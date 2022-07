Fernández apuntó contra el campo y advirtió a quienes lo critican: "No me van a torcer el brazo"

En la semana más complicada de su gestión en términos económicos, el presidente Alberto Fernández encabezó el acto de presentación de obras de infraestructura científica y tecnológica desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada y volvió a apuntar contra los "especuladores".

“Le voy a poner el pecho a la inflación, a los que especulan con el dólar y a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo pese a que el país los necesita. Los que me quieren torcer el brazo, sepan que no me lo van a torcer””, lanzó.

Este viernes, el dólar blue siguió por el mismo camino volátil de toda la semana y superó la barrera de los $350. Por esta razón, el presidente comenzó su discurso refiriéndose a duro escenario económico que atraviesa el país: “Tenemos el desafío de enfrentar la inflación y de enfrentar a los que especulan con el dólar, a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mayor rentabilidad cuando el país lo necesita”.

Junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y 16 gobernadores (algunos estuvieron presentes de forma virtual), el mandatario aseguró que el país “crece”, pero aclaró: "Con demasiados obstáculos”. “Yo se muy bien que los tiempos que nos han tocado fueron muy difíciles. No tiene que recordármelo nadie, créanme que lo recuerdo y en cada cana que tengo hay un problema”, aseguró el primer mandatario.

Y agregó: “Cada problema que tuvimos lo enfrentamos y lo sorteamos. Vamos superando problemas y empiezan a aparecen otros porque el mundo es dinámico, y hoy no tenemos la misma realidad que teníamos un tiempo atrás”. A modo de ejemplo, el presidente volvió a recordar que heredó "una deuda de 100 mil millones de dólares que alguien tomó con acreedores privados y le puse el pecho”.

También se escudó en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y la pandemia del coronavirus. “Tuve que discutir con el Fondo Monetario Internacional, y superé los problemas que el FMI me generó. Le pusimos el pecho a la pandemia y la superamos: crecimos el 10,3%, creamos 1.200.000 puestos de trabajo, bajamos el desempleo a menos del 7% y la obra pública no se paró en ningún lado", dijo.

Luego de pedirle a los gobernadores presentes que levantaran la mano si creían que les estaba "mintiendo", se refirió a la guerra que actualmente afecta a Ucrania. “Apareció una guerra que nos trastocó todo y generó una inflación en el mundo que también nos toca a nosotros”, dijo y resaltó que en octubre y noviembre pasado la Argentina tenía un “crecimiento pujante”, pero la guerra entre Rusia y Ucrania cambió este escenario.

Al respecto, sumó: “Cuando el mundo decidió globalizarse, algunos pocos advertimos que íbamos a contagiarnos los problemas de los otros, y eso es lo que nos está pasando hoy”. "La Argentina vive un contexto muy difícil que yo no descuido, que tengo presente y por el que trabajo todos los días. La crisis global hace más difícil cualquier situación y suma incertidumbres y temores, en un momento donde muchos pregonan y siembran incertidumbres y temores", sentenció.

Luego de sus críticas para con el campo, el diputado Mario Raúl Negri le salió al cruce: “¿Quién le tuerce el brazo al Presidente? El campo ya liquidó U$s 20 mil millones, no se le puede exigir que liquiden otros 20 mil millones si la brecha cambiaria es superior al 100%. Este mensaje de Alberto Fernández solo aportó grageas de desesperación, no sumó credibilidad”.

El presidente firmó junto a los gobernadores las cartas de intención para el comienzo de 22 obras de infraestructura científica y tecnológica, con una inversión total de casi 9.900 millones de pesos.

“Ninguna sociedad se desarrolla sin tecnología. Venimos creciendo, con muchas dificultades. Siempre digo, por momentos, uno siente que los objetos que se nos ponen son demasiados. Todos los que gobernamos saben de qué hablo porque todos los vivimos. Nosotros seguimos apostando a la educación, al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología como forma de crecimiento”, sentenció.