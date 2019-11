Fernández planea un "gabinete albertista" para áreas sensibles y apertura para La Cámpora: los posibles ministros

De regreso en la Argentina de su viaje por México, Alberto Fernández comenzará a definir la letra chica del gabinete al que le tomará juramento el 10 de diciembre. Enfocado en las áreas económicas, prepara una reformulación para darle rango ministerial a Salud, Ciencia, Trabajo y Cultura, y crear nuevas carteras.

Ante BigBang, un hombre de trato cotidiano con la fórmula Fernández-Fernández lo define con claridad: “Alberto se va a rodear de su gente de mayor confianza para áreas sensibles y va a mostrar apertura para otros lugares”. Aunque guarda en reserva la mayoría de los nombres para no “desgastar”, tiene definido quiénes manejarán lugares claves como Justicia, la Secretaría de Legal y Técnica, Economía, Trabajo y Comunicación.

Además, se prevé el regreso de varios ex funcionarios de la administración K que terminaron con profundas diferencias con Cristina Kirchner, como Gustavo Béliz, ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner apartado tras mostrar en televisión una foto del ex jefe de contrainteligencia de la SIDE Jaime Stiuso, que suena como posible Secretario de Asuntos Estratégicos, y es uno de los designados para la transición.

El “ala albertista” del Gabinete que prepara el presidente electo incluye a Marcela Losardo como posible ministra de Justicia. Socia de Alberto en su estudio jurídico de la avenida Callao, desarrolló buen vínculo en la Justicia federal. Desde México, esta semana Fernández volvió a cuestionar a algunos jueces federales: “En estos años he leído fallos de algunos jueces, algunos han sido alumnos míos, que la verdad no entiendo cómo los aprobé”, una crítica a Ariel Lijo y Julián Ercolini, ambos con despacho en Comodoro Py.

La Secretaría de Legal y Técnica podría quedar en manos de Vilma Ibarra, hermana del ex jefe de Gobierno, ex pareja del propio Alberto y diputada hasta 2011, que fue crítica de Cristina al hablar de las contradicciones de la ex presidenta en un libro que publicó en 2015. “Le va a cuidar la firma al presidente”, dicen cerca de Alberto. Al igual que Béliz, forma parte del equipo de transición.

“Es tiempo de una renovación. No creo que el gabinete de Alberto repita ministros de Cristina”, aseguraba a BigBang un dirigente del Frente de Todos. De todos los que aparecen como posibles ministros, el único que podría ser “repetido” es Eduardo “Wado” de Pedro, actual diputado, líder de La Cámpora y Secretario General de la Presidencia hasta 2015. Wado podría ocupar el Ministerio del Interior. El sitio web Letra P publicó esta semana un perfil del dirigente donde se refleja el rol que tuvo en la campaña, su vínculo con empresarios y dirigentes en todo el país. “Wado está a préstamo”, bromean cerca de Cristina sobre la relación que tejió en los últimos meses con Alberto.

ECONOMÍA, LA CLAVE

En un contexto de crisis, se descuenta que las áreas económicas serán claves. Por ahora Alberto evita confirmar nombres, aunque se especula con que el elegido podría ser Matías Kulfas, muy cercano a Alberto, que se mueve en tándem con Cecilia Todesca. Ambos viajaron a México esta semana. Según Clarín, Fernández planea que Hacienda recupere su nombre de Ministerio de Economía y sea un área fuerte.

Pero no se trata de la única área económica: para el Banco Central suenan con fuerza varios nombres. Uno de los economistas cercanos a Alberto es Miguel Pesce, ex vicepresidente del Central. Dato color: fue el vicepresidente que más tiempo se mantuvo en el cargo, desde 2004 con Kirchner hasta el 12 de diciembre, con Macri.

CONFIRMADOS

Santiago Cafiero se encamina a ser el próximo jefe de Gabinete. El joven que comandó la campaña deberá enfrentarse a una llamativa situación: ser el jefe de Gabinete de un presidente que fue jefe de Gabinete cuatro años y medio con alto protagonismo.

El diputado Felipe Solá ya se mueve como un posible Canciller: viajó con Fernández en todas sus giras por el exterior (España, Portugal, Bolivia, Perú y México). Daniel Arroyo es otro de los que ya trabaja como posible ministro de Desarrollo Social: ya trabaja en proyectos concretos como el plan “Argentina sin Hambre” y microcréditos con tasas bajas.

Alberto pretende la creación de un Consejo Económico y Social que incluya a dirigentes de todos los ámbitos, tanto de la política y la economía como de la sociedad civil. Tras el rechazo de Roberto Lavagna a ser ministro de Economía, no descartan que pueda aceptar presidir ese espacio. El Consejo será la punta de lanza del "pacto social" que busca alcanzar Fernández.

La cartera laboral también tiene nombre prácticamente confirmado: el ex jefe de la AFIP Claudio Moroni, cercano a Alberto y a quien cerca del presidente electo le reconocen un vínculo cercano con el jefe de la CGT Héctor Daer. Esta semana Alberto visitará la sede de la central obrera, que apuesta a sellar la unidad.

Entre los nuevos ministerios que ya anunció Alberto aparecen Vivienda (que quedaría a cargo de María Eugenia Bielsa); y el Ministerio de Mujer, Igualdad y Diversidad, para el que suenan la diputada Victoria Donda, la ex candidata a senadora Dora Barrancos y la legisladora bonaerense electa, Malena Galmarini. Para Educación suena Nicolás Trotta, rector de la UMET, cercano al sindicalista Víctor Santa María. Para esa área también se mencionaba a Jaime Perczyk, ex viceministro de Alberto Sileoni, y actual rector de la Universidad Nacional de Hurlingham.

LAS OTRAS INCÓGNITAS