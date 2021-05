Exclusivo: todos los detalles del viaje de Rodríguez Larreta a Estados Unidos en busca de vacunas

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, viajaría a los Estados Unidos en el segundo semestre de este 2021, posiblemente más cerca de julio que de fin de año, para avanzar no sólo en las negociaciones para destrabar el envío de vacunas contra el coronavirus a la Argentina, sino además para empezar a mostrarse en el extranjero como un candidato presidencial de cara al 2023.

La noticia le fue confirmada a BigBang por altas fuentes oficiales. Bajo un fuerte hermetismo, el alcalde porteño prepara su agenda para dos destinos: la ciudades de New York y Washington. El primer paso de esa agenda lo dio, formalmente, esta semana cuando recibió a la encargada de negocio de los Estados Unidos en Argentina (porque todavía el presidente Joe Biden no nombró a un embajador para nuestro país) MaryKay Carlson.

Ese encuentro tuvo como uno de los temas principales, pero no el único, la negociación para lograr liberar las dosis de las vacunas de AstraZeneca que están en Estados Unidos, pero también colaborar con los esfuerzos del Gobierno nacional por conseguir la mayor cantidad de dosis posibles de otras vacunas, como es el caso de la Pfizer que es la única de las que se aplica en el país del norte que tiene su aprobación en la ANMAT.

Sin decirlo abiertamente, Rodríguez Larreta le tiró un palito al presidente Alberto Fernández que en un discurso hace semanas cargó contra la oposición con una chicana. “Si tenían la posibilidad de conseguir vacunas, como dijo el ex presidente (Mauricio Macri), ¿por qué no las consiguen?”, afirmó a mediados de abril. "Así me ayudan, si yo lo que necesito es que los argentinos tengan vacunas. Vacuna que entra se distribuye de manera igualitaria por cantidad de habitantes entre las provincias”, amplió el mandatario.

“La Ciudad lo que va a hacer es intentar que se consigan más dosis no para que las usemos nosotros, sino para colaborar con las negociaciones que lleva adelante el Gobierno nacional”, agregaron fuentes gubernamentales. La idea apunta también a mostrar a Rodríguez Larreta como un “gestor de la pandemia” no sólo bajo el territorio porteño; una idea que varios de los integrantes de su círculo intimo suelen remarcar de forma seguida desde hace tiempo.

El encargado de llevar adelante las conversaciones es el Secretario General, Fernando Straface, quien acompañará al jefe de Gobierno, de no mediar cambios, a la mini gira que tiene preparada por Estados Unidos. Ambos ya tuvieron giras similares por el país del norte y por Europa durante el primer mandato de Rodríguez Larreta. Casi sin asesores, con reuniones pautadas bajo un estricto cronograma y con la menor difusión posible; así fueron habitualmente, pero habrá que ver si la situación electoral del alcalde porteño cambia sobre todo esta última parte del esquema.

Pero las vacunas no serán el único tema. Rodríguez Larreta tiene pensadas varias reuniones para levantar su perfil como candidato presidencial de cara al 2023. Think Thanks, organizaciones no gubernamentales, funcionarios de diferente administraciones y organismo multilaterales, todo el combo para empezar a mover abiertamente su primera ficha como candidato presidencial de Juntos por el Cambio. “Va a tener un perfil de una agenda más internacional, no la de un alcalde como venía siendo hasta ahora”, explicó uno de los colaboradores más cercanos de Rodríguez Larreta.

El punto culmine será fortalecer justamente los vínculos con la administración de Biden con quien el PRO, principalmente, tiene puentes tendidos desde las épocas en la que era el vicepresidente de Barack Obama que, vale recordar, visitó la Argentina por única vez durante la gestión de Mauricio Macri.

La reunión clave será con el ex Secretario de Estado y actual asesor en temas de cambio climático, John Kerry. Bajo el paraguas de una agenda en la que se sienten cómodos Rodríguez Larreta y Straface, los vínculos con Kerry, de terminar en buenos términos la empresa presidencial del alcalde porteño, serían clave para lo que viene.