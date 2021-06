Exportación pyme a Brasil: la letra chica de la nueva línea de créditos que anunció Merediz

El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo, Guillermo Merediz; el presidente del BICE, José Ignacio de Mendiguren, el embajador Daniel Scioli y el intendente Andrés Watson visitaron la empresa Fibransur en Florencio Varela para anunciar la ampliación de $3.000 millones en la línea de créditos a tasa subsidiada para proyectos de inversión productiva. Además se anunció un paquete de créditos y beneficios financieros para promover la exportación PyME a Brasil.

Las medidas que se anunciaron incluyen:

Ampliación por $ 2.500 millones del monto total de la línea para proyectos de inversión productiva conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Banco BICE. La línea totaliza así $ 4.500 millones para créditos de hasta 7 años con tasa subsidiada por el FONDEP.

Cupo de $500 millones dentro de esta línea, exclusivo para MiPyMEs exportadoras a Brasil, con una bonificación de tasa extra de 2 puntos.

Nueva línea para capital de trabajo por $500 millones para PyMEs que estén por realizar su primera exportación a Brasil o hayan exportado durante 2019/2020. Los créditos tendrán un monto máximo de plazo de 36 meses y hasta 6 meses de gracia, y un subsidio de tasa de 8 puntos.

Ampliación de los montos máximos para la línea de créditos en dólares con tasa subsidiada para exportadores que ya estaba vigente.

Las medidas de desarrollo productivo se suman a las nuevas medidas anunciadas destinadas a los sectores más golpeados por la pandemia. Días atrás, la cartera también anunció tres nuevas medidas de importancia para muchos de los sectores que deberán enfrentar nuevas limitaciones de actividad: más créditos, refinanciación bancaria y una línea de financiamiento especial para el sector gastronómico.

En principio, las empresas que perciben el Repro II podrán postergar los pagos de los créditos bancarios vigentes. La medida fue dispuesta por el Banco Central y será la misma entidad la que informará el listado de las beneficiadas. De esta forma, las entidades financieras deberán incorporar las cuotas impagas en el mes siguiente al final de la vida del crédito.

Un dato no menor: las cuotas postergadas se actualizarán sólo por la tasa prevista en el crédito original y las empresas que adhieran no deberán pagar intereses resarcitorios. Además, los beneficiarios no serán considerados como deudores, ni serán informados a la Central de Deudores, manteniendo así su capacidad de seguir tomando créditos.

Esto se suma a la línea de créditos de mil millones de pesos para el reacondicionamiento del sector gastronómico, cuya finalidad es la de ayudar a los bares y restaurantes a acceder a sistemas de calefacción de exteriores que les permitan sostener la actividad al aire libre, tal y como recomiendan los infectólogos.