Fernando Espinoza: “Vamos a continuar por el camino de la innovación, la educación y la inclusión para llevar desarrollo y progreso a cada rincón de La Matanza”

Durante su discurso, que tuvo lugar en el nuevo Centro Universitario de la Innovación (CUDI), en González Catán, el intendente Fernando Espinoza hizo un recorrido sobre el contexto en el que se recibió la pandemia en el distrito y detalló todas las políticas públicas que se implementaron para cuidar a las vecinas y los vecinos.

Sobre este punto fue enfático y determinante: “La pandemia no sucedió en un terreno fértil, veníamos de una gestión nacional y provincial que deterioró el sistema sanitario y tomó irresponsablemente una deuda que nos ata las manos, como mínimo, 40 años. Van a pasar diez presidentes hasta que terminemos de pagarla”. Y agregó: “Ahora nos toca a nosotros una negociación que no nos gustaría estar llevando a cabo, porque jamás nos hubiésemos endeudado en esa magnitud con el FMI. Ninguno de nosotros pidió ese crédito, no se usó para el bienestar del pueblo, se lo fugaron, y ahora todas y todos debemos pagarlo”.

Para iniciar el repaso por los ejes de gestión, el jefe comunal comenzó con el Presupuesto Municipal, y realizó una comparación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “en Matanza iniciamos con un presupuesto en el ejercicio 2021 de 29.500 millones de pesos, con una población de 2.400.000 habitantes, el monto per cápita es de $12.292, mientras que CABA tuvo un presupuesto de 965 mil millones de pesos (incluyendo educación, policía y justicia); sin estos 3 conceptos su presupuesto es de 571 mil millones de pesos, con una población de 2.800.000 habitantes, y su monto per cápita es de $204.000. Si hacemos los cálculos estamos aproximadamente un 2800% por debajo de ellos”.

En esta misma línea, el intendente le recordó al auditorio y a los concejales presentes que “estamos reclamando judicialmente la deuda que tiene con nosotros la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es titular de más de 460 hectáreas en nuestro distrito, por tasas municipales no pagadas, daño ambiental y otros daños colaterales, y que asciende a más de 100.000 millones”.

Luego, Fernando Espinoza expresó su voluntad de generar consensos y en este punto enfatizó: “En la pospandemia necesitamos acuerdos entre todos los sectores. Tenemos que ser capaces de tender puentes y cerrar las grietas que tanto nos dañan como sociedad. Como siempre digo, en la pospandemia son esenciales los consensos para gobernar a favor del bienestar de todas y todos”.

La apertura de sesiones contó con la presencia de la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, quien expresó: "Para mí es un orgullo y un honor, como lo hizo Alberto Balestrini cuando era vicegobernador, estar en La Matanza en el comienzo del año legislativo". Y agregó: "Ha quedado muy claro en la Apertura de Sesiones por dónde transcurrió el año pasado la gestión en La Matanza y por dónde está transitando el 2022, en coincidencia con la Provincia y la Nación: atender las necesidades y exigencias del presente y trabajar para consolidar el futuro. En ese sentido van la inversión en el apoyo a la educación, la innovación y las nuevas tecnologías, junto con la generación de empleo genuino y la presencia del Estado allí donde es más necesario".

En la misma sintonía, Fernando Espinoza remarcó: “Somos un Estado presente, escuchamos y estamos atentos a las necesidades concretas de la comunidad”, y agregó: “Encender el motor para poner en marcha la rueda virtuosa de la economía fue un punto clave que logramos con acompañamiento y trabajo, siempre en equipo entre Nación, Provincia y Municipio”.

“En La Matanza siempre nos hemos caracterizado por ser el corazón productivo de la provincia, y acá estamos para seguir garantizando el crecimiento de cada sector de la economía”, dijo el jefe comunal y remarcó: “Vamos a continuar por el camino de la innovación, la educación y la inclusión para llevar desarrollo y progreso a cada rincón de La Matanza”.

Además, Fernando Espinoza, desarrolló los ejes de la gestión:

En materia de políticas de salud el jefe comunal señaló: “Llevamos adelante el operativo de vacunación más grande de la historia. Tenemos más de 3.200.000 dosis aplicadas”. Además, destacó: “Llegamos a los 5.000 contagios por día y nunca nos faltó una cama ni un respirador. También les abrimos los brazos a municipios cercanos e incluso a la Ciudad de Buenos Aires”.



“La salud es una de nuestras prioridades, por eso durante el 2021 atendimos casi 6 millones de consultas médicas. Reconocemos la salud pública como un derecho fundamental en nuestra sociedad, siempre será una prioridad”, explicó el jefe comunal.



Con respecto al trabajo y a la producción, el Intendente afirmó: “La recuperación de la actividad económica y empleo a nivel país en diciembre de 2021 fue mejor que en los últimos seis años de la Argentina. Se crearon 185.000 nuevos puestos de trabajo en La Matanza”.



“Concretamos diferentes proyectos que alcanzaron un financiamiento de 208 millones de pesos que llegaron a nuestros emprendedores y PyMEs en forma directa”, puntualizó, para luego agregar: “Trabajamos en fomentar la interacción entre el Estado, los empresarios y los trabajadores”.



“Estamos convencidos que la generación de empleo tiene que continuar siendo una de nuestras principales políticas sociales, ya que es el trabajo el gran ordenador de una sociedad. Es nuestro compromiso dejar atrás los efectos destructivos que nos dejó el último gobierno neoliberal”, añadió Espinoza.

