Fallas en los micrófonos, intervenciones desmedidas, cruces y chicanas: así fue el debate de los candidatos porteños

En la antesala de lo que serán los debates presidenciales que se desarrollarán el 1 de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y el 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los candidatos a jefe de Gobierno porteño -Jorge Macri (Juntos por el Cambio), Leandro Santoro (Unión por la Patria), Ramiro Marra (La Libertad Avanza) y Vanina Biasi (Frente de Izquierda)- debatieron el miércoles por la noche sus propuestas para la Ciudad con discusiones sobre los problemas centrales de la Ciudad, como la falta de planificación urbana, la inseguridad y la problemática de los alquileres.

A poco más de 20 días para las elecciones que definirán al responsable del distrito, los cuatro candidatos protagonizaron el debate público previo a las elecciones de octubre con fuertes cruces y chicanas. Solamente el postulante del oficialismo porteño evitó las confrontaciones y marcó diferencias con la actual administración local, mientras que Santoro se centró en visibilizar su plan de gestión y poner el foco en las fallas de las políticas actuales.

Como era de esperar, el candidato de La Libertad Avanza fue el más extremo y desmedido en sus intervenciones. Incluso, buscó el cruce con Santoro por su pertenencia al kirchnerismo, con la intención de polarizar el debate entre ambos; mientras que Biasi dedicó sus exposiciones a la crítica a Marra, pero también apuntó sobre las falencias de la administración de Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El debate comenzó a las 20 en los estudios televisivos de Balvanera, organizado por el Instituto de Gestión Electoral porteño (IGE) y contó con seis bloques moderados. En su presentación, Marra dijo que representa a “una sociedad que está cansada del fracaso de la dirigencia política” y sostuvo que su fuerza entrará al balottage y dejará “tercero al kirchnerismo”. A su turno, Biasi acusó al referente libertario de promover “medidas que van a liquidar a la clase trabajadora”.

Por su parte, Jorge Macri adelantó que su desafío es “reinterpretar los nuevos momentos” respaldado en las gestiones de su primo. el ex presidente Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, a quienes definió como “dos gigantes”; mientras que Santoro, con problemas de arranque por una falla en su micrófono, destacó que “es necesaria una renovación" después de 16 años de gestión PRO para alcanzar una “Ciudad Justa”.

Durante casi dos horas, los candidatos abordaron los ejes pautados para la jornada denominada "La Ciudad Debate": Infraestructura, Gestión Urbana y Código Urbanístico; Educación, Salud, Cultura, Desarrollo Humano, Género y Diversidad; Vivienda, Ambiente y Desarrollo Productivo; y Autonomía, Sistema político, Justicia y Seguridad. Durante los intercambios, Macri optó por eludir las críticas recibidas de sus adversarios, como cuando Santoro lo "castigó" por “ser hasta hace cinco minutos el intendente de Vicente López”; no obstante admitió errores actuales de la gestión de Juntos por el Cambio como la situación de saturación de nuevas edificaciones a partir del Código Urbanístico.

Por su parte, el candidato de Unión por la Patria dedicó sus exposiciones a denunciar "los negociados" de la administración porteña vinculados a "la especulación inmobiliaria y las concesiones escandalosas” de servicios, como el caso del sistema de grúas de acarreo o las viandas escolares. Marra, en tanto, adelantó que, de llegar a ganar las elecciones, trabajará para que la gente "pueda volver a recuperar las calles" frente a la inseguridad y dijo que iba a mandar presos a los que impidan la circulación con manifestaciones. De forma llamativa, el candidato libertario se detuvo para contar como inusual una experiencia que tuvo al pasar por el Ministerio de Trabajo.

Allí, según contó, observó a una mujer amamantando a su bebe. En ese momento, fue interrumpido por Biasi que le preguntó “qué carajo” le importaba lo que hacía esa madre con la criatura. Ya en el cierre, y siempre de acuerdo al orden estipulado con anterioridad, Santoro convocó a los votantes de Martín Lousteau en las primarias a apoyarlo en los comicios de octubre para alcanzar una "ciudad más inclusiva y justa": Marra pidió "un voto estratégico" que lo auxilie a alcanzar el segundo lugar y llegar al balotaje en noviembre; en tanto que Biasi llamó a "construir una oposición seria que desplace al macrismo en la Ciudad" y el referente oficialista porteño concluyó que "hay un desafío inmenso por delante".

