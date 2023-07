Floja de papeles: Rodríguez Larreta, Vidal y Macri respaldaron a Bullrich por la intervención de su fundación

El miércoles el Ministerio de Justicia de la Nación dispuso la intervención de la fundación de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, debido a presuntas irregularidades contables. Según se precisó en un comunicado, mediante la resolución 742/2023, se “busca normalizar la situación institucional de la entidad, luego que las actuaciones sumariales realizadas por la Inspección General de Justicia verificaran irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar”. En ese marco, el titular de la cartera, Martín Soria, dispuso la intervención de la asociación civil en los términos del artículo 10, inciso J, de la ley 22.315.

Como consecuencia, la ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri apuntó como responsable al precandidato oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, y mantuvo un intenso cruce a través de las redes sociales con Soria, quien definió la medida por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), con sede social en la Ciudad de Buenos Aires y presidido por Bullrich. “El ministro de Economía Sergio Massa decidió continuar atacándome, esta vez a través del ministro de Justicia, en lugar de ocuparse de la inflación galopante y del estado calamitoso de la economía”, dijo la dirigente del PRO en Twitter.

Además, dijo estar "fuerte" porque "los ataques seguirán en las próximas semanas". "Buscan correr la atención de su gestión desastrosa y de la miseria que genera el kirchnerismo”, remató. Frente a esto, Soria recogió el guante y redobló la apuesta: "La IGJ depende del Ministerio de Justicia, no sabes ni las competencias de cada Ministerio pero decís que hay que cerrarlos. Dejá la campaña de lado y empezá a explicar el sistema ilegal de recaudación que armaste para tu partido político, mucho antes de que seas candidata". La intervención había sido solicitada meses atrás por el Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen.

La misma se fundamenta en la instrucción realizada por ese organismo, en la cual se determinó que desde el instituto que preside Bullrich “se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar”. La Asociación fue utilizada para la campaña, la adquisición de pasajes y hospedaje y el desembolso de honorarios en favor de profesionales dedicados al asesoramiento político”. La ONG tuvo ingresos por montos superiores a los $85.000.000 en el año 2022. Ese dinero, en parte, fue destinado al pago de honorarios de los propios integrantes de la IEES. Por ejemplo, Gerardo Milman cobró $2.766.170.

También, en la denuncia se destaca que hay canales legales para el financiamiento privado de los partidos políticos y que, en este caso, se desvió dinero de la Asociación Civil. Por lo que podría haberse cometido “el delito previsto y reprimido en y por el art. 173 inc. 7) del Código Penal de la Nación y por violación de las prohibiciones de percibir aportes establecidas en los arts. 14 y . 15, de la Ley Nº 26.215”. Quien dejó la campaña de lado y le mostró su total apoyo a Bullrich fue el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta. Él y el ex presidente Mauricio Macri respaldaron a la dirigente del PRO en medio de la intervención del IEES.

Al respecto, Rodríguez Larreta, que competirá el próximo 13 de agosto contra Bullrich en la interna presidencial de JxC, publicó en su cuenta de Twitter: "Las campañas sucias no tienen lugar en nuestra democracia". "Utilizar el estado para perseguir opositores es absolutamente inaceptable. Todo mi apoyo a @PatoBullrich. El 10 de diciembre esto se termina", agregó el mandatario de la Ciudad. Por su parte, Macri apuntó contra el kirchnerismo: "Un atropello más de la IGJ y el Ministerio de Justicia, esta vez contra Patricia Bullrich y su fundación en plena campaña. Celebro que ya falta poco para que dejen de usar la AFIP, la IGJ y las agencias del Estado con el fin de atacar y perseguir a los opositores".

Otra de las voces referenciales del partido amarillo que se sumó al repudio fue la diputada María Eugenia Vidal: "Pasan las elecciones, pero las campañas sucias del kirchnerismo continúan. No van a parar el cambio, ni inventando mentiras, ni generando miedo. Mi solidaridad con @PatoBullrich". Según la denuncia, Bullrich excedió el porcentaje previsto por la ley para el aporte de fondos por parte de una misma persona. Es decir, ahora el módulo electoral del partido es de $ 40.257.956, solo para el distrito Capital, cuando el monto máximo de personas humanas y jurídicas es de $3.059.431 por año calendario

Tras el análisis de los ingresos y egresos de la Asociación, la IGJ concluyó que “de este modo la precandidata procuró para sí un lucro indebido puesto que ha empleado dineros que no son de su propiedad y que no fueron aportados a partido político alguno, para afrontar los gastos de su propia y particular campaña”. “Elemento que evidencia el dolo de haber utilizado a la entidad civil para obtener fondos por encima de los máximos de aportes privados permitidos para un partido político. Así, por ejemplo, el Banco Galicia y Buenos Aries S.A.U. aportó entre agosto y diciembre de 2022 la suma de $(400.000+ 400.000 + 400.000 + 1.500.000 + 400.000 + 400.000) 3.500.000 violando el máximo permitido para el Distrito Capital ($ 3.059.431) previsto y autorizado por la Cámara Nacional Electoral para 2023”, justifica el documento que derivó en la intervención del IEES.