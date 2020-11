Falleció Fernando "Pino" Solanas de coronavirus: estuvo internado las últimas semanas en Paris

Fernando Ezequiel Solanas, mejor conocido como Pino, falleció en las últimas horas del viernes a los 84 años a causa del coronavirus. El embajador argentino ante la UNESCO se encontraba internado desde el 16 de octubre en Paris, Francia, luego de contraer la enfermedad. “Enorme dolor por Pino Solanas. Murió en cumplimiento de sus funciones como embajador de Argentina ante la UNESCO. Será recordado por su arte, por su compromiso político y por su ética puesta siempre al servicio de un país mejor. Un abrazo a su familia y sus amigos”, publicaron desde las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la madrugada de este sábado.

La mujer del ex senador, Ángela Correa, también había dado positivo y estuvo internada luego de permanecer algunos días aislada en su casa de París. El propio Pino, cinco días después de su internación, había adelantado a través de sus redes sociales que su cuadro de salud era muy delicado. “Amigos sigo en terapia intensiva. Mi estado es delicado y estoy bien atendido. Sigo resistiendo. Con mi mujer, Ángela, que también se encuentra internada, queremos agradecer los apoyos a todos. No dejen de cuidarse”, había escrito en su cuenta de Twitter el pasado 21 de octubre.

Cineasta, ex diputado nacional, ex senador y principal referente de la agrupación Proyecto Sur que integra el Frente de Todos, Solanas tenía 84 años y formaba parte del grupo de riesgo etario más expuesto ante la pandemia de coronavirus. En aquella oportunidad, el ex legislador había posteado junto con el mensaje una foto en la que se lo podía ver en reposo en una cama de terapia intensiva, mientras permanecía aislado y recibía tratamiento. Nacido en 1936 en la localidad de Olivos, realizó su primer cortometraje de ficción en 1962 bautizado "Seguir andando" y fue en ese año cuando formó su propia empresa de producción.

Tan solo seis años después y de forma clandestina produjo su primer largometraje: La Hora de los Hornos, trilogía documental sobre el neocolonialismo y la violencia en el país y en América Latina, a raíz de la censura impuesta por el gobierno de facto de Onganí. No fue hasta 1989 que incursionó en la política, promoviendo una gran asamblea de sindicatos audiovisuales que se realizó los días 22 y 23 de junio en el Centro Cultural General San Martín, exigiendo la convocatoria a un gran debate y una ley marco de radiodifusión que reemplazara a la de la dictadura. En mayo de 1991 fue baleado en las piernas, ataque que no dudó en vincular a Carlos Saúl Menem.

Por entonces, Pino se mostraba en contra de las políticas privatizadoras del ex presidente, a quien calificó junto a su gobierno de ser “una pandillas de estafadores, corruptos y traidores”. Sus palabras lo llevaron a ser denunciado por "calumnias e injurias" por Menem y al día siguiente de haber ratificado su declaración ante la Justicia fue atacado a disparos. Al año siguiente, fue candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires y obtuvo el 7% de los votos, y en 1993 fue elegido diputado nacional por el Frente Grande, y también convencional constituyente para la Reforma de la Constitución Argentina de 1994.

Su gran salto llegó en 2007, cuando lanzó su candidatura a presidente en las elecciones por el Proyecto Sur en alianza con el Partido Socialista Auténtico. Ángel Cadelli fue compañero de fórmula y se ubicó en el quinto lugar con el 1,6% de los votos (292.760 votos). Su plataforma electoral propuso la nacionalización del petróleo, los hidrocarburos y otros yacimientos minerales del país. Su último cargo político fue en 2019, cuando dejó su banca como senador. ​ Solanas encabezó la lista de senadores para las Elecciones legislativas de 2013 y Elisa Carrió hizo lo propio en la lista de diputados nacionales junto a Martín Lousteau.