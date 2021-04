Terminó la reunión entre Fernández y Larreta: no hubo acuerdo y las clases en lunes serían virtuales

El presidente Alberto Fernández recibió hoy a Horacio Rodríguez Larreta, tras el pedido público que hizo ayer el jefe de gobierno porteño en conferencia de prensa, para analizar la decisión del Gobierno de suspender las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde el lunes próximo y por dos semanas a causa del coronavirus.

El encuentro comenzó a las 10 en la Quinta Presidencial de Olivos, informaron fuentes oficiales en la Casa Rosada. Antes de arribar, el alcalde porteño oficializó la presentación en la Justicia del amparo para intentar frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que le quito la presencialidad a las clases por dos semanas.

La reunión fue acordada ayer por la tarde, luego de que el vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, se comunicara con el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, para pedir la audiencia con el primer mandatario, que se confirmó una hora después.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ayer al mediodía, Rodríguez Larreta había adelantado que la Ciudad presentará un amparo ante la Corte Suprema, contra el cierre temporal de las escuelas dispuesto por dos semanas por el Gobierno nacional para contener la segunda ola de coronavirus, aunque pidió una instancia de diálogo previo a Fernández, que fue concedida horas después.

Cerca del alcalde porteño manifestaron que se planteará solamente la modificación al punto referido a las clases presenciales y no así el resto de las actividades que fueron restringidas por dos semanas.

Uno de los puntos que señalaban en la Casa Rosada es que ya con el DNU publicado no hay margen para alguna negociación y que, en todo caso, que sea la Justicia la que determine que sigan las clases presenciales por esas dos semanas. Es que no por nada finalmente la decisión de las restricciones salió por DNU y no por una normativa de menor peso institucional.

En el encuentro no se llegó a un acuerdo, según expresaron tanto fuentes gubernamentales de Nación como de la Ciudad. Hubo momentos de tensión cuando el Presidente le remarcó al jefe de Gobierno su enojo por una serie de declaraciones que había realizado. Según el mismo jefe de Estado contó, le mostró al alcalde porteño las cifras sobre la movilidad. “Le transmití mi decepción de que en una mesa negocio algo con él y en otro él dice algo distinto. Ayer Axel explicó la decepción que yo sentí ayer, no hace falta que la renueve”, remarcó.

"Vamos a seguir adelante con el decreto que hemos puesto en marcha", afirmó Fernández durante una conferencia de prensa brindada tras la reunión. Además, aseguró que "el comienzo de las clases presenciales coinciden con el aumento de casos".

"Entiendo el deseo y la preocupación del Jefe de Gobierno, pero tengo una responsabilidad y la voy a hacer cumplir. No es un acto de prepotencia", argumentó Fernández. Luego, en otros pasajes, el jefe de Estado remarcó que tiene sus dudas con el proceso de vacunación que lleva adelante la Ciudad e incluso remarcó que el propio Rodríguez Larreta no se ocupa de la población de adultos mayores como suele decir.

¿La respuesta de la Ciudad? A las 14, en una conferencia de prensa en el Ministerio de Educación.