Chicanas y cruces

Los candidatos discutieron sobre Autonomía, Sistema Político, Justicia y Seguridad; Educación, Salud, Cultura, Desarrollo Humano, Género y Diversidad; Vivienda, Ambiente y Desarrollo Productivo; e Infraestructura, Gestión Urbana y Código Urbanístico. "Vos que sos un porteño de ley ¿qué has hecho Leandro para que la Ciudad recupere los fondos que la Nación le sacó de coparticipación?", le preguntó el postulante de Juntos por el Cambio a su rival de Unión por la Patria.

Al responder, el diputado nacional retrucó: "Te reconozco que digas que soy porteño de ley porque hasta hace cinco minutos vos eras intendente de Vicente López". No fue el único cruce entre Macri y Santoro, que más tarde se trenzaron al hablar del desarrollo de la Ciudad. “Esta ciudad no tiene litio, no tiene energía renovable, ni campo pero tiene capital humano, los porteños. Es momento de volver a poner en el centro al privado que emprende y labura", afirmó el candidato oficialista.

Y siguió: "Tenemos la posibilidad de hacer brillar un eje como es la salud pública y privada y universidades donde se forma el capital humano, también tenemos sectores como la innovación y creadores de contenido que conquistan el mundo y lo único que quieren es traer sus dólares. La Ciudad tiene un porvenir maravilloso con un Estado que no los agobie con impuestos”.

Santoro, en ese marco, señaló que antes “decía que las excepciones al código de planeamiento en Vicente López eran un acto de corrupción, sin embargo cuando asumió sancionó 500″. “¿Qué garantías tenemos los porteños que no vas a hacer lo mismo que hiciste en Vicente López si llegás a ganar?”, le preguntó el referente de UxP.

A lo que Jorge Macri respondió: "Lo esperable de un candidato kirchnerista es que mienta. El número es falso y estoy orgulloso de mi gestión en Vicente López. El compromiso de gestionar con experiencia es que se, el problema es la inflación y tiene como candidato al ministro de Economía. Los laburantes la corren de atrás. Sería bueno que le pida a su gobierno que se encargue de gestionar”.

Marra, en tanto, cuestionó la gestión porteña y dijo que "es un asco la ciudad, se olvidaron de gestionar, ni hablar de las veces que rompen las veredas". Además, ante una pregunta de Santoro sobre si pensaba "seguir recomendando comprar acciones" ahora que era diputado, el libertario dijo sufrió "persecusión política del kirchnerismo". "¿Te gusta cometer delitos?", le preguntó el legislador porteño a Biassi por el corte de calles.

Ante esto, la candidata del FIT retrucó: "Detrás de la fachada graciosa de Marra hay una política reaccionaria, se mete con la gente más pobre y las culpa de las peores situaciones, cuando es él el que está en la ilegalidad. Lo sancionó la Comisión Nacional de Valores". De esta forma, Biassi completó: "Los empresarios ricachones quieren sacar del medio a los que luchan y vamos a estar más presentes que nunca".

Fiel a su estilo, Massa sostuvo que se quedó "indignado con la respuesta de la candidata a jefa de Gobierno de la izquierda, que son la gente que vive de los pobres, que se abusa de los pobres y de los chicos". "Hoy, en el Ministerio de Trabajo, pasé por la calle y vi un piquete. Había una mujer dándole a un bebé de mamar ahí en la calle. Abusás de los pobres”, dijo Marra, ante lo que Biasi salió al cruce: “¿Y a vos qué carajo te importa lo que hacen las mujeres?”.

El postulante de La Libertad Avanza (LLA) en la mayoría de sus intervenciones buscó confrontar con Santoro, quien salió segundo en las PASO, delante suyo. “Claramente no te importan los docentes, Santoro. ¿Sabés por qué? Porque hay inflación en este país y, ¿sabés lo que pasa? Cobran dos pesos por culpa de políticas de tu gobierno a nivel nacional, del cual sos diputado”, dijo el candidato de la Libertad Avanza. También durante el debate por educación, el postulante de Unión por la Patria arremetió: “Yo sí creo en la educación sexual integral, a diferencia de otro candidato que dijo había que educarse con pornografía. Y creo que si las cifras son como decís vos hace mal el gobierno nacional en sub ejecutar”.