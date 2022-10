Financiamiento a Revolución Federal: la multa a Caputo Hermanos y las claves de la fiscalización

Tras 17 años de evadir las presentaciones de los estados contables se la empresa, la Inspección General de Justicia (IGJ) imputó a Caputo Hermanos S.A. a una deuda millonaria.

Desde 2005 hasta el corriente año la empresa de desarrollo inmobiliario ubicada en San Isidro no presentó los papeles correspondientes que declaran los ingresos y el manejo económico que realizaban, por lo tanto deberá pagar una suma de $1.8 millones y presentar en el plazo de cinco días todos sus libros comerciales.

Desde Télam accedieron al expediente de la causa, y revelaron que la compañía esta siendo investigada luego de que trascendiera un vínculo entre ellos y la carpintería de Jonathan Morel, referente de Revolución Federal.

"La sociedad CAPUTO HERMANOS SA solo inscribió sus autoridades originales en el año 2004, el directorio electo en los años 2005, 2015 y 2021, incumpliendo con dicha registración los años 2007, 2010, 2013 y 2018", remarcó la IGJ.

En la causa penal en la que está siendo investigada la compañía, en manos de el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a instancias del fiscal Gerardo Pollicita, se realizaron diversos allanamientos en el lugar, con la finalidad de encontrar papeles que constaten sus transacciones económicas.

Ésto se dio en el marco de dos fidecomisos que se encontraron, los cuales no solo constataron el vínculo entre Caputo Hermanos y el referente de la Revolución Federal, si no que esclarecieron que habían contratado a la carpintería de Morel y le habían transferido sumas millonarias en pesos.

Hasta el momento la justicia investiga si ese dinero fue destinado a muebles o si sirvió para financiar a Revolución Federal.

Ricardo Nissen, titular de la IGJ, habló en Radio 10, en el programa Mañana Sylvestre y afirmó que para él Caputo Hermanos es una “truchada”. "Estamos investigando y vemos un movimiento o funcionamiento absolutamente irregular, que no se condice con la ley de sociedades. Parece que se constituyó en 2004 pero nunca tuvo interés en cumplir con los requisitos y las obligaciones que impone la IGJ", comentó.

"Eso es algo que he visto muy pocas veces, por no decir nunca. Me hace pensar que, de acuerdo a la experiencia, de entrada hubo un propósito de no permitir que la Inspección y los terceros se enteren de las actividades que hacen”, afirmó el titular. También contó que Caputo Hermanos pidió un plazo de 20 días para presentar documentación y que desde la Inspección cedieron 10. "Lo que trajeron hasta el momento no sirve para nada".

“Esto ya lo hemos advertido en otros casos como sociedades de Lewis y en otras que Macri tenía para operar campos en Salta y Jujuy, todo una truchada", concluyó Nissen.