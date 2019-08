Fiscales detenidos, gobernadores sin DNI y un votante con navaja: lo que dejó el cierre de las PASO

En medio del desarrollo de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias se desataron algunos conflictos en las escuelas donde se votó, ya que en la localidad de Longchamps fueron detenidos dos fiscales del Frente de Todos luego de haber sido sorprendidos mientras rompían y robaban boletas.

Sin embargo, este no fue el único hecho violento que se vivió, debido a que en Ituzaingó un candidato a concejal fue agredido, mientras que denunciaron en Formosa que el gobernador Gildo Insfrán golpeó a una fiscal que no le permitió votar porque no tenía el DNI correspondiente.

Según trascendió, el primer acto fuera de lugar se dio en una escuela de Longchamps, donde las autoridades de mesa debieron detener a dos fiscales del Frente de Todos después de haber sido descubiertos mientras robaban y rompían boletas.

"La Autoridad de Mesa detectó la maniobra e inmediatamente dio aviso al Delegado Electoral. El hecho sucedió en la Escuela 'Sendas Verdes' de Longchamps, provincia de Buenos Aires, precisamente en la mesa 923", informaron desde la Cámara Nacional Electoral. Según trascendió, las dos personas fueron detenidas y trasladadas a la Comisaría N° 4 de la localidad bonaerense.

Por otro lado, en la Escuela N° 501 de Ituzaingó, el primer candidato a concejal de Juntos por el Cambio, Christian Lanaro, fue agredido físicamente mientras fiscalizaba. En detalle, le reveló a La Nación que "a algunos delegados de mesa no les permitían fiscalizar porque tenían domicilio en otros distritos", entonces él se dispuso a denunciarlos, cuando antes de salir, una persona le dijo que había amenazado a su hija y lo golpeó.

Del mismo modo, la precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio Alejandra Olmedo denunció también que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, "agredió física y verbalmente a una fiscal" tras presentarse a votar sin la documentación correcta.

En detalle, Olmedo explicó que Insfrán "se presentó a votar sin DNI por lo que la fiscal Berta Gauto se negó, al igual que la presidenta, a que votara". Después de eso, un secretario le trajo un documento al gobernador, pero como no era el que correspondía, tampoco le permitieron entrar al cuarto oscuro.

"Insfrán se le acercó al oído y le empezó a decir cosas, entre otras le recordó que ella era peronista y que era una malagradecida y le dio una palmada en la cabeza, un coscorrón. Luego la presidenta de mesa le permitió votar y no se permitió recurrir el voto", sostuvo la precandidata, y sumó que al terminar las elecciones, la fiscal va a radicar una denuncia por violencia y amenazas.

Voté en mi querida escuela primaria de Laguna Blanca 🗳



Los argentinos estamos viviendo una fiesta de la democracia donde elegimos un futuro que nos incluye a todos.#EsConTodos#EsConTodas #GildoInsfrán pic.twitter.com/JmulXr9OOc — Gildo Insfrán (@insfran_gildo) August 11, 2019

Además de estos tres episodios, a comienzo de la mañana un joven de 28 años fue detenido luego de ser denunciado por la presidenta de mesa de un colegio de Formosa a quien le llamó la atención su tardanza en el cuarto oscuro. Cuando la policía entró para revisarlo, se encontraron con que llevaba una navaja y boletas de Juntos Por el Cambio.

A pesar de estos conflictos, las PASO se desarrollan afortunadamente con normalidad y los 33 millones de argentinos acudieron a las urnas para elegir a sus candidatos en todas las provincias.