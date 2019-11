Explosivo: cuando Macri le dijo a Cristóbal López que quería C5N para detener a Cristina y se quejó de Tinelli

La explosiva declaración testimonial del empresario Cristóbal López en la causa originada tras una denuncia de su socio Fabián De Sousa, impacta de lleno en el presidente saliente Mauricio Macri y es la que probablemente la que lo lleve más temprano que tarde a prestar declaración indagatoria como imputado, cuando ya deje de tener fueros que lo protejan a partir del próximo 10 de diciembre.

"Necesito el canal para ir por Cristina, me dijo Macri. ¿Qué significa ir por Cristina?, le pregunté yo. Hay que meterla presa. No, no contés conmigo. No soy amigo de Cristina pero la aprecio y creo en el proyecto del kirchnerismo. De ahí en adelante no sé cómo siguió la charla. Me puse nervioso, me alteró", declaró López, según consignó el periodista Raúl “Tuny” Kolmann, en la edición de hoy de Página 12.

La declaración de López es tan contundente que el fiscal Guillermo Marijuán le pidió hoy a la jueza federal María Servini de Cubría que no cite a los empresarios Orly Terranova e Ignacio Rosner como testigos, como estaba previsto, porque cree que deben ser interrogados como imputados y partícipes de las maniobras de aprietes sufridas por el titular del grupo Indalo, en colaboración con la llamada mesa judicial del Gobierno saliente, encabezada por el propio Macri, según el empresario.

“Todo esta va generando un panorama donde Mauricio Macri tenga que comparecer a prestar declaración indagatoria y dar cuenta de todas estas responsabilidades gravísimas que se le están imputando a él ya muchos de sus funcionarios. Acá no hay nadie que tenga ningún tipo de privilegio la verdad es incontenible”, dijo esta mañana Carlos Beraldi, abogado de López y de Cristina Kirchner, en declaraciones al programa Mañana Sylvestre.

“Me reuní con Mauricio Macri el domingo 25 de octubre (de 2015) a las 11 de la mañana en la casa que era del padre, Franco Macri, en Barrio Parque. A esa reunión fui a instancias de Fabián de Sousa, que me decía que el ingeniero Macri se quería reunir conmigo y el que le hacía el pedido era De Godoy. Había insistido casi el último mes que quería reunirse conmigo, por distintos motivos yo no pude reunir y ese fin de semana insistieron”, arrancó López en su declaración, a la que tuvo acceso Big Bang.

“Yo llegué más o menos a las 10.55 y él llegó en una camioneta tipo furgón cerrada, creo que era marca Hyunday color gris, con gente que supongo era un secretario y los custodios. Entramos a la casa y charlamos por una hora y cuarto. A las 12.15 más o menos, entró el secretario y le dijo Ingeniero acuérdese que tenemos un asado así que a partir de ahí concluyó la reunión”, precisa López, quien hasta ese momento no entendía el motivo de la convocatoria, ya que hasta entonces habían hablado de temas familiares, sin relación con el mundo empresarial.

Palo blanco

“Hasta ese momento no entendía el motivo de la reunión y con la urgencia que me había pedido, hasta que me comentó que en C5N y en el programa Showmatch en el Bailando lo habíamos tratado mal. A lo que yo le dije que sobre el Bailando no tenemos nada que ver eso lo maneja exclusivamente Tinelli”, replicó López. Macri también se había quejado del tratamiento que le daban en C5N y López le dijo que el canal lo manejaba Da Sousa, con quien Macri tenía trato y almorzaban seguido. Macri le adelantó ése domingo que se convertiría en presidente en la segunda vuelta y que María Eugenia Vidal se convertiría en gobernadora de Buenos Aires. Y que contaba con información certera que provenía “de la embajada”.

-Y Cristina-, pregunta Macri.

-Pará, pará. Yo no soy palo blanco de nadie-, contesta López..

-¿Cómo palo blanco?-, repregunta Macri.

-Yo no soy el testaferro de nadie. Y todo lo que tengo es mío. Y el canal es 70% mío y 30% de Fabián De Sousa, así que ese cuento que anda por la calle diciendo que el canal es de Cristina, sacatelo de la cabeza porque no es cierto-, insiste López.

Macri le preguntó cómo iba a ser la relación del canal con el nuevo gobierno, es decir, con él, a partir de ese próximo 10 de diciembre. Y López le replicó que no iban a ser oposición y que serían un canal neutral. Macri le volvió a preguntar cómo era su relación con Cristina y López le dijo que que él había tenido buena relación con Néstor, pero que con ella no tenía trato.

“Entonces me dice que él necesitaba el canal para ir por Cristina. Le digo que es ir por Cristina y me dice hay que meterla presa, a lo que yo contestó no contés conmigo. Yo no soy amigo de Cristina, pero la aprecio y creo en el proyecto político del kirchnerismo. De ahí no se como fue la charla, no me acuerdo. Me quedé muy nervioso, me alteró. El no se mostró molesto ni nada, todo lo que dijo fue con naturalidad, como si hubiéramos hablado de arreglar una cena y la verdad que a partir de ahí no sé de qué hablamos, no lo recuerdo. Todos mis socios sabían de la reunión y querían saber cómo me había ido. A lo cual a todos menos a Fabián les dije que me había ido bien, que sólo estaba molesto por C5N. Al único que le dijo todo completo fue a De Sousa, que le manifesté cual era el pedido de ir por canal, por Cristina”, agregó López.

Otras reuniones

Cuando le preguntaron si había tenido reunido con otros de los imputados, dijo que se había encontrado varias veces con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, con José Torello y con Nicolás Caputo, el empresario amigo íntimo del presidente saliente Macri. Y que esos encuentros, ya con Cambiemos en la Presidencia, tenían el mismo estilo de apriete. Sobre todo se referían al negocios de los tragamonedas que tenía en el Hipódromo y en el Casino Flotante. Pepín le dijo que el Presidente no quería que ganara nada. “Ustedes ganaron mucho en los últimos doce años, estos cuatro no van a ganar nada”, le dijeron.

López describe una serie de maniobras para obligarlo a vender el grupo. Y dijo que la fecha de la declaración de guerra abierta fue el 13 de marzo de 2016, cuando el diario La Nación publicó que Oil Combustibles le debía 8 mil millones de pesos a la AFIP. Esa noche, Macri apareció en una amable entrevista con Luis Majul diciendo que “les iban a embargar todas las cuentas”.

López relató las diversas presiones que recibió en los últimos años y las trabas para vender sus empresas. Recordó que el gobierno había dejado sin pauta publicitaria al canal y que una de las formas de mejorar la situación era echar al periodista Roberto Navarro, algo que finalmente se concretó. El empresario refirió las trabas de la AFIP para vender Oil y las negociaciones frustradas para vender el grupo de medios a empresarios cercanos al macrismo. Uno de los interesados fue Orly Terranova, a quien López conocía porque uno de sus hijos también es automovilista. Pero la negociación no prosperó. “No, Orly, no nos interesa que López pague, políticamente el negocio es otro. Para nosotros lo mejor es que quiebre y poder exhibirlo en la Plaza de Mayo”, le dijeron al empresario.

López y De Sousa terminaron detenidos por una causa que estuvo a cargo de Julián Ercolini y recuperaron su libertad un par de semanas antes de las últimas elecciones, cuando la jueza María Eugenia Capuchetti sostuvo que no habían cometido delitos en la venta de las empresas, como había sostenido Ercolini. Capuchetti fue designada por el actual gobierno.