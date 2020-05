Florencia y el recuerdo a 17 años de la asunción de Néstor Kirchner: la historia de la foto íntima en La Rosada

Aquel domingo 25 de mayo, Florencia Kirchner tenía sólo 12 años. Su padre, Néstor Kirchner, se había impuesto un mes antes en las elecciones presidenciales con el 22.25 por ciento de los votos, pero debía enfrentar en las urnas a la fórmula Menem-Romero, que quedó en un segundo lugar con el 24.25 por ciento. Sólo cuatro días antes de la segunda vuelta -que tendría lugar el 18 de mayo-, Carlos Menem se bajó de la contienda y así, el por entonces gobernador de Santa Cruz, se convirtió en el presidente electo de la Nación. La asunción se celebró en simultáneo con los festejos por la fecha patria.

A 17 años del comienzo del mandato de Kirchner, su hija lo recordó con un especial posteo en Instagram. Florencia compartió las fotos del álbum familiar y de los festejos que se dieron puertas adentro de La Rosada. "Secuencia de un abrazo 17 años atrás. Mi padre habita momento histórico en su cotidiana forma de ser conmigo", destacó.

"Hace un rato subí algo de tristes momentos blancos en épocas de suelo turbio y violentado que me daban como el látigo, encontré con ayuda un texto que buscaba, también leí, fumé y hablé con mi hija. Reptando nerviosa por toda la casa, porque yo sé de fechas. Con tu muerte me llenaste de fechas. Vos, que agarraste este suelo ardiendo y sin saberlo, me explicaste algo a mí. Feliz día compañerxs. Ya sabemos: 'Vivir sólo cuesta vida'", sumó.

El mensaje fue publicado casi en simultáneo con el video que Cristina Kirchner compartió en redes sociales, con el contundente mensaje: "Ayer, hoy y siempre, primero la Patria". La actual vicepresidenta evocó no sólo a la Revolución de 1810, sino que acompañó la secuencia de imágenes con un repaso de los momentos clave del gobierno del entonces Frente para la Victoria.