Finde a pura rosca en Unión por la Patria: del "retiro patagónico" de CFK con Máximo, al enigma Scioli

“Falta tanto para el 24, hermano”. Así resumen la situación actual. Esperar hasta el último segundo del 23 de junio para conocer los postulantes de Unión por la Patria. Cambio de nombre, pero no de panorama. La incógnita principal se mantiene. El candidato o candidata por el espacio que reúne a Cristina Fernández de Kirchner, La Cámpora, el Frente Renovador y otras agrupaciones todavía no vió la luz. Cristina en Calafate, Alberto en Olivos, Massa en el Tigre, Scioli en La Ñata, Axel en La Plata, Rossi en Rosario, Manzur en Tucumán. Los minutos que faltan transcurrir hasta la hora final no son para ansiosos.

Luego de las palabras de Cristina en Río Gallegos, la mirada debería posarse en un nombre del espacio más cercano, que pueda sostener la misma línea que la propia vicepresidenta. Concentrada en El Calafate, donde pasará el fin de semana, seguramente hasta allí llegará Máximo Kirchner para celebrar el Día del Padre junto a sus hijos. Tiempo para pensar y evaluar las cartas finales.

¿Elegirá entre un hijo dilecto o miembro de la generación diezmada o irá por una nueva alternativa que llegue al centro de la escena política? A juzgar por sus palabras del último jueves en Río Gallegos está más cerca de lo primero que de lo segundo. El ex ministro reúne algunas características que lo posicionan como el dirigente más conocido en el país dentro del cristinismo. La experiencia de gestión durante estos cuatro años en la provincia más grande del país, un discurso y oratoria que lo asemeja como a ninguno a la ex presidenta y un grado de conocimiento en todo el país mayor que Wado de Pedro. Sin embargo, la cercana relación entre Máximo Kirchner y Sergio Massa y la fuerte alianza que los une pone en dudas este postulado. Algunos inclusive todavía se hacen los rulos y sostienen que ella debe jugar.

Fuegos internos

La definición sobre candidato de consenso o las PASO pareciera haber quedado terminada. Las chispas que saltaron en los últimos días entre el cristinismo y el sector de Daniel Scioli no se han apagado. La discusión por las reglas de la competencia en la provincia de Buenos Aires no está saldada. Aníbal Fernández volvió a reiterar tras las críticas de la vicepresidenta que recurrirán a la Justicia Electoral en caso de no respetarse los porcentajes establecidos en todas las categorías al igual que las alternancias y lo acordado con los avales.

Daniel Scioli mantiene su postura contra viento y marea; apoyado por figuras ligadas a Alberto Fernández como Santiago Cafiero, Aníbal Fernández o Juan Manuel Olmos. Desmiente que cuente con la espalda del presidente. Desde el PJ Bonaerense no escatiman esfuerzos en mostrarlos bajo el mismo techo y trabajando juntos. Lo han hecho en los dos comunicados vertidos el miércoles y el viernes. Quizás la estrategia naranja sea no asociarlo al mandatario por la mala imagen que posee y por el mismo interés es nombrado por Máximo Kirchner. El porcentaje exigido en el territorio bonaerense es exagerado para el sciolismo comparado con el fijado en Santa Fe, 10%; o CABA, 15%. Mientras tanto un intendente no ocultó su bronca: “Estamos jugando con fuego y todo está lleno de gasolina”.

Alberto Fernández pasará el fin de semana en Olivos y el martes tendrá la primera actividad oficial con un acto por el Día de la bandera.

Scioli se muestra confiado que va a ser el próximo presidente, pudo torcer el brazo a Cristina, La Cámpora, los gobernadores y el Frente Renovador hasta hoy para llegar a competir en las PASO. Sus posturas hieren susceptibilidades: “Hoy hablé con Daniel y le critiqué sus palabras sobre Bullrich. Me dijo que se había equivocado…”. Un viejo dirigente peronista sostuvo esta charla con el candidato. Ayer al mediodía en su casa firmó su presentación como candidato presidencial. Lo hará por el sublema “Unidos Triunfaremos” dentro de Unión por la Patria. Sus apoderados son Alberto Pérez, Aníbal Fernández y Manuel Vázquez.

Operativo clamor

“¿Hay operativo clamor?”, consultó este portal a La Plata. “Nos sorprendió”, fue la respuesta. La salida de varios intendentes a reclamar por la continuidad de Kicillof en la provincia se debe haber escuchado en Santa Cruz.

