Ferraresi confirmó que buscará un nuevo mandato en Avellaneda

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, confirmó que irá por un nuevo mandato como jefe comunal. La decisión la comunicó a través de su cuenta de Twitter.

Quiero contarles que vuelvo a ser candidato a intendente de Avellaneda. Espero contar con el apoyo de ustedes para seguir transformando nuestra ciudad y recuperar los sueños en la Provincia y en la Nación. En Avellaneda también #EsConTodos #EsConTodas pic.twitter.com/Kd7clSVcIH — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) 22 de junio de 2019

“Quiero contarles que vuelvo a ser candidato a intendente de Avellaneda. Espero contar con el apoyo de ustedes para seguir transformando nuestra ciudad y recuperar los sueños en la Provincia y en la Nación”, manifestó Ferraresi que afrontará su última elección para el cargo que ostenta desde 2009.

Es que desde que en 2016 se aprobó la ley que regula las releeciones de los intendentes no se puede extender el mandato a más de ocho años. Ferraresi es uno de los intendentes más cercanos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y no por nada los últimos grandes eventos de campaña de la senadora nacional fueron en ese municipio.