudo confirmar BigBang de varias fuentes oficiales, la semana que viene llegaría el primer embarque con 580.000 dosis del primer compuesto que vendrán desde el Serum Institue en India. La logística del vuelo, según explicaron, reviste menor complejidad que para con la Sputnik V debido a que las condiciones de refrigeración de la vacuna de AstraZeneca son mucho menores. Es que la Sputnik V precisa de las cajas denominadas como Termobox para mantener a menos 17° la temperatura.

No obstante ello, el viaje a India requiere de al menos una escala para abastecerse de combustible y poder seguir camino. “El vuelo se va empezar a cerrar el lunes, una vez que termine todo el operativo con el que sale para Rusia”, explicaron. Tal y como sucedió con el que salió ayer a las 23 a buscar 400.000 dosis del primer compuesto de la vacuna Spuntnik V, a la India partirá un avión similar de Aerolíneas Argentinas.

En sintonía con las negociaciones para tener antes las dosis de la vacuna de Oxford, y que fueron exclusividad del ministro de Salud, Ginés González García, en la Casa Rosada aguardan que desde China terminen de traducir y reenviar para Buenos Aires los contratos de la Sinopharm, la vacuna que en nuestro país contó con “la colaboración” de varios famosos y celebrities.

Si bien cerca del presidente Alberto Fernández procuran mostrarse tranquilos al respecto, toda la negociación con las autoridades de China, por los giros y tradiciones de dicho país, suelen guardarse algún tipo de sorpresa. Cada vacuna china cuesta 40 dólares –son dos dosis– y Sinopharm proveerá a la medida de los pedidos ordenados por el Ministerio de Salud. Beijing pretendía un contrato por 30 millones de dosis, una oferta que era rechazada por Balcarce 50 por su cantidad y el valor altísimo de cada vacuna.

El Ministerio de Salud y Sinopharm ahora aguardan la autorización de la ANMAT para suscribir el contrato comercial que habilita la remisión de los embarques desde Beijing a Buenos Aires. En la Casa Rosada aseguran que la revisión científica está adelantada y que la ANMAT haría el anuncio oficial en los próximos días.

Si no hay autorización, no hay eficacia jurídica del contrato, y eso significa que no hay vacunas para proveer al país hasta que la ANMAT no cumpla sus funciones técnicas y científicas.

Cuando la vacuna esté autorizada y se firme el convenio, Sinopharm preparará el embarque de un millón de dosis rumbo a Ezeiza. Ese trámite logístico y administrativo dependerá de una tradición milenaria: el año nuevo en China. Son diez días de feriado público que retrasarán el envío de las vacunas desde Beijing.