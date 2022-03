Fernández habló de Cristina y Máximo: "Esperaba que me acompañaran"

En el medio de trascendidos que hablan de una nueva carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en donde criticaría el rumbo de la gestión del Frente de Todos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el desempeño de algunos de los ministros del gabinete, este martes el presidente Alberto Fernández remarcó en una entrevista que no tiene pensado romper con la “unidad” del espacio, pero aprovechó la oportunidad para remarcar que él es quien toma las decisiones.

"De mi parte no esperen un solo gesto que rompa la unidad. Yo no soy títere de nadie. Ha quedado demostrado que tengo diferencias, pero yo actúo con mis convicciones. Yo escucho a todos, pero el Presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo", expresó Fernández en declaraciones a El Destape Radio.

"Yo valoro a Máximo y a Cristina, esto no va en detrimento de nadie, pero no existe la presidencia colegiada. Yo escucho a todos, pero la decisión la tengo que tomar yo”, agregó. "Cuando me propusieron estar a cargo sabía que iba a tener que tomar decisiones y esperaba que me acompañaran y no me acompañaron", cuestionó el Presidente en relación a lo que fue la votación del acuerdo con el FMI en donde sectores que responden al kirchnerismo duro votaron en contra del proyecto tanto en Diputados como en Senadores.

En este sentido, agregó: "No todos pensamos igual. Lo que creo que no podemos hacer es darnos el lujo, por la causa que sea, narcisismos, egoísmo, política, de desunirnos”. Pero esa no es la única explicación que dio al respecto. "He dado todas las peleas que he tenido que dar; no lo hago a los gritos, pero no soy moderado, soy un tipo que tiene estos modos. ¿Cuál es la revolución, la épica de las derrotas? ¿Qué hubiera pasado si caíamos en default?", expresó.

Cerca del jefe de Estado remarcaron la necesidad de no romper con el Frente de Todos, algo que expuso durante el fin de semana en una columna el Canciller Santiago Cafiero, que publicó en el sitio El Cohete a la Luna. Por otro lado, Fernández cargó contra los que denominó como “especuladores” a quienes culpó del aumento de precios. Fernández aseguró que va a "poner todo" su "esfuerzo para poner orden en los precios en la Argentina en un momento donde está "todo desordenado" producto de la guerra en Ucrania, y advirtió que "si el diálogo no funciona", no le "va a temblar el pulso" para tomar medidas.

"Hay que sentarse y ver si podemos renovar en este momento excepcional como la guerra un acuerdo entre todos a través del diálogo. Si el diálogo no funciona, no me va a temblar el pulso. Tengo que defender los ingresos de los argentinos. No es una caza de brujas de nadie", sostuvo. Fernández consideró además como "imperioso" ocuparse del aumento de precios de los alimentos y afirmó que "es una situación realmente compleja”.

"Creo que hay que atender cada una de esas causas. Estamos haciendo un esfuerzo atacando todas las causas, trabajando en toda la cadena de valor y tomadores de precio tratando de buscar un punto de acuerdo", aseguró el mandatario.

En otro de los tramos de la entrevista, el mandatario pidió a los formadores de precios que en las discusiones sobre las subas de los alimentos "cada uno asuma las responsabilidades que tiene".

"Algunos suben los precios por las dudas. Esto es una batalla que tenemos que dar entre todos. Me cuestionan los modos porque no lo digo a los gritos, pero hago lo que hay que hacer", observó el jefe de Estado. Además, el Presidente afirmó que el Gobierno "trabaja con los formadores de precios y estudia la cadena de valor" para contener la suba de los alimentos, y reiteró que el tema "debe asumirse con toda responsabilidad y firmeza".

Fernández consideró que “lo peor que le puede pasar a la Argentina es volver a las mismas recetas” que generaron las crisis, y afirmó que “hay sectores del Fondo Monetario Internacional (FMI) que cuestionan el acuerdo” alcanzado por el Gobierno porque afirman que “se le pide poco” al país.