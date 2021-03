Iglesias exigió que echen al diputado que lo "empujó", pero tildó de "locas" y agredió a diputadas

Diez minutos antes de que el reloj marcara las ocho de la mañana y después de más de 20 horas de sesión por la modificación en Ganancias, Fernando Iglesias le pidió la palabra a Sergio Massa y acusó desde el recinto a un legislador del Frente de Todos de haberlo "empujado" en uno de los pasillos del Congreso. Si bien en un principio se negó a identificar al agresor porque aseguró que tenía miedo de equivocarse, una hora después le puso nombre y apellido desde Twitter: se trata del oficialista Carlos Viveros. La reacción de Sergio Massa y la investigación interna que se viene.

"Hemos apoyado, a pesar de no ser nuestra ley, simplemente por espíritu de colaboración con el Gobierno y con el país. Mientras tanto, nosotros aquí sufrimos 14 toneladas de piedra y el club del helicóptero durante 14 años (Sic). La violencia física es un límite que jamás debe ser cruzado. Acabo de salir para ir al baño y un diputado del Frente para la Victoria me empujó y me hizo trastabillar. Por supuesto lo puedo reconocer perfectamente porque lo tenía bien cerca y porque además hay testigos y espero que haya cámaras", arrancó Iglesias.

En un primer momento, el diputado se negó a revelar la identidad del atacante por temor a equivocarse. "No quiero decir el nombre porque estaba con barbijo y si me equivoco sería imperdonable", se excusó, aunque una hora después volcó todo en las redes sociales. Atento a la denuncia y al pedido de "sanciones disciplinarias", Massa se comprometió a seguir el tema desde la Comisión de Asuntos Institucionales: "Vamos a pedir el testimonio de los empleados y las cámaras de seguridad. El cuerpo definirá una sanción disciplinaria".

Mario Negri, que venía de un filoso cruce con Máximo Kirchner, aprovechó el momento para hacer su descargo y solicitar la expulsión de Viveros: "No voy a hacer un gallinero de esto. Vamos a saber quién es. Lo que debe avergonzar a todos los colegas es la cobardía del que fue y no es capaz de pararse y pedir disculpas. No merece integrar este bloque porque es un cobarde. Le vamos a pedir la expulsión".

El respaldo opositor a Iglesias fue unánime, aunque desde el Gobierno resaltaron las violentas conductas del polémico diputado. Sin ir más lejos, Gabriela Cerruti compartió en Twitter un mensaje en el que mostró el ataque que sufrió durante la sesión por parte del propio Iglesias, quien la calificó de "loca" y la mandó a "un buen psicólogo". Lo mismo hizo con otras legisladoras a las que calificó de "boludas", "cacatúas" e "infradotadas". "Mientras sucedía la sesión a la madrugada, varios colegas me mostraron un tweet que había subido el diputado que acaba de hacer la alusión con un video mío diciendo que estaba loca".