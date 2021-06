Feroz cruce entre Santoro y Fernando Iglesias: "¡Te cagás de risa de los muertos de Covid!"

Una más y van. Leandro Santoro y Fernando Iglesias protagonizaron un picante cruce televisivo. El legislador porteño del Frente de Todos y el diputado nacional de Juntos por el Cambio dieron una clase magistral que bien podría denominarse "Grieta al palo, módulo III" en su paso por el programa A dos voces, de la señal de noticias TN.

El primer cruce llegó cuando Santoro celebró el avance de la campaña de vacunación en la Argentina. "Digamos la verdad, no podés mostrar un sólo logro", le espetó en vivo Iglesias, pese a que el Gobierno tuvo sólo "tres meses de gestión normal" antes de la llegada de la pandemia de Covid-19 al país. "Hicieron un desastre. Argentina está en la cola de todo, entre los países que peor manejaron la pandemia, entre los que más cerraron escuelas, entre los que tuvieron una caída del PBI y en el medio se robaron las vacunas", sumó.

"Argentina no es ni el peor país del mundo, ni el mejor. Estamos resolviendo problemas en un contexto de mucha complejidad en una zona del mundo donde la cosa está muy fea", retrucó Santoro, al tiempo que le espetó la publicación de dudosas encuestas y noticias fake en sus redes sociales. Sin capacidad para argumentar cómo podía sostener sus duras críticas, Iglesias estalló y empezó a gritar: "¡Sos un desastre! No el país, ustedes son un desastre".

Luego de otro cruce por la falsa denuncia mediática que realizó la titular del PRO, Patricia Bullrich, sobre el presunto pedido de coimas por parte del Gobierno nacional a Pfizer -desmentido ya en dos oportunidades por el propio laboratorio-, Santoro apuntó contra la irresponsabilidad de la oposición durante la administración de la pandemia.

“Trabajaste para que la gente no crea en la capacidad de las medidas de cuidado. Formaste parte de siete movilizaciones con consignas berretas para que se contagien en distintos lugares. En el momento que más necesitábamos unidad, fuiste a hacer polítiquetería barata”, disparó Santoro, al tiempo que remató: "Te cagaste de risa de los muertos de Covid y ahora que tenemos 80 mil muertos, lo único que se te ocurre decir es que no trajeron la vacuna de Pfizer, cuando fuiste vos el que votó la ley que no permite que Pfizer esté en la Argentina".