El Intendente hizo referencia a las grandes inversiones en infraestructura y en ese sentido manifestó: “Estamos llevando adelante un megaplan de obra pública que consiste en más de 10.000 nuevas viviendas y más de 5.000 nuevas cuadras de asfalto. También, para garantizar el derecho a la casa y al espacio propio distribuiremos 3000 lotes con servicios”.

Sobre este mismo eje, Fernando Espinoza agregó que “además, pusimos en marcha las obras hidráulicas que van a terminar con las inundaciones de grandes extensiones de nuestros barrios. Pero también estamos realizando obras de ensanchamiento y repavimentación de la Ruta 4 y de la Ruta 3, embelleciendo las avenidas y los accesos”. También destacó que “La Matanza tenía 50% de agua potable y ahora tiene 92%, así como también tenía el 32% de cloacas y hoy tiene el 65%”.

En la jornada se anunció la inauguración del primer tramo de la Autopista Presidente Perón “que llevará desarrollo a la zona sur del distrito y lo conectará con puntos y accesos claves de la Provincia. También, en el área de vialidad se están llevando adelante varios túneles bajo nivel en González Catán, Laferrere y, próximamente, en San Justo. Son obras que dan más seguridad vial, reducen tiempos de viaje y le cambian la vida a las vecinas y los vecinos”, remarcó el intendente.

Para culminar, anunció la terminación del Hospital Néstor Kirchner y enfatizó “Para nosotros invertir en obra pública es invertir en el futuro y generar trabajo. Todo lo que hacemos es sin endeudarnos y pensando en el bienestar de nuestra gente”.



En términos de prevención y protección ciudadana, el Intendente explicó: “pusimos en marcha un megaplan integral de seguridad que cuenta con una inversión de 1.500 millones de pesos en infraestructura y gestión de dispositivos, y estamos colocando más de 2.000 cámaras de seguridad, lectoras de patentes, cámaras de reconocimiento facial y compramos más de 250 patrulleros”.

“Todos estamos peor emocionalmente y económicamente después de los dos años de pandemia, pero es hora de que nos unamos todos los sectores de la sociedad de La Matanza para terminar con las estigmatizaciones que generan los medios hegemónicos de comunicación”, sostuvo Espinoza, y agregó: “Tenemos que unirnos y parar las mentiras, La Matanza no es sinónimo de pobreza, inseguridad e inundaciones. Las y los invito a que miren las estadísticas delictuales de la Procuraduría General de la Provincia de Buenos Aires y vean cómo el departamento judicial de La Matanza, haciendo la cuenta por cantidad de habitantes, es más seguro que muchos otros distritos de Zona Norte, por ejemplo”.

En torno de las políticas de género, Fernando Espinoza destacó La Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero y la línea 0800 999 7272 (PARÁ), que desde su lanzamiento asistió y asesoró a más de 25 mil víctimas de violencia de género.



“A las juventudes les digo que luchen por lo que sienten, quieren y sueñan. Revélense siempre, ustedes no tienen techo. Lo único que les pido es que lo hagan desde el amor, la empatía, la responsabilidad afectiva y el respeto por las diferencias”, dijo el jefe comunal y remarcó: “Sabemos interpretar los sueños de las nuevas generaciones y para ellos estamos trabajando”.



“La Matanza es un ejemplo en políticas públicas educativas, que les brinda a las chicas y los chicos un futuro a través de la escuela secundaria y de las dos casas de altos estudios: la Universidad Nacional de La Matanza y el Centro Universitario de la Innovación”, expresó Fernando Espinoza.



“Pudimos demostrar que había que apuntar muy fuerte a la educación y desde La Matanza lo hicimos: entregamos más de un millón de manuales de forma universal para todos los chicos de las escuelas primarias y secundarias, entregamos más de 10 mil becas para todas las alumnas y los alumnos para que puedan llegar a la universidad y las vamos a duplicar este año”, añadió.

Por otra parte, el Intendente anunció que “se construirán 13 nuevos jardines de infantes, cuatro escuelas técnicas y se generará la apertura de 10 escuelas secundarias con terminación profesional para que los chicos y chicas de La Matanza egresen con oficios”.

“Estamos en la era del conocimiento”, señaló Fernando Espinoza e indicó: “Hoy los países no son potencia por los recursos naturales sino por el nivel de conocimiento que tienen sus ciudadanos. El 65% de los empleos que van a tener los chicos que hoy van a la escuela primaria en el mundo aún no los conocemos. Por eso en La Matanza los chicos desde los 3 años cuentan con aulas digitalizadas en todos los jardines públicos del Municipio”.

“Fuimos declarados orgullosamente una de las 57 ciudades de aprendizaje por la UNESCO. Todos estos frutos son parte del círculo virtuoso de la educación que estamos construyendo en el distrito. Comenzamos desde el jardín con la computarización y digitalización de los jardines y continuamos entregando tablets y kits de robótica en las escuelas. Luego, para nuestras y nuestros jóvenes tenemos el Centro Universitario de Innovación con carreras orientadas a las nuevas tecnologías. Son carreras del futuro, y todo esto cierra con el maravilloso Polo Científico, Tecnológico y de la Innovación que construiremos en Ciudad Evita”, manifestó el Intendente.

“Toda la inversión que tengamos la vamos a seguir poniendo en educación, nuevas tecnologías e innovación”, puntualizó el jefe comunal.

“Estoy muy orgulloso de todo lo que hicimos durante el 2021. La Matanza fue un ejemplo para la Provincia y para la Argentina. En este Municipio la diferencia la marca su gente, solidaria y con cultura de trabajo. Hay nuevos aires, hay nueva confianza y no vamos a dejar que nos roben los sueños. Voy a seguir luchando y trabajando para seguir transformando la realidad de mi pueblo”, concluyó Fernando Espinoza.