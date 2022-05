Fernando Espinoza: “Las obras que realizamos en La Matanza mueven el motor de la economía”

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recorrió los avances de la obra del nuevo asfalto en Laferrere. La pavimentación forma parte del megaplan de obra pública más grande en la historia del distrito, que incluye 5 mil nuevas cuadras en las diecisiete ciudades del municipio.

Allí, junto con las vecinas, los vecinos y los trabajadores involucrados en este proyecto, el jefe comunal destacó la inversión de más de 600 millones de pesos para pavimentación en la localidad, y expresó: “Las obras que realizamos en La Matanza mueven el motor de la economía. Estamos ejecutando el megaplan de asfalto más grande de toda la historia, que se materializa en 5 mil nuevas cuadras de pavimento en toda La Matanza; porque el asfalto trae progreso, desarrollo, dignidad e igualdad de condiciones para cada barrio de nuestro distrito”.

“Seguimos avanzando con esta megaobra que, además de generar miles de puestos de trabajo, beneficiará a más de 400 mil vecinas y vecinos de Laferrere, y cambiará la ciudad para siempre”, sostuvo el intendente y precisó: “Los nuevos puestos de trabajo que se crean son en su mayoría jóvenes de entre 20 y 25 años, y para muchos de ellos es su primer empleo registrado”, explicó Fernando Espinoza.

“Si hay más empleo, hay más consumo, si hay más consumo aumenta la producción y así aumentan los salarios. Ese es el del círculo virtuoso de la economía que estamos construyendo”, precisó el jefe comunal.

Además, el Intendente de La Matanza enumeró las distintas obras de infraestructura que se están realizando en esta localidad. En este sentido, remarcó: “Estamos realizando una inversión millonaria en obras que modificará la estación de Laferrere y todo el centro comercial. Ya se están construyendo tres nuevos túneles bajo nivel, además de la peatonal sobre Avenida Luro. En simultáneo, en materia de prevención y protección ciudadana, estamos realizando obras que incluyen la instalación de más de 10 mil alarmas vecinales para prevenir el delito e instalando 40 mil nuevas luces led, que cambian la iluminación, traen tecnología y contribuyen al ahorro en el consumo de energía en todo el distrito”.

Por otra parte, Espinoza manifestó: “Trabajamos para llevar más progreso a cada rincón de La Matanza, a diferencia de lo que pasa en otros lugares de Argentina donde hace más de quince años que, por ejemplo, el sur de la Ciudad de Buenos Aires no cambia. No se hacen asfaltos, no pasa lo que vemos acá”, mencionó el jefe comunal, en tanto que señaló: “Nosotros queremos una Matanza que siga desarrollándose y que siga progresando, por eso estamos avanzando con todas estas obras en todo el distrito”.

Para finalizar, Fernando Espinoza sostuvo: “Como intendente me llevo la sonrisa, la alegría y la felicidad de nuestras vecinas y de nuestros vecinos”. “Estamos cumpliendo y generando una Argentina, una provincia y una Matanza para todas y todos”, concluyó.