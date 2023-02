Explotó otra interna en Juntos por el Cambio: Patricia Bullrich versus Esteban Bullrich

El 2023 es un año de renovación para Argentina pero de fractura para los partidos políticos. La búsqueda de poder a través de las precandidaturas desataron internas en el oficialismo pero también en la oposición. Sobre todo en la alianza Juntos por el Cambio, donde desde el ala más dura a la más blanda se tiran palos todos los días mientras Mauricio Macri deja hacer.

En ese contexto, ya está claro que la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el PRO competirán en las PASO con varios precandidatos. Mientras para la UCR coquetean por ese lugar tanto Gerardo Morales y Facundo Manes, Elisa Carrió afirmó que sería candidata y por el lado del PRO, mientras los muchos quieren a Macri, ya se lanzaron Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich.

En ese contexto, la ex ministra de Seguridad va por todos los votos de derecha. Por eso, no duda a la hora de ensanchar la famosa “grieta” tanto con el peronismo como con los propios compañeros de partido un tanto más blandos, como Larreta. Por eso, en las últimas horas, justo cuando el jefe de Gobierno Porteño se lanzó como precandidato a presidente, Bullrich escribió en Twitter un palazo directo.

“No hay lugar para dialogar con quienes son parte del problema y profundizan la decadencia de nuestro país. No hay lugar para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos”, escribió Bullrich. Y luego, aunque sus dichos tenían un destinatario y era llamarlo “tibio” a Larreta, agregó varios tuits contra el oficialismo.

Por eso, sumó al hilo de posteos: "¿Vamos a dialogar con Cristina sobre cómo terminar con la corrupción? ¿Vamos a dialogar con Massa, que quiere bajar la inflación aumentando el déficit? ¿Vamos a dialogar con los Moyano sobre cómo reducir los costos a las pymes para que sean competitivas? ¿Vamos a dialogar con Grabois, para que los planes se conviertan en empleo y dejen de ser la peor política social que mantiene a los pobres en la pobreza?".

Más allá de las respuestas que le valió ese posteo antidemocrático a Bullrich, lo llamativo fue la respuesta del ex senador y compañero del PRO, Esteban Bullrich, quien le salió al cruce y le envió un tuit directo a la ex ministra de Fernando de la Rúa en 2001.

"Querida @PatoBullrich no confundamos. Construir un país con los 45 millones de argentinos se hace dialogando. Hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo. Ya probamos la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa, cambiemos", le respondió el ex ministro de Educación macrista, quien se retiró de la política porque sufre Esclerosis Lateral Amiotrófica.

No hubo respuesta de Bullrich a su homónimo. Pero lo que se sabe es que los ánimos están caldeados y la grieta en el PRO es cada vez más profunda. De hecho, varios creen que Macri debería ser el intermediario para que Bullrich deje de apuntar a Larreta. Pero el ex presidente no planea ejecutar ninguna acción y cree que la disputa pública fortalecerá a sus candidatos. La batalla recién ha comenzado.