A pesar de respetar y acompañar las decisiones de Cristina algunos ediles esta vez salieron a marcar la cancha. Mario Secco, Ensenada; Fabián Cagliardi, Berisso; Jorge Paredi, Mar Chiquita; Gustavo Barrera, Villa Gesell entre otros. Para Mario Secco “el 90% de los intendentes quiere la reelección”. Verónica Magario participa de todas las actividades con Axel Kicillof y esto en lo consideran un apoyo implícito en la gobernación. Implica también la continuidad de la alianza con Fernando Espinoza en La Matanza.

Hacía varios días que no se escuchaban palabras desde la ciudad de las diagonales. Un vocero platense envío a este medio el emoticón de la cara con la boca cruzada por un cierre. El gobernador aguarda la palabra final de Cristina: “La definición del espacio”.

Axel no ha tenido una relación de cariño con los intendentes propios, pero le reconocen un gran trabajo. “Le falta empatía, hacernos unos mimos”, señalaba a BigBang uno de ellos. No se pronunciaron abiertamente aún aquellos más alineados con La Cámpora como Mayra Mendoza, Quilmes; Martín Insaurralde, jefe de Gabinete con licencia en Lomas de Zamora; Leonardo Nardini, ministro de Obras Publicas con licencia en Malvinas Argentinas; Fernando Moreira, San Martín.

Buscando fotos para Wado

“¿Habrá nueva foto con Crisitina? Falta mucho para eso. Hasta el Papa puede tener su foto con Wado”. La contestación desde La Remisería, la oficina de prensa del ministerio de Interior, sonó irónica, pero revela que la necesidad de sumar imágenes puede hacer cruzar océanos, tanto físicos como políticos. Mientras tanto, Wado continúa con sus recorridas, caminatas y participaciones en cuanto evento se le aparece en el horizonte.

La madre de todas las batallas es el terreno donde hace sus mayores presentaciones. Esta semana ya no tuvo la compañía de Axel como en la anterior. Fue a festejar la victoria en Tucumán junto a Juan Manzur el domingo. El lunes recibió en su despacho de Casa Rosada Gildo Insfrán, el martes en Ezeiza con Alejandro Granados. Pasó por La Pampa el miércoles de la mano del gobernador Sergio Zilloto. Estuvo en La Matanza junto a Fernando Espinosa y en Morón con Lucas Ghi el jueves. La cartelería en la ciudad de Buenos Aires y en varios municipios bonaerenses ya lo mencionan Presidente.

¿Habrá una mano del Fondo para Massa?

En el Frente Renovador las fichas siguen puestas para llevar a Balcarce 50 a Sergio Massa. Considerado como el más preparado desde distintos sectores de Unión por la Patria. Tanto intendentes como algunos gobernadores, entre ellos Gustavo Sáenz y Mario Arcioni, acuerdan con su postulación. Para su entorno el binomio debería ser Sergio Massa- Eduardo Wado de Pedro.

“Massa-Wado es muy posible, pero no termina hasta que termina”. Así resumen el grado de indefinición actual. Parece obvio, pero no lo es. Además, su postulación también está atada a lo que suceda con el FMI. La inflación se redujo unas décimas en el mes de mayo y esperan que continúe bajando. La expectativa de tener los dólares para afrontar el próximo vencimiento y sostener la moneda desde aquí por lo menos hasta las PASO. ¿Podrá ser candidato y ministro al mismo tiempo?

Desde el Jardín de la República

“Se larga con apoyo del interior e intendentes de la provincia de Buenos Aires. Después del tremendo palo que le pegó a Juntos por el Cambio y recuperar la capital, está muy fortalecido”. La comunicación desde el despacho del ex gobernador da cuenta de un invitado más a la fiesta. Juan Manzur también va a pedir pista esta semana y se presentará como candidato a presidente dentro de Unión por la Patria en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El triunfo en Tucumán por más de 20 puntos y la recuperación de la capital de la provincia le ha dado impulso para ir por ese lugar. También ha sido una batalla ganada a ala Corte Suprema de Justicia que le prohibió postularse y debió posponer las elecciones a solo 3 días de comenzar la veda electoral.

Luego de conocido el resultado, Cristina lo llamó para felicitarlo, la relación entre ambos recorre un cauce de respeto. Luego de las PASO de 2021 lo mencionó en su carta como uno de los sugeridos en 2019 para la Jefatura de Gabinete. Finalmente fue convocado por Alberto Fernández y estuvo en el cargo entre el 20 de setiembre de 2021 y el 8 de febrero de este año, cuando regresó a su provincia para dedicarse de lleno a las elecciones.