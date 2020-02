Explosivo: un funcionario clave del gobierno de Mauricio Macri aumentó su patrimonio en 35 veces en cuatro años

El ex secretario de Comunicación Pública durante la administración de Mauricio Macri, Jorge Grecco, se convirtió en el ex funcionario macrista que mayor crecimiento patrimonial tuvo, en porcentaje, durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos. En total, y de acuerdo a la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, entre 2015 y 2019 su patrimonio creció en términos nominales 35 veces y en reales, cinco.

Cuando ingresó a la gestión pública Grecco, quien se desempeñó durante varios años en diferentes medios nacionales antes de pasar a hacer comunicación empresarial, declaró un total de $3 millones entre bienes y ahorros; cuatro años después su declaración jurada reflejó un total de $108 millones. Si se toma un precio constante, como el valor del dólar, el patrimonio de Grecco pasó de US$ 230.000 en 2015 a US$ 1.317.073.

A principios de 2016, el empresario del rubro energético, Alejandro Macfarlane, se desprendió de la distribuidora EDELAP, una de las más grandes de la provincia de Buenos Aires y que opera principalmente en la ciudad de La Plata; el comprador fue el también empresario de ese rubro, Rogelio Pagano, quien pagó cerca de US$ 250 millones por la operación que finalmente se anunció un año después de que se concretó.

Antes de pasar a la función pública en la Ciudad de Buenos Aires, Grecco se había desempeñado como Director de Comunicación de la mencionada empresa y terminó con un cargo de Ejecutivo. Al salir de Edelap, en su acuerdo se incluyó un porcentaje mínimo de las acciones por las cuales le ingresaron cerca de US$ 5 millones. Esas acciones, Divsol, fueron declaradas por Grecco.

Divsol era la empresa española en la cual Mcfarlane era el principal accionista. BigBang intentó comunicarse con Grecco para obtener su palabra pero no tuvo respuesta. La venta incluso se dio antes de que Edelap, de acuerdo a los balances que presenta año a año en la Comisión Nacional de Valores (CNV), tuviera un salto en sus balances, lo que repercute directamente en la acción. De ganancias de $214 millones (poco más de US$ 16 millones) en 2015 pasó a $653 millones (US$ 41 millones) en 2016.

Lo llamativo además son las acciones a las cuales recurrió Grecco para darle movimiento a ese dinero. Una de las más destacadas son de la petrolera de Venezuela, PDVSA, que se encuentra controlada íntegramente por el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, su cartera bursátil pasó a estar compuesta de acciones de YPF, títulos nacionales y de la provincia de Buenos Aires; además contrató los servicios del fondo de inversión del ex ministro de Finanzas y luego presidente del Banco Central (BCRA), Luis Caputo.