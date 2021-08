Festejo en Olivos: el fiscal pidió información sobre el protocolo sanitario de los invitados

Avanza la investigación sobre el festejo en la Quinta de Olivos. Hace pocas horas, el fiscal Ramiro González, que examina a las visitas recibidas por el presidente Alberto Fernández durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dictado en 2020, recibió las listas oficiales del 14 de julio, cuando se celebró el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez.

La documentación fue presentada por la Casa Militar y de la Administración General de la Quinta Presidencial de Olivos. Igualmente la fiscalía ya contaba con las fotos y los videos que se viralizaron en las últimas semanas y que confirmaron el hecho. Además la fiesta fue reconocida por el propio presidente. Por otra parte, el fiscal necesitaba el listado oficial para avanzar en la investigación.

Hasta ahora, la Casa Militar le había dado la documentación sobre las entradas y las salidas de la Quinta de Olivos a la ONG Poder Ciudadano. Por esa organización salió a la luz lo ocurrido el 14 de julio como así también el resto de las personalidades que visitaron al primer mandatario durante 2020. La Casa Militar no sólo presentó la lista sino que explicó que todos los ingresos se hicieron bajo “estrictos protocolos sanitarios”.

Ese punto será fundamental para avanzar o no con la imputación del presidente de la Nación. Por eso, el fiscal pretende conocer a fondo qué tipo de protocolos sanitarios se aplicaron para los ingresos de Carolina Marafiotti, Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Rocío Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Federico Abraham y Stefanía Domínguez, quienes fueron los invitados de Yáñez para la celebración de su cumpleaños 39, mientras las reuniones sociales estaban prohibidas por un Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Gobierno Nacional.



Por otra parte, el fiscal aguarda los datos de la aplicación Cuidar o los permisos de circulación de cada invitado, que fue solicitada a la Secretaría de Innovación Pública dependiente de la Jefatura de Ministros. El fiscal quiere saber si tanto Marafiotti, Pacchi, las hermanas Fernández Peruilh y Basavilbaso como López, Consagra, Abraham y Domínguez, contaban con la habilitación para salir de sus domicilios aquel día ya que la circulación estaba restringida y sólo podía hacerlo el personal esencial.



Hasta el momento, todos los invitados a la fiesta cuentan con abogados defensores y se presentaron ante la Justicia. En tanto, se espera que el presidente de la Nación, a través de su representante legal, haga una presentación mañana y de manera virtual.

De hecho, el presidente sostiene que no hubo ningún tipo de delito. Esa estrategia judicial será llevada adelante por el abogado Gregorio Dalbón, que será el defensor del jefe de Estado. Dentro de esa estrategia surgió la idea de donar una parte de su sueldo como presidente y todavía no se sabe si la propuesta a González será en la previa o después de las elecciones legislativas Primeras, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se llevarán a cabo el 12 de septiembre. En una entrevista con Clarín, Dalbón afirmó: "Aunque Ramiro González manifieste que no hubo delito, el Presidente igualmente quiere hacer esa reparación voluntaria”.

Y agregó: "Así como le pidió las disculpas públicas al pueblo, el Presidente se presentará ante la Justicia, no para conciliar, sino para reparar voluntariamente con una suma de dinero. Quiere tener una reparación con la salud pública, con una donación al Instituto Malbrán, como avisó en el juicio contra Patricia Bullrich".



La causa por el festejo en Olivos está radicada en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello. La próxima semana el panorama será más esclarecedor. Si queda en claro que se cumplieron con los protocolos sanitarios y se tenía plena constancia de que no había peligro de contagio, y que de esa reunión nadie fue infectado de coronavirus, no habrá ningún tipo de imputación.