Fernández reclamó a los bancos por los créditos a empresas y anticipó que los intendentes controlarán precios

El presidente Alberto Fernández reclamó a los bancos que este lunes dispongan de las líneas de créditos a tasas bajas anunciadas por el Gobierno la semana pasada para asistir a PyMES y empresas que deban pagar sueldos en un contexto de crisis económica y parate por la pandemia de coronavirus. Anticipó además que mañana se publicará un decreto para que los intendentes puedan ejercer el control de precios en los municipios, sobre todo en comercios “de cercanía”.

El presidente instó a que mañana los bancos dispongan los créditos a empresas que se encuentran en estado de insolvencia para pagar los salarios por el parate productivo que desató la pandemia de coronavirus en todo el mundo y que en la Argentina mantiene a la economía paralizada desde el 20 de marzo, cuando comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Los créditos fueron anunciados la semana pasada, aunque muchos bancos privados aún no los otorgaron. Ante las consultas de empresarios, respondían que aún no existía una regulación y que no tenían la información oficial. Eso desató el malestar del Gobierno, y el presidente le apuntó a los bancos como uno de los sectores que debían “hacer un esfuerzo” en un contexto de crisis.

En este sentido, el presidente le exigió a los bancos que desde mañana “no pongan excusas” y que “empiecen a dar los créditos”. “No podemos tener tanta paciencia, hay que arreglarlo, no puede quebrar la empresa que tiene que pagar los sueldos. El lunes los bancos tienen que abrir lo necesario”, remarcó Fernández.

CONTROL DE PRECIOS EN MANOS DE LOS INTENDENTES

En una entrevista con la web El Cohete a la Luna, de Horacio Verbitsky, el presidente también adelantó que mañana entrará en vigencia un decreto de necesidad y urgencia que modificará la ley de Defensa de la Competencia, y declarará a los intendentes como una autoridad de aplicación de la norma. Eso permitirá que puedan ejercer control de precios, sobre todo en comercios “de cercanía2 (almacenes, kioscos, comericos pequeños), donde al Estado le resulta “muy difícil” llegar y para los municipios es más fácil.

La decisión llega luego de los fuertes aumentos de precios que se registraron en las últimas semanas, sobre todo en materia de alimentos: la carne y las verduras, por sobre todas las cosas, registraron fuertes aumentos en las últimas semanas, desde que comenzó la cuarentena total.

“LA PRIORIDAD ES LA SALUD”

El presidente reiteró además que la “prioridad es la salud”, y salió al cruce de sectores de la oposición que reclamaron el fin de la cuarentena y la vuelta a la actividad normal para no perjudicar más la economía. Según Fernández, cambiaron las “prioridades” del gobierno: “La negociación de la deuda o el déficit fiscal pasaron a otro plano, no sé si cambié yo las prioridades, el mundo cambió sus prioridades”.

“Una economía de gente enferma o gente muerta es una economía que ya no existe”, respondió el presidente Fernández a quienes exigieron “terminar con la cuarentena” para reactivar la